Slik sikrer du deg en trygg netthandel

Artikkelen inneholder annonselenker.

I januar i år kom Statisk sentralbyrå (SSB) med rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene» der de så på utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet sammenlignet fra 2010 til 2018. Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018. Omtrent halvparten av dette beløpet (60,1 milliarder kroner) la vi igjen i utenlandske nettbutikker. Det er nesten fem ganger høyere sammenlignet med 2010.

Netthandelen er samtidig ikke bare forbeholdt den yngre generasjon. I forbindelse med en undersøkelse gjort av Respons analyse og Digitroll i 2019, kom det blant annet frem at norske eldre er svært digitale:

Blant de over 60 år var det 38 prosent som svarte at de hadde handlet på nett de siste årene. I alderskategorien 45-59 år var tallet på 77 prosent.

Samtidig er det flere blant de godt voksne som er skeptisk til netthandel av sikkerhetsmessige årsaker.

Undersøk butikken grundig

Før du handler i en nettbutikk, bør du forsikre deg om at det er en seriøs aktør med et godt omdømme. Dersom det er en butikk du ikke har hørt om før, kan det være lurt å undersøke om butikken har fått noen tilbakemeldinger og anmeldelser i sosiale medier eller andre nettsteder.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1, kjent fra TV3-programmet «Luksusfellen». Foto: Sparebank 1

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 understreker i et tidligere intervju med ABC Nyheter viktigheten av å undersøke nettbutikkens legitimitet.

– Finner du ingen informasjon om adresse, kontaktinformasjon med telefon eller kundeservice, så bør du være på vakt. Da bør du ta en ekstra Google-sjekk om firmaet og søke etter andre kunders erfaringer med butikken, forteller Gundersen til ABC Nyheter.

Dersom det er en nettside du ikke er kjent med, bør du sjekke brukererfaringer med butikken fra ulike kilder. Det kan også være fornuftig å vurdere hvordan nettsiden faktisk ser ut i forhold til graden av profesjonelt design og sjekke at informasjonen gis på «godt norsk» dersom du handler i Norge.

På Prisjakt.no kan du sjekke hvilken nettbutikk som har best pris på varen du vil kjøpe.

Erfaring gjør mester

Deretter må du forsikre deg om nettbutikken bruker SSL (Secure Socket Layer), en metode som krypterer personopplysningene dine. SSL-beskyttede sider gjenkjennes ved Security-symbolet (hengelås) i nettleservinduet, og at Internett-adressen begynner med «https» i stedet for «http». Dersom det ikke tilbys kryptering, bør du se etter andre bestillingsmuligheter, for eksempel per telefon eller faks.

I bildet under ser du et eksempel på hvordan hengelås-symbolet synes foran URL-en hos Sportamore.no.

(Artikkelen fortsetter under)

Se etter dette hengelås-merket (markert med rød ring) når du skal handle trygt på nett. Foto: Skjermdump

Les gjennom de generelle kjøpsvilkårene, de kan fortelle om en butikk er seriøs eller ikke. Vilkårene skal være enkle å finne, lette å forstå og ikke begrense rettighetene dine på en ulovlig måte.

Når kjøpet er gjennomført, bør du spare på ordrebekreftelsen som ofte blir sendt deg på e-post. Da kan du enkelt sjekke produktet opp mot det du avtalte. I europeiske nettbutikker har du som regel syv dagers returrett, mens nettbutikker i Norge, Sverige og Danmark opererer med 14 dagers returrett.

Og så er det viktig å huske at jo mer man handler, desto tryggere blir man.

Dette må du ikke gi fra deg

I et intervju med vi.no har forsker ved Forbruksforskningsinstituttet, Dag Slettemeås, ett råd han mer enn noe annet ønsker å videreformidle: Ikke gi fra deg personlige opplysninger, spesielt ikke CVC-kode, kredittkort- eller bankkortnummer.

– Du bør generelt være forsiktig med å gi fra deg personlig informasjon som virker unødvendig for selve handelen. Det er en god tommelfingerregel å tenke gjennom hva du tror nettstedet trenger å vite om deg for å få gjennomført handelen, tipser Slettemeås.

– Bankkontonummer, kortnummer, personnummer og lignende bør du kun gi fra deg dersom du er sikker på at nettsiden er legitim. Resultatet kan i motsatt tilfelle være svindelforsøk, ID-tyveri eller unødig spam og markedsføring, understreker Slettemeås overfor vi.no.

Hvis du oppdager noe mistenkelig, skal du varsle banken din øyeblikkelig. Bruk ulike passord for nettbaserte kontoer (blant annet bank, auksjonssider, nettaviser) og unngå passord som kriminelle raskt kan gjette seg til.