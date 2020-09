Du kan spare mye penger på denne strømavtalen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Til tross for at sola skinner og det fremdeles er mulig å gå i sommerkjole eller shorts, er det ingen tvil om at høsten lurer like rundt hjørnet. Og når kulda for alvor begynner å sette inn, gir det utslag på strømprisen som frem til nå har vært behagelig lav.

Som med mye annet i livet, er det viktig å treffe riktig valg når du skal tegne en strømavtale. Hvis ikke kan du komme til å risikere å måtte betale anvisningspris til din strømleverandør og i lengden kan det bli en dyr affære.

For deg som vil ha oversikt over utgiftene hver måned og foretrekker slippe å forholde deg til sesong og svingninger i markedet, er fastpris på strømavtale et bra valg. Fastpris beskytter mot svingninger i strømprisen, og du slipper å stresse med strømprisens utvikling på markedet ettersom kilowattime-prisen er fast under hele den aktuelle avtaleperioden.

Ved å spare penger på strøm, så har du fort mer penger å rutte med i høst. Nå kan GNP Energy friste med landets billigste fastprisavtale – GNP Energy Fastpris 3 mnd – som sikrer deg garantert strømpris på kun 4,90 øre per kilowattime gjennom hele avtaleperioden. Avtaleperioden gjelder i tre måneder.

I oktober i fjor lå den månedlige spottprisen på strøm i Norge godt oppe i 30-tallet. Og grafen steg ytterligere i november. Foto: Nord Pool

Prisen ligger langt under det som er vanlig på denne tiden av året. Snittprisen på strøm i oktober måned var i 2019 på 46,42 øre og på 49,51 øre i 2018.

Ifølge Forbrukerrådets offisielle prisoversikt over strømavtaler, Strømpris.no, er GNP Energys Fast Pris 3 mnd per 3. september 2020 den billigste fastprisavtalen i Norge akkurat nå.

Fastpris har i gjennomsnitt vist seg å være dyrere enn spottpris som følger svingningene i markedet. Spottprisen har imidlertid gjort et byks ved inngangen til september og ligger på omkring 23-24 øre flere steder i Norge.

Det skal med andre ord godt gjøre at spottprisen kryper lavere enn 4,90 de neste tre månedene. Når avtalen er avsluttet etter tre måneder, fortsetter du på vanlig spotprisavtale. Avtalen er ikke bindende og du kan når som helst avslutte den dersom det er ønskelig.

Det må legges til at dette er en kampanjeavtale som kun kan bestilles av nye kunder.

