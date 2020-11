iPhone, Samsung og smartklokke: Cyber Monday-fest hos Mobilverkstedet

Artikkelen inneholder annonselenker.

Å bytte mobiltelefon kan gå hardt utover lommeboka, men må det nødvendigvis være en splitter ny telefon du kjøper? Utvalget av brukte telefoner er stort, og det finnes flere seriøse aktører man kan handle hos. Ved å handle brukt kan du få mange av toppmodellene til sterkt reduserte priser.

Hos Mobilverkstedet er det også mulig å kjøpe en velfungerende, brukt telefon. De har spesialisert seg på såkalte refurbished telefoner. Det betyr at en telefon er brukt, men har blitt gjennomgått av tekniker og nødvendige reparasjoner er utført. Enheten anses som «ny» og er satt tilbake til fabrikkinnstillinger. Du som kunde kan være helt sikker på at telefonen oppfører seg som den skal.

Under følger et utvalg av flere Black Week-tilbud du kan benytte deg av hos Mobilverkstedet, samtlige kampanjer varer frem til 30. november eller så langt lageret rekker:

Pris: 2500 kroner (veiledende pris: 3200 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet

Brukt iPhone 8 sort med 64 GB lagring, behandlet av Mobilverkstedet sine profesjonelle teknikere og i god stand. Lader og USB-kabel er inkludert. Tre måneders funksjonsgaranti følger med.

Les mer om iPhone 8 hos Mobilverkstedet.no her.

Pris: 4500 kroner (veiledende pris: 6000 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet.no

Litt brukt iPhone X sort med 64 GB lagring, med blant annet lader og USB-kabel inkludert. Telefonen er en brukt mobiltelefon, behandlet av Mobilverkstedet sine profesjonelle teknikere og i god stand. Tre måneders funksjonsgaranti følger med.

Les mer om iPhone X hos Mobilverkstedet.no her.

Pris: 3999 kroner (veiledende pris: 6999 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet.no

Brukt Samsung S10 sort med 128 GB lagring. Åpen for alle SIM-kort, uten abonnement og lader/USB-kabel medfølger. Telefonen er behandlet av teknikere og i god stand. Tre måneders funksjonsgaranti følger med.

Les mer om Samsung S10 hos Mobilverkstedet.no her.

Pris: 599 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet.no

Haylou LS02 smartklokke passer utmerket for deg som er litt aktiv. Den måler pulsen og holder oversikt over antall skritt du tar daglig. Du har også mulighet for å få opp varslinger som meldinger og innkommende samtaler. Via klokken kan du avvise anropet om du sitter opptatt, eller lese meldinger som kommer inn slik at du slipper å ta opp telefonen.

Les mer om vanntett smartklokke fra Haylou hos Mobilverkstedet.no her.

Pris: 1000 kroner (veiledende pris: 1500 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet.no

Brukt iPhone SE sort med 32 GB lagring. Åpen for alle SIM-kort, tre måneders funksjonsgaranti og lader/USB-kabel er inkludert. Mobilen er behandlet av profesjonelle teknikere.

Klikk her for å lese mer om iPhone SE hos Mobilverkstedet.no.

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Mobilverkstedet.no

Velg mellom et stort utvalg av klokkereimer til ulike Apple Watch. Som for eksempel lærreim, vevet nylon eller hva med klokkereim med magnetlås?

Klikk her for å se utvalget av klokkereimer hos Mobilverkstedet.no.

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Mobilverkstedet.no

Velg blant et utvalg av ulike deksler, lommebok-etui, herdet skjermbeskytter og Magsafe-lader til iPhone 12.

Klikk her for å se alt tilbehør til iPhone 12 hos Mobilverkstedet.no.