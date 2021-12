Er du ikke ferdig med å handle inn julegaver, eller mangler du gave til deg selv? Hos Komplett finner du de harde presangene som garantert vil gjøre suksess under juletreet.

Stilig turtøy, varme vinterjakker og lekkert undertøy til tross – de fleste av oss har siden barndommen vært ekstra spente og håpefulle mens vi pakker opp harde gaver på julaften.

Hos Komplett finner du alt fra gamingutstyr, datautstyr, PC-er og mobiler til hvitevarer, kjøkkenutstyr, TV-er, lydprodukter og smarte produkter. Ut året tilbyr de dessuten gratis frakt på rimeligste fraktalternativ på alle kjøp du måtte gjøre. Dersom du er Komplett Club-medlem, kan du nyte denne fordelen hele året rundt.

Her følger en liste over noen av denne julens bestselgende produkter:

Å lage kaffe hjemme er en kunst i seg selv. Men traktekaffen kan fort bli ensformig og repetitiv, og det er dermed lett å gå lei den klassiske koppen. Mange ønsker seg bedre kvalitet på kaffen og produkter som gir litt hverdagsluksus er derfor meget populært.

Vertuo Next har alt du trenger og tilpasser seg etter dine behov. Kanskje du har lyst på et stort krus med kaffe om morgenen, en liten espresso etter lunsj, eller hva med en kanne med kaffe om ettermiddagen?

Med denne kraftige blenderen fra Bosch er du klar for å gå løs på de fleste oppgavene på kjøkkenet. Den er utstyrt med effektive kniver som blander og mikser med upåklagelig resultat, og den hakker hva som helst sekunder.

Velg mellom 12 ulike hastigheter til de forskjellige bruksområdene. Og enten du kutter grønnsaker, blander en drink eller blander en suppe, så går den kraftige og pålitelige motoren stillegående og nærmest vibrasjonsfritt.

Gjør klart for en opplevelse i egen klasse der smidig design møter bilde med krystallklare farger. Vi snakker en stilren og slank Crystal UHD-modell med stort fargeomfang. TV-en kan monteres tett inntil veggen med Samsungs nye Slim Fit Wallmount.

Pakken inneholder følgende:

En massasjepistol er utmerket gave både til den som trener mye og til den som sitter mange timer på hjemmekontoret og blir stiv i rygg og nakke.

Flowgun Pro fjerner spenninger, stimulere muskelhinnene og får fart på restitusjonen. Den er stillegående, sterk og utviklet i samråd med eliteutøvere. Dette er for øvrig en oppdatert versjon med seks ulike tilleggsdeler.

Puss, puss, så får du en suss - eller i det minste rene, fine tenner. Denne elektriske tannbørste fra Oral-B sørger for at tanngarden får overlegen rengjøring sammenlignet med den klassiske, manuelle tannbørsten. Oral-B Pro 3 fungerere utmerket med ulike børstehoder

Dette er en sterk kandidat til oppgaven som hele familiens nettbrett for underholdning, læring, jobb og informasjon. Nettbrettet er utstyrt med nok kraft for både jobb, streaming og for å lytte til musikk.

Tableten har en stor skjerm og en inkludert S Pen som gjør at barna kan lære seg nye ting på en spennende måte, se film og få annen underholdning.

I disse hjemmekontor-tider er det utrolig viktig å ha utstyret på plass for å sikre minst mulig slitasje på både kropp og sinn. I tillegg til en god stol, sørger et skrivebord med hev- og senkmuligheter for at du får god variasjon i arbeidsstillingen din i løpet av dagen.

Bordene fra E-Zee leveres delvis ferdig montert, så selve installasjon er unnagjort på knappe 5 minutter. Velg mellom hvit , sort , trefarget og valnøtt.

Onyx Studio 6 lar deg strømme musikk via Bluetooth slik at du kan fylle rommet med lyd, og det oppladbare batteriet støtter 8 timers sammenhengende spilletid. Høyttaleren er dessuten vanntett. Dermed kan du bruke den hvor som helst i hjemmet, inkludert ved oppvaskkummen på kjøkkenet.

Velg mellom sort og lys grå utgave.

En solid skjerm er alfa omega når det skal games, og denne 27-tommers IPS-gamingskjermen fra Asus er utviklet for profesjonelle gamere og oppslukende spill.

ASUS TUF Gaming gamingskjerm gir imponerende visuell kvalitet slik at du får konkurransefortrinn når du gamer. Skjermen tilbyr skarp FHD-oppløsning, 165 Hz bildefrekvens og 1 ms responstid, samt brede innsynsvinkler.

