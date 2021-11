På Cyber Monday kan du gjøre solide kupp på blant annet ...

Cyber Monday kommer første mandag etter Black Week og Black Friday, og markerer i utgangspunktet starten for julehandelen over internett. I dag foregår stort sett alle Black Week- og Black Friday-salg over nett, og Cyber Monday er nå en forlengelse av den store kjøpsfesten.

Mange nettbutikker utvider Black Week-salgene sine, mens andre slår til med egne (og ofte bedre) tilbud på Cyber Monday. Vi har samlet de beste tilbudene du kan slå til på i dag:

Slå til på denne selvrensende tørketrommelen med varmepumpeenergi signert Bosch. Tørketrommelen er stille og stabil, den tørker tøyet ekstra forsiktig og hurtigtørkingen er unnagjort på knappe 40 minutter. Det beste er at modellen er satt ned fra 9990 kroner til vanvittige 4990 kroner.

Fornye garderoben med klær, jakker, sko og tilbehør hos & Other Stories, hvor du i dag kan få Cyber Monday-avslag på opptil 50% på utvalgte varer.

I dag sparker Care of Carl i gang deres sesongtilbud hvor de frister med 20% rabatt på utvalgte kavlitetsprodukter, blant annet lekker rød dunjakke med vindtette egenskaper fra Sail Racing. Jakken er laget av nylon og fylt med varmende dun og fjær.

Mange menn holder Comfyballs som sitt favorittundertøy - med god grunn. Boksershortsene er designet i Norge, fåes i en rekke farger og holder utstyret på plass uten at det gnager.

Hvis du ikke rakk å benytte deg av Black Week til å handle jakke, turbukse sovepose og/eller sekk til nedsatt pris, så fortvil ikke.

Gjennom hele Cyber Monday kan du som medlem av Sportsnett benytte deg av tilbudspriser på blant annet jakken Cirrus Flex 2.0. Hoody fra Rab. Jakken er fylt med syntetisk Cirrus fjærfri isolasjon og regulerer temperaturen effektivt.

Standardutgaven av E-Wheels mest solgte elsparkesykkel oppnådde strålende tilbakemeldinger i forbindelse med en test hos Tek.no i juli 2020. Denne utgaven ble testvinner hos Nettavisen og er oppgradert med større batteri og 1000W motor.

SurPlus Marina SUP pakke er et allsidig supbrett som tilbyr den komplette SUP opplevelsen og sikrer gode opplevelser for hele familien i alle aldre. Brettet leveres i en startpakke hvor alt utstyret du trenger for å begynne padlingen er inkludert.

Tights.no feirer 7 år og fortsetter Black Week-tilbudene inn i Cyber Monday. Blant annet frister de med treningstights fra 188 kroner og oppover. Ikke bare sparer du penger på å handle treningstights nå - i tillegg tilbys gratis frakt.

Kompakt og portabel Bluetooth-høyttaler designet for å bli med ut på tur. Den gir kraftig lyd med unik 360° lydbilde fra to 10 W-elementer. Høyttaleren er fullstendig vanntett og batteriet holder musikken i gang i over 20 timer.

30 Gigabyte (GB) til kun 299 kroner er trolig den beste prisen du kan få på et mobilabonnement akkurat nå. Med 30 GB og data roll-over, slipper du å bekymre deg for å gå tom for data.

For medlemmer av Anton Club er Cyber Monday en gylden mulighet til å sikre seg lekre skibriller fra Oakley og Sweet Protection som får lommeboka til å smile. Det er gratis å medle seg inn i Anton Club, og du gjør det enkelt her.

Ved å melde deg inn i , kan du i forbindelse med Cyber Monday kan du sikre deg flunkende nye og lekre skibriller fra Leki til årets skiseong. Du melder deg enkelt inn i Milslukern her.

Trådløse ørepropper med støydemping har rast i pris de siste årene. Disse øreproppene fra Jabra er vannavvisende, kan brukes til trening og sitter godt i øret. De har tidligere kostet 2190 kroner, men fås nå for rekordlave 990 kroner. Dette er den perfekte julegaven for veldig mange.

Er du en av de som elsker frityrstekt mat, men får litt dårlig samvittighet når du spiser det? Med en airfryer bruker du luft i stedet for olje, og maten blir mye sunnere uten at det går ut over resultatet. Ikke rart at mange både kjøper og ønsker seg det. Nå får du denne airfryeren fra kvalitetsmerket Cosori til en rekordbillig pris.

