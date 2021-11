For den aktive er Black Week en gullgruve fylt med solide prisavslag på førsteklasses produkter. Vi har samlet noen av de beste tilbudene akkurat nå.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mens sana in corpore sano – eller « En sunn sjel i et sunt legeme» som det heter blant de av oss som ikke er bevandret i klassisk latin – har til alle tider være idrettens motto. Og nå under Black Week legger butikkene til rette for at du enkelt skal kunne leve opp til leveregelen ved å senke prisen flere hakk på klær, sko og utstyr.

Uavhengig av om det er løping, skiturer, fjellvandring eller klassisk treningsstudio som fungerer optimalt for deg, er det en endeløs skog av tilbud å velge mellom. Vi har gjort noen utvalg som er vel verdt å sjekke ut:

Klikk på bildet for å komme til oversikten av Hoka-sko satt ned med opptil 29%. Foto: Anton Sport

Hoka One One (populært kalt Hoka) har på kort tid blitt en storfavoritt blant nordmenn. Siden de jogget seg inn på det norske markedet i 2018, har det franske merket dominert markedet og skoene rives bort fra varelagrene.

I forbindelse med Black Friday kjører Anton Sport opptil 29% på utvalgte modeller - sjekk utvalget her.

Klikk på bildet for å komme til Black Week-kuppene på sekker, bagger og sko hos Milrab. Foto: Milrab

Ut på tur, aldri sur med jakke og turtøy, pulsklokke, sekk, bag og sko fra Milrab til så mye som 50% nedsatt pris. Velg og vrak mellom kjente merkenavn som Garmin, Osprey, ALfA, Scarpa Ribelle og The North Face.

Klikk for å sjekke ut Black Week-kuppene på sekker, bagger og sko hos Milrab.

Den vanntette alpinjakken Duana Jacket fra Kjus er blant det du kan sikre deg om du er medlem av Anton Club. Foto: Anton Sport

Denne uken kjører Anton Sport kupp på opp mot 75% avslag for deg som er medlem av Anton Club. Blant kjente merkevarer finner vi Oakley, Hoka, Peak Performance, Norrøna og Kari Traa.

Det er gratis å bli medlem - se hele Black Week-medlemskuppet ved å klikke deg inn her.

Klikk på bildet for å komme til den perfekte sportsklokken for løperen. Foto: Kjell & Company

Garmin Forerunner 45 er et perfekt verktøy for løpere, med GPS som hjelper med å måle blant annet tempo, distanse og intervaller. Klokken sørger for praktisk aktivitetssporing av for eksempel sykling og yoga, samt løping på tredemølle og trappemaskin.

Klikk her for å slå til på tilbudet hos Kjell & Company.

Klikk på bildet for å komme til Black Week-kampanjen hos Helly Hansen. Foto: Helly Hansen

Den norske vintersesongen kan være svært varierende, derfor er det viktig å ha gode klær som passer til alt slags vær. Uavhengig om du skal gå i fjellet eller ta turer langs sjøen, har Helly Hansen produktet som passer perfekt til deg.

Nå får du 50% på utvalgte klær til dame og 50% på utvalgte klær til herre. Men ikke vent for lenge - de mest populære modellene vil forsvinne raskt.

Klikk her for å komme til Helly Hansens Black Week-kampanje.

Klikk på bildet for å komme til Black Week-kampanjen hos adidas. Foto: adidas

Black Week-salget hos adidas er i full gang og denne uken kan du sikre deg en rekke produkter innen løping, trening, fotball og fritid med opptil 50% avslag på prisen. Sjekk utvalget av klær og sko for dame , herre og barn. Her er det mye penger å spare.

Klikk her for å komme til Black Week-kampanjen hos adidas.

Klikk på bildet for å komme til Black Week-tilbudene hos Reebok. Foto: Reebok

Det store Black Week-salget er i full gang hos Reebok og akkurat i dag kan du sikre deg trenings- og sportsutstyr til en rabatt på opptil 65%. Her finner du varer til dame , herre og barn, samt tilbehør som passer til trening og fritid.

Gå direkte Black Week-salget hos Reebok her.