Black Friday 2021: Stor oversikt over nettbutikkene med størst rabatt

Black Friday er årets største handelsdag. Her finner du nettbutikkene med de beste salgene og størst rabatt.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Black Friday er en amerikansk tradisjon vi har adoptert fra USA og har vært handelslag for amerikanerne helt siden 1800-tallet.

I USA kommer Black Friday dagen etter Thanksgiving, en av de største høytidene for amerikanerne. Black Friday er en offentlig fridag for amerikanere og på grunn av det har det vært startskuddet for julegavehandelen.

Til Norge kom tradisjonen så sent som i november 2010. Da bestemte Norwegian Outlet på Vestby seg for at det var på tide å introdusere oss for en amerikansk handelstradisjon der stikkordene er salg, krangel om de beste varene og lange kassakøer.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over nettbutikkene med de beste salgene og de største rabattene.

Startsiden bruker mye ressurser på å finne de beste salgene slik at det skal bli enklere for deg som bruker. Ikke bare sjekker vi priser, men vi er også nøye på at butikkene vi fronter faktisk er trygge å handle i fra. Tilbudene vi fronter og skriver om er håndplukket av oss. Vårt mål er at vi skal være en trygg guide til netthandel hvor du som bruker finner de beste tilbudene slik at du kan spare penger, tid og stresset med å finne ut hva du skal kjøpe.

Vi har sortert butikkene som har Black Week-salg etter kategori. Lenger ned i saken finner du garantert en butikk som har et tilbud som virker spennende.

Elektronikk, gadgets, verktøy og bokhandel

Her finner du oversikten over butikker som selger elektronikk og gadgets. Foto: Colourbox

Elon : Spar opptil 15 000 kroner. Blant de laveste prisene på TV, elektronikk og hvitevarer.

Kjell & Company : Opptil 60% rabatt på en mengde varer.

JBL : JBL er kjent for sin gode lyd. Gjør et kupp på høytalere, hodetelefoner eller ørepropper. På Black Friday kan du spare opptil 60 %.

CDON : Gjør hele julehandelen på et sted. Hos CDON får du alt i fra kjøkkenutstyr og leker til elektronikk.

Hifi Klubben : Opptil 50% rabatt pluss Black Friday-garanti på alle varer. Går varen enda mer ned i pris, får du differansen tilbakebetalt.

Lenovo : Kun i dag - opptil 30 % rabatt på alt.

Ice.no : Årets superdeal - mobilabonnement med 30 GB til kun 299,-

Skousen : 33% rabatt på hvitevarer fra Bosch og electrolux.





Ark : Minus 40% rabatt på hele bokhandelen

Adlibris : Opptil 80% rabatt på alle bøker.

Norli bokhandel : 40 til 70% rabatt på alle bøker





Autodeler.co.no : Spar 37 % akkurat nå på alle varer.

Coolstuff.no : Opptil 80% rabatt på julekaendere, julegaver, julepynt og godsaker.

Skruvat : 15 - 32 % rabatt på alt av bildeler og verktøy. I tillegg er det 30-70 % på bremseskiver.

Staypro : Årets største kampanje er i gang! Supre priser på Dewalt, Hellberg, Makita, Bosch og Hikoki.

MyStuff : Begrenset tilbud i dag - Opptil 80% rabatt.



E-Wheels : Opptil 70% rabatt

Bladkongen.no : Tilbud på mengder av magasiner som Se og Hør, Vitenskap Alles, KK og Aftenposten.

Bokklubben.no : Opptil 75 % rabatt









Klær, sko, mote og tilbehør

Gjør supre kupp på mote og tilbehør på Black Friday. Foto: Colurbox





Derute.no : 20 - 70% rabatt på en rekke produktkategorier. Sikre deg tur, klatre og vinterutstyr til en redusert pris. Brilleland: Black Week-tilbud på briller, solbriller og linser. Spar 30-50 %. LensWay: Brillebutikk på nett. Selger linser, briller og solbriller. Nå kan du få opptil 75 % avslag på alle varer.

Trapessko : Black Week-salg på sko til dame, herre og barn.

Ellos : 25 % på ordinær pris.

Pierre Robert : Opptil 80% avslag på ull.

Comfyballs : Spar opptil 65% rabatt på boksershorts-pakker.

Bubbleroom : Har 20 prosent på alle varer. I tillegg er det 30 % avslag på merkene Bubbleroom, Chiara Forti og Happy Holly.

Villoid : 20-60 prosent rabatt på en mengde varer.

Stormberg : Opptil 70% rabatt og spar 30% på dresser og 40 % på parkaser, skallplagg og fleece.

Cubus : 40 % på alle klær og undertøy.

NA-KD :40 % på hele nettbutikken.

Wakakuu : Spar opptil 70 % på en mengde varer.

MyMuse : VIP-Friday-tilbud: 30% på alt med rabattkode VIP.

Miinto : Spar opptil 70% rabatt på utvalgte varer og 25% rabatt på alt.

Nelly : 30-70% rabatt på alt i nettbutikken.

Stayhard : Opptil 60% rabatt på nesten alt av herreklær og tilbehør.

Gents : Black Weekend - Opptil 50% rabatt på alt.

Boozt.com : Opptil 70% på utvalgte varer.

Silly Santa : 15 - 60% rabatt på hele butikken. Sikre deg årets julegenser eller pysj til en rabattert pris.









Hus, hjem og hytte

Under finner du alt av av interiør og ting til hjemmet Foto: Colurbox









Sminke og skjønnhet

Her finner du beste tilbudene innen sminke, skjønnhet og velvære. Foto: Colourbox

Eleven : Black Month med opptil 30% på nesten alt.

Blush : 25-60 prosent avslag på nesten alle varer.

Lyko : 25 prosent på nesten alle varer.

Nordic feel : 25-30 prosent på nesten alle varer.

Farmasiet : Opptil 30% rabatt + fri frakt.

Coverbrands : Opptil 30% rabatt og fri levering i hele november.

iGlow : 1000 produkter med opptil 60% rabatt.

Vita : 30% på alt innen hudpleie, makeup, kroppspleie og hår. Gjelder ikke utvalgte merker.

Blivakker.no : 25-55 prosent avslag på nesten hele sortimentet.

Kicks : 25 % avslag på parfymer og dufter.

Fredrik & Louisa : 26% rabatt på alle dufter og 20% rabatt på hele nettbutikken.









Sport og friluft

På jakt etter gode kjøp innen sport og friluft? Da er du på rett sted! Foto: Colourbox





Stormberg : Spar 30% på dresser og 40 % på parkaser, skallplagg og fleece.

Milrab : 50% rabatt på utvalgte produkter.

Sportsnett : 20-50 prosent rabatt på alle varer.

Anton Sport : Opptil 75% rabatt på utvalgte varer.

Milslukern : 15 prosent medlemsrabatt på hele butikken.

Get Inspired : 30 prosent rabatt på hele butikken med rabattkoden BF30

Helly Hansen : Opptil 50% rabatt på utvalgte varer.

Magasinet : Black Week-tilbud på en mengde varer.

adidas : Spar opptil 50% på alle varer.

Birk Sport : Black November-salg. Spar opptil 50 prosent!

Unisport : Opptil 50 % rabatt på fotballdrakter, fotballsko og sportstøy.

Derute.no : 20 - 70% rabatt på en rekke produktkategorier. Sikre deg tur, klatre og vinterutstyr til en redusert pris.



Sportsdeal : Stort salg på kjente merkevarer - Spar opptil 40 %













Trening