Vi gir deg de beste kuppene på makeup, hudpleie og parfyme som du rett og slett ikke kan gå glipp av.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I forbindelse med Black Week er det flust av hyggelige priser på produkter innen parfyme, skjønnhetsprodukter, hudpleie, hårpleie og sminke.

Et godt tips til deg som tenker benytte muligheten til å unnagjøre julegavekjøp, er å finne ut hva vedkommende liker. For eksempel kan det lønne seg å se på badet om vedkommendes parfyme, øyenskygge eller hudpleie er tom. Dersom du fremdeles er usikker på hva du skal kjøpe, er et flott gavesett med parfyme og diverse produkter eller en gaveboks med hudpleie en solid vinner.

Nedenfor har vi samlet våre tips til hvor du kan starte gavejakten:

bareMinerals-produkter hos Blush.

Velg mellom et stort utvalg av foundation, maskara, sminkekost, dagkrem og andre produkter fra bareMinerals - sjekk ut samtlige Black Week-tilbud hos Blush her.

parfyme-utvalget til Black Week-priser.

Blush har parfyme for hun og han fra kjente merker til velduftende Black Week-priser - klikk her for å sjekke utvalget.

ghd-produkter til flotte Black Week-priser.

Sjekk ut samtlige ghd-produkter til Balck Week-priser hos Blush her.

All Soft Conditioner fra Redken.

Redken All Soft balsam inneholder Redken's Moisture Complex og arganolje. All Soft balsam fukter håret og gjør tørt, sprøtt hår håndterbart og mykt.

Klikk her for å bestille All Soft Conditioner fra Redken hos Blush.

Redken All Soft Shampoo.

edken All Soft-sjampo inneholder Redken's Moisture Complex og arganolje. All Soft sjampo myker og fukter håret fra rot til spiss. Sjampoen renser og gjør håret silkemykt med forbedret smidighet, smidighet og glans.

Klikk her for å bestille All Soft Shampoo fra Redken hos Blush.

Sjekk ut Black Week-tilbudene hos Blush her.



Black Week-kampanjen hos Lyko.

Black Week er ideell mulighet til å finne bursdagsgaver, julegaver og gaver til seg selv til nedsatte priser. Og Lyko feir uken med opptil 25% på (nesten) alt i nettbutikken.

Sjekk ut samtlige Black Week-tilbud hos Lyko her.

Black Week-tilbudene hos Kicks.

Hver dag denne uken feires Black Week hos Kicks med eksklusive tilbud innen skjønnhet, sminke og hudpleie. Vær oppmerksom på at tilbudene er dagsaktuelle, så her nytter det ikke å sove på det før man handler.

Sjekk ut samtlige Black Week-tilbud hos Kicks her.

Black Week-tilbudene hos Vita.

Benytt deg av Black Week til å handle inn julegaver og hamstre favorittene dine til knallpriser. Hver dag finner du nye tilbud, samt supertilbud hele uken på en mengde merkevarer.

Her finner du full oversikt over samtlige Black Week-tilbud hos Vita.

Sjekk ut Black Week-tilbudene hos disse nettbutikkene: