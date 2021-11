Her kan du gjøre et knallkjøp på dame- og herreklokker fra kjente klokkemerker.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sporty, klassisk, tidløs eller eksklusiv? Uansett hvilken stil du liker, så skal det godt gjøres å bli lei av fine klokker. Akkurat nå kan du gjøre et superkupp på en rekke klokker og armbåndsur. Sjekk det store utvalget og finn din favoritt:

Klikk på bildet for å komme til Petite Unitone. Foto: Daniel Wellington

Petite Unitone har matchende metallrem og urskive i roségull. Laget av polert rustfritt stål og designet for å være både diskré og iøynefallende. Finnes også i sølv- og i gullfarget utgave.

NÅ: 949,50 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Daniel Wellington.

Klikk på bildet for å komme til Petite Amber. Foto: Daniel Wellington

Petite Amber har en lysebrun urskive med solstrålemønster. En levende farge assosiert med varme, energi og dristighet. Laget av polert rustfritt stål, tilgjengelig med et elegant roségullbelegg.

NÅ: 949,50 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Daniel Wellington.

Klikk på bildet for å komme til Classic Cornwall. Foto: Daniel Wellington

Med sin karakteristiske urskive og helsort NATO-rem, omfavner Classic Cornwall en tidløs og elegant look. Dette er en moderne Classic som passer til enhver anledning, takket være et elegant design.

Klikk her for å komme til klokken hos Daniel Wellington.

Klikk på bildet for å komme til Petite St Mawes. Foto: Daniel Wellington

Med den hvite urskiven og den tidløse St Mawes-reimen, skiller Petite seg ut på nydelig vis. St Mawes er en av Daniel Weelingtons mest ettertraktede reimer, laget av ekte, italiensk lær.

NÅ: 649,50 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Daniel Wellington.

Klikk på bildet for å komme til Petite Bondi. Foto: Daniel Wellington

Petite Bondi er garderobens største must denne sesongen. Den syltynne klokken hviler delikat på håndleddet med en fresh, hvit rem i lær, svart tallskive og detaljer i rustfritt stål.

NÅ: 849,50 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Daniel Wellington.

Klikk på bildet for å komme til Casio F-91W. Foto: Klokkegiganten

Bestselgeren Casio F-91W er en enkel og samtidig moderne klokke med funksjoner som stoppeklokke og alarm. Klokken er laget av svart gummi, veier 21 gram og er svært behagelig å bruke.

NÅ: 139 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Klokkegiganten.

Klikk på bildet for å komme til Seiko 5 Sports Style Automatic. Foto: Klokkegiganten

Elegant klokke produsert av japanske Seiko som bygger merket sitt på enestående kvalitet og utrolig design. Modellen er en del av deres klassiske kolleksjon, kjent for solide armbåndsklokker med automatiske urverk.

NÅ: 2315 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Klokkegiganten.

Klikk her for å komme til Megir Chronograph. Foto: Klokkegiganten

Dette er klokken som kan tjene som inspirasjon til å nå drømmene dine. For med denne unike klokken i gullfarget metall med en blå urskive, er det vanskelig å ikke føle seg helt sjef!

NÅ: 559 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Klokkegiganten.

Klikk på bildet for å komme til Gant Park Avenue. Foto: Klokkegiganten

Gant Park Avenue kombinerer et minimalistisk design med romersk skjønnhet. Klokken passer like godt til en hverdagslige look som til et flott festkjole.

NÅ: 747 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Klokkegiganten.

Klikk på bildet for å komme til Skagen Holst. Foto: Urverket

Kvalitetssikker herreklokke med tidløs look fra Skagen. Urkassen er i børstet stål, mens den grå urskiven har selvlysende indeksmarkeringer og visere. Armbåndet i brunt lær setter prikken over i-en.

NÅ: 869 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Urverket.

Klikk på bildet for å komme til Emporio Armani Renato. Foto: Urverket

Stilfull herreklokke/sportsmodell fra Emporio Armani i solid stål med foldespenne, blå urskive med indeksmarkeringer og mineralglass. Denne bestselgeren tar seg like godt til hverdagsatrekk som til fest.

NÅ: 1699 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Urverket.

Klikk på bildet for å komme til Stührling Original Aquadiver. Foto: Urverket

Det amerikanske merket Stührling har siden 2002 laget kvalitetsklokker til fornuftige priser. Deres policy er at enhver skal ha muligheten for å eie et luksusarmbåndsur, uansett sosiale status eller økonomiske klasse.

NÅ: 1569 kroner

Klikk her for å komme til klokken hos Urverket.

Fant du ingen som var midt i blinken for deg? Sjekk ut det fulle Black Week-utvalget av klokker til henne og han her: