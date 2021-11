Get Inspired er i full gang med det de omtaler som sitt største salg noensinne på jakker, ullundertøy, bukser, gensere, sko og tilbehør.

Så er startskuddet gått og Black Week er i gang for fullt hos Get Inspired som markerer sitt største salg noensinne med opptil 75% rabatt på klær, sko og tilbehør. Og her er det mye penger å spare, enten du vil fornye egen garderobe eller finne julegaver til venner og familie.

I løpet av Black Week kan du spare opptil 70% på jakker , 40% på ullundertøy , 60% på bukser , 70% på gensere , 70% på sko og 60% på tilbehør som sekker, briller og pannebånd.

Her er noen av de beste tilbudene du kan slå til på, men vær rask – her kan det raskt bli utsolgt for de mest populære modellene:

Klikk på bildet for å bestille turjakke fra Twentyfour. Foto: Get Inspired

Lett, teknisk 2-lags jakke som er tilgjengelig i tre ulike farger. Jakken er laget i vanntett materiale, har tapede sømmer og ventilasjonsglidelåser under armene. I tillegg har den hette med justeringsmuligheter, justerbart liv og borrelåsjustering nederst på ermene.

Klikk her for å bestille turjakke til 60% nedsatt pris.

Klikk på bildet for å bestille turjakke fra Bergans. Foto: Get Inspired

Eventyreren Cecilie Skog har laget en egen kolleksjon for Bergans som på kort tid er blitt veldig populær. Cecilie Mountain Softshell Jacket har et vind- og vannavvisende materiale med PFAS-fri impregnering på utsatte steder. I ryggen og under ermene har den et lettere materiale med god pusteevne og fukttransporterende evne. Finnes i tre ulike farger.

Klikk her for å bestille superkomfortabel friluftsjakke til 50% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille anorakk fra Twentyfour. Foto: Get Inspired

Her får du en kombinasjon av kvalitet og design i ètt i form av en lett 2-lags anorakk med god stretch i vind- og vanntett materiale. Anorakken har lange glidelåser i begge sider for ventilering, og for å få den lettere av og på. Den har ellers blant annet enhåndsstramming nede og 2-veis justering på hette.

Klikk her for å lese mer og for å bestille bestselgeren i fornyet design til 50% nedsatt pris.

Anorakken finnes i brun beige farge - også den nedsatt med 50%.

Klikk på bildet for å bestille parkas fra Twentyfour. Foto: Get Inspired

Denne varme og deilige parkasen fra Twentyfour er i vanntett materiale og har tapede sømmer. Jakken har en innside med sydde kanaler og 100% resirkulert vattering. Den er utstyrt med sidelommer med glidelås, justeringsmuligheter i livet og hette med avtagbar fuskepels.

Klikk her for å bestille parkas nedsatt med 55% hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille Smekker Halz Zip fra Kari Traa. Foto: Get Inspired

Smekker half zip i 100% merinoull med halv glidelås. Ull, som er naturlig pustende og lukthemmende, holder deg varm – enten den er våt eller tørr, og føles bra mot huden din. Tilgjengelig i tre ulike farger.

Klikk her for å bestille ullundertøy fra Kari Traa til opptil 40% nedsatt pris.

Klikk på bildet for å bestille turbukse fra Whistler. Foto: Get Inspired

Robust og superpraktisk turbukse som er utformet i et slitesterkt og holdbart materiale. Buksa har to store og praktiske lommer med knappelukking på låret, beltestropper i midjen og justering ved føttene. Velg mellom tre ulike farger.

Klikk her for å bestille din nye turbukse til 40% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk her for å bestille buksen fra Johaug. Foto: Get Inspired

Superstretchy og behagelig bukse til langrenn og annen utendørsaktivitet. Buksen er designet med vindtette softshellpaneler i front og 4-veis stretch på baksiden for super passform. Velg mellom to farger.

Klikk her for å bestille bukse til utendørsaktivitet til 35% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille genseren fra Twentyfour. Foto: Get Inspired

Myk og deilig strikkegenser med 30% ull! Genseren har halv glidelås i halsen og høy krage, og ribbestrikket design som fort blir fort en favoritt under turjakke eller som kosegenser. Finnes i tre ulike farger.

Klikk her for å bestille strikkegenseren hos Get Inspired til 50% nedsatt pris.

Klikk på bildet for å bestille genseren fra Twentyfour. Foto: Get Inspired

Nydelig strikkegenser fra Twentyfour, designet med lekkert mønster samt ribbekanter. Genseren er laget i 50% ull slik at du holder varmen, og du kan velge mellom tre forskjellige varianter.

Klikk her for å bestille den superpektre ullgenseren til 40% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille sneaker fra HUB. Foto: Get Inspired

Lekker sneaker som sikrer en classy look. Skoen er laget i skinn med myk linning i bomull. Alle HUB-sko har en myk gel-innersåle som gir herlig komfort hele dagen.

Klikk her for å bestille dine nye favorittsneakers til 70% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille sko fra Noodles. Foto: Get Inspired

De tøffe Chunky Hiker-skoene fra Noodles med ullfilt på innsiden holder føttene varme utover høsten. Skoen har vannavvisende membran som tåler litt høstregn. Kommer i to ulike farger.

Klikk her for å bestille perfekte sko til hverdags for 50% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille tursekk fra Osprey. Foto: Get Inspired

Tempest 30 er utviklet for å være lett, komfortabel, holdbar og eksepsjonelt allsidig. Uansett type eventyr, er Tempest 30 et godt valg.

Klikk her for å bestille tursekk fra Osprey til 33% nedsatt pris hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å bestille briller fra Oakley. Foto: Get Inspired

Brillene kjennetegnes av et revolusjonerende design kombinert med en høyere linse som utvider synsfeltet. Rammen sørger for komfort og beskyttelse, mens Unobtanium-komponentene gir godt grep. Hardt beskyttelsesetui er inkludert.

Klikk her for å bestille briller fra Oakley til 35% nedsatt pris hos Get Inspired.

