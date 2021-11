Årets største handelsuke står foran oss. Vi har samlet de beste salgene u de ulike nettbutikkene.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I november 2010 bestemte Norwegian Outlet på Vestby seg for at det var på tide å introdusere oss for en amerikansk handelstradisjon der stikkordene er salg, krangel om de beste varene og lange kassakøer. I 2021 faller den store shoppingdagen på fredag 26. november.

Mange butikker har Black Week-salg hele uken. I denne artikkelen får du en oversikt over butikkene med de beste tilbudene. Denne artikkelen oppdateres jevnlig med nye butikker som har rullet ut sine tilbud. Derfor lønner det seg for å titte jevnlig innom for å se om det er kommet noe nytt.

Her finner du oversikten over de beste Black Week-tilbudene.

Startsiden bruker mye ressurser på å finne de beste salgene slik at det skal bli enklere for deg som bruker. Ikke bare sjekker vi priser, men vi er også nøye på at butikkene vi fronter faktisk er trygge å handle i fra. Tilbudene vi fronter og skriver om er håndplukket av oss. Vårt mål er at vi skal være en trygg guide til netthandel hvor du som bruker finner de beste tilbudene slik at du kan spare penger, tid og stresset med å finne ut hva du skal kjøpe.

Vi har sortert Black Week-salgene etter kategori. Nedenfor finner du garantert et tilbud fra en butikk som du vil finne interessant.

Kategoriene du finner i denne saken er:

1. Hus, hjem og hage - 2. Klær, sko og mote -

3. Elektronikk, gadgets og verktøy

4. Sminke og skjønnhet - 5. Klokker - 6. Trening

7. Sport og friluft

Hus, hjem og hage

Under finner du alt av av interiør og ting til hjemmet. Foto: Colourbox.com

Klær sko og mote

Nedenfor finner du de beste tilbudene innen mote. Foto: SillySanta

Get Inspired: Lover sitt beste salg noen sinne. Opptil 75 prosent rabatt.

Derute.no: Opptil 70% rabatt på turutstyr, sykkelutstyr, klatreutstyr m.m.

Milslukern: Alle jakker 20-50 prosent rabatt.



Skolageret.no: Opptil 70% avslag på alle sko.

Trapessko: Spar inntil 70 prosent på en rekke modeller.

Ellos: 20 prosent rabatt på alle ordinære priser.

Pierre Robert: Opptil 70% avslag på en mengde varer.

Comfyballs: Årets råeste salg på boksere: Spar opptil 65 prosent.

Bubbleroom : Opptil 30% rabatt på over 1000 plagg.

Villoid : 20-60 prosent rabatt på over 2400 varer.

Stormberg: Opptil 70 prosent rabatt på en melde varer.

Cubus : 40 prosent på alle ytterjakker til hele familien.

Gina Tricot : Black Week med nye tilbud hver dag.

NA-KD : 30 prosent på alt. Bruk koden BLACKWEEK.

Miinto : Opptil 70 prosent rabatt.

Nelly : 25 til 30 prosent rabatt på alt i nettbutikken

Stay Hard : Opptil 50 prosent rabatt på alt.

Wakakuu : Opptil 40 prosent avslag.

Elektronikk, gadgets og verktøy

Finn de beste tilbudene på elektronikk og gadgets i listen nedenfor. Foto: Colourbox.com

Kjell og Company: Utvalgte Black Week-tilbud til medlemmer.



HiFi Klubben: Black Friday-garanti på alle varer. Går varen ned i pris, får du differansen utbetalt i butikken.



Coolstuff.no: Opptil 80 prosent rabatt på en mengde varer.

E-Wheels: Opptil 70 prosent rabatt på alle varer.

Mobilverkstedet: Opptil 50 prosent avslag på alt. Blant annet refurbished iPhoner og iPader.

JBL: Halv pris på en rekke varer med god lyd.

Staypro: Superpriser på blå Bosch-verktøy.

Ice.no : Mobilabonnement til kun 299,-mnd.

Lenovo: Spar opptil 25% rabatt allerede i dag .

Skousen : 40 prosent på alt fra LG og mye mer.

Proshop : Tyvstart på Black Week.



MyStuff: Store avslag på bestselgere.

Sminke og skjønnhet

Finn de beste beautyproduktene på salg hos nettbutikkene vi har listet opp. Foto: Colourbox.com

Eleven: Opptil 30 prosent rabatt.



Blush: Beauty Week 25 til 50 prosent rabatt på hele butikken.



Lyko: 25 prosent avslag på nesten alt.



Nordic Feel: Opptil 60 prosent avslag under Black Week.



Apotera: Opptil 30 prosent nedsatt pris på alle varer.

Farmasiet: Opptil 30 prosent rabatt og fri levering i hele november.

Yves Rocher: 40-50 prosent på alt.

Coverbrands : 25-50 prosent rabatt.

iGlow : 60 prosent på opptil 1000 produkter.

Trening

Sjekk ut Black Week-salg på klær, sko og utstyr til trenings- og friluftslivaktiviteter i oversikten vår. Foto: MyStuff

Tights.no: Black Week pre-salg på hele butikken.



MyStuff: Store avslag på bestselgerne.

X-Life: Stort Black November-salg på treningsutstyr.

Kajakk og Fritid: Stort Black November-salg. Spar 58 prosent på blant annet SUP-board.

Adidas : Opptil 50 prosent rabatt på alle varer.

Tights.no: Kallr Black Week et ekstremsalg. Ikke så rart, her kan du spare inntil 80 prosent.

Get Inspired: Opptil 75 prosent rabatt

Klokker

Black Week gir store muligheter til å gjøre svært gode kjøp på vanlige klokker og sportsklokker. Her er de butikkene med best rabatt. Foto: Colurbox

Urverket.no : Klokkebutikken Urverket har 1280 klokker på tilbud i sitt Black Friday-sortiment. De har et stort utvalg av mekaniske ur, og her finnes det mang godbiter med store avslag. Blant annet så tilbyr de store rabatter på Breitling-klokker. De tilbyr merker som Longines, Breitling, Bulova, Citizen, Orient, Omega, og Oris.



Daniel Wellington: De populære moteklokkene fra Daniel Wellington har i mange år vært noe av det "hotteste" man kan gå med av rimelige klokker. De er særlig populære hos unge og kvinner. Under Black Week har de halv pris store deler av sortimentet.



Klokkegiganten : Klokkegiganten har store rabatter under Black Week. Her kan du spare opptil 70 prosent. Den billigste klokken akkurat nå er en retro Casio-klokke til så lite som 139 kroner. Totalt er det 2585 klokker som er på salg. Her kan du gjøre kupp på kvalitetsmerker som Casio, Festina, Skagen og Seiko.



Milrab: Sportsbutikken Milrab har et rikt utvalg av Garmin sportsklokker til en svært gunstig pris.

Anton Sport: Tilbyr sportsklokker fra Garmin og Polar. De har for øyeblikket 15 prosent rabatt på alle produkter.

Kjell & Company : Tilbyr pulsklokker fra 526 kroner og oppover. De har tilbud på FitBit-klokker akkurat nå.

Sport og friluft

Foto: Colourbox

Anton Sport: Alt til den kresne sport- og friluftsinteresserte. Akkurat nå har de 15 prosent medlemsrabatt på alle varer.

Milrab: Årets beste priser på over 300 produkter.



Get Inspired: Har sitt største salg noen sinne. Spar opptil 75 prosent.

Milslukern: Supert utvalg av high-end merker innen sport og trening. Akkurat nå har de 15 prosent medlemsrabatt på alle varer.



Tights.no: Opptil 80 prosent på svært mange varer.

Magasinet: Mye penger å spare på jaktklær, tilbehør og turstøvler.

Sportsnett: 20-50 prosent medlemsrabatt på alle varer.

Derute.no: Black Week-tilbud på en mengde varer, blant annet vintersport, sykkel, klatring og turutstyr.

Stormberg: Opptil 70 prosent rabatt på en mengde varer.

Adidas: Halv pris på en mengde varer.

Birk Sport:Black November-salg. Skal du ha sykkelutstyr, Camelbak eller sportsbriller bør du sjekke ut Black November-salget her.

Kajakk og fritid: Opptil 60 prosent avslag, blant annet på det populære SUP-boardet.

VPG.no: Akkurat nå: 30 prosent på skibriller.

Unisport: Opptil 50 prosent avslag på fotballsko og utstyr.

Sportsdeal: Mye penger å spare. Få blant annet Kari Traa-ullsett for 599,- og 40 prosent avslag på varer fra Twentyfour.