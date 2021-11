Black Friday 2021: Oversikt over de beste salgene

Årets største handelsuke står foran oss. Vi har samlet butikkene med de beste salgene.

I november 2010 bestemte Norwegian Outlet på Vestby seg for at det var på tide å introdusere oss for en amerikansk handelstradisjon der stikkordene er salg, krangel om de beste varene og lange kassakøer. I 2021 faller den store shoppingdagen på fredag 26. november.

Men butikkene kjører Black Week-salg hele uken. Startsiden har samlet alle salgene er den komplette oversikten over de beste Black Week-salgene.

Her finner du oversikten over de beste Black Week-tilbudene.

Startsiden bruker mye ressurser på å finne de beste salgene slik at det skal bli enklere for deg som bruker. Ikke bare sjekker vi priser, men vi er også nøye på at butikkene vi fronter faktisk er trygge å handle i fra. Tilbudene vi fronter og skriver om er håndplukket av oss. Vårt mål er at vi skal være en trygg guide til netthandel hvor du som bruker finner de beste tilbudene slik at du kan spare penger, tid og stresset med å finne ut hva du skal kjøpe.

Vi har sortert Black Week-salgene etter kategori. Nedenfor finner du garantert et tilbud du vil finne interessant.

Beste tilbud akkurat nå:

Vi har samlet de beste tilbudene under Black Week. Foto: Colourbox

Christiania Glasmagasin har allerede startet Black Week-salget og tilbyr 20-60 prosent rabatt på alle varer.

Salget finner du her.

Julegensere er i vinden som aldri før og blir stadig mer populært blant alle aldre. Dette er i ferd med å bli en av våre nye adopterte tradisjoner som er veldig hyggelige.

Salget finner du her.

Hus, hjem og hage

Her finner du alt av av interiør og ting til hjemmet. Foto: Colourbox.com

Christiania Glasmagasin: 20-60 prosent rabatt på alle varer



Kremmerhuset: 25-60 prosent rabatt på alle møbler.

Nordic Nest: Opptil 50 prosent rabatt på en mengde varer.

Kitchentime: Spar inntil 60 prosent i Black Week-salget

Klær sko og mote

Her finner du de beste tilbudene innen mote. Foto: SillySanta





Milslukern: Alle jakker 20-50 prosent rabatt.



Skolageret.no: Opptil 70% avslag på alle sko.

Trapessko: Skar inntil 70 prosent på en rekke modeller.

Ellos: 30 % rabatt på dyreste vare.

Daniel Wellington: 50 prosent avslag på alle klokker.

Elektronikk og gadgets

Finn de beste tilbudene på elektronikk og gadgets her. Foto: Colourbox

Kjell og Company: Utvalgte Black Week-tilbud til medlemmer.



HiFi-klubben: Black Friday-garanti på alle varer. Går varen ned i pris, får du differansen utbetalt i butikken.



E-Wheels.no: Opptil 70 prosent rabatt på alle varer.

Sminke og skjønnhet

Finn de beste beautyproduktene på salg her. Foto: Colourbox.com





Eleven.no: Opptil 30 prosent rabatt



Blush.no: Beauty Week 25 til 50 prosent rabatt på hele butikken.



Lyko: 25 prosent avslag på nesten alt.



Nordic Feel: Opptil 60 prosent avslag under Black Week.



Apotera: Opptil 30 prosent rabatt på alle varer.

Farmasiet: Opptil 30 prosent rabatt og fri levering i hele november.

Trening