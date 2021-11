De 20 beste julegavene til under 200 kroner

På jakt etter julegaver til under 200 kroner? Vi har gjort jobben for deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Alle trenger ikke å få dyre gaver. Men det å finne fine gaver til en rimelig penge, er ikke alltid så lett.

Vi har satt sammen en liste med 20 gaveideer med fine ting til under 200 kroner. Denne listen er perfekt for deg som er på jakt etter fine gavetips til vennegaver, gaver til foreldre, søsken, besteforeldre eller fettere og kusiner.

1. Savon de Marseille-såpe

Savon Verbena-såpe kan kjøpes hos Lyko. Foto: Lyko

Savon de Marseille-såpe er hverdagsluksus på flaske. Denne såpen kan fint brukes både som håndsåpe på badet eller kjøkkenet, eller som kroppssåpe i dusjen.

Verbena-såpen til Savon de Marseille er ekstra god og har en deilig duft av sitrus. Den inneholder kun vegetabilske oljer, er nærende for huden og gjør den veldig myk. Dette er en såpe alle blir glad for å få.

Såpen selges i en 0.5 liters PET-flaske med pumpe.

Savon de Marseille-såpen kan kjøpes hos Lyko

Vinåpner fra Le Creuset er høyt skattet av vinkjennere. Foto: cg.no

Denne vinåpneren fra det franske kvalitetsmerket Le Creuset er kanskje noe av det beste du kan få kjøpt for penger. Det er ikke uten grunn for at mange vinkelnere på gode restauranter sverger til nettopp denne.

Vinåpneren har et suverent to-trinnssystem som gjør det enkelt å trekke korken ut av flasken. I tillegg har den en innebygget kniv som fjerner folien på et blunk. Har du først begynt å bruke denne vinopptrekkeren, så vil du ikke gå tilbake til noe annet. Dette er gaven som vinelskeren vil sette stor pris på.

Vinåpneren fra Le Creuset får du kjøpt hos Christiania Glasmagasin

Adidas 6-pack med sokker er unisex og finnes både i sorte og hvite. Foto: Get Inspired

Sokker til jul er klassikeren som aldri går av moten. Det er ikke så rart, for er det noe man alltid trenger så er det sokker. Hos Get Inspired får du seks par Adidas-sokker til under 200 kr. Sokkene er unisex og du kan velge mellom hvite eller sorte.

Sokkene kan du kjøpe her hos Get Inspired.

Hårstrikker av silkehår. Foto: Lyko

Hårstrikker er noe jenter i alle aldre har behov for. Går du for en silkehårsstrikk, reduserer du risikoen for slitasje og at hårstrå slites av. Silke gir dessuten mindre merker og bidrar til vakkert og sunt hår.

Hårstrikken får du kjøpt her hos Lyko.

Klikk på bildet for å bestille Biotherm Roll-on. Foto: Lyko

Deodorant med antiperspirant er forbruksvare som er kjekt å få og fint å gi. Roll-on fra Biotherm er manges favoritt, og det med god grunn. Den motvirker lukt, er lett å påføre og smitter ikke av på klærne. Den finnes både til kvinner og menn.

Her finner du Biotherm til dame

Klikk her for Biotherm-produkter til herre.

Klikk på bildet for å sjekke ut boksere fra Bread & Boxers. Foto: Care of Carl

Boksershorts til jul er en klassiker, og det er det god grunn til. Det er noe man alltid trenger. Care of Carl selger boksere fra kvalitetsmerket Bread & Boxers. Varemerket fokuserer på å skape holdbare plagg med godt materialvalg som skaper god komfort og passform.

Boksershorts får du kjøpt her hos Care of Carl

Klikk på bildet for å bestille kjøkkenhåndkle fra Marimekko. Foto: Nordic Nest

Dette lekre kjøkkenhåndkleet fra Marimekko gir kjøkkenet en leken, livlig og fargesprakende touch. Håndkleet er laget i en lin- og bomullsblanding og passer utmerket til å tørke både oppvask og våte hender. Ikke minst fungerer det også utmerket som en dekorativ detalj på kjøkkenet.

Håndkleet er er 47x70 centimeter stort og finnes i mange ulike farger.

Kjøkkenhåndkle fra Marimekko får du kjøpt her hos Nordic Nest.

Klikk på bildet for å bestille et Global skjærebrett. Foto: Bakeren og Kokken

Mange hobbykokker har investert store summer i dyre Global-kniver. Et matchende skjærebrett fra samme merke vil mange utvilsomt sette pris på å få som gave. Dette skjærebrettet signert Global finnes i to ulike størrelser, og begge koster under 200 kroner.

Skjærebrettet får du kjøpt hos Bakeren og Kokken.

Kyocera keramisk skreller. Foto: Bakeren og Kokken

Skal du skrelle frukt, poteter og grønnsaker? Eller trenger du rett og slett en skreller til å rive fine biter av parmesanosten? Denne skrelleren fra Kyocera mestrer alle oppgaver med glans.

Det finnes mange keramiske kniver og skrellere ute på markedet, men det er få som slår japanske Kyocera når jobben skal gjøres. En fin bonus nå det kommer til keramiske produkter, er at de alle går i oppvaskmaskinen. Dette er en rimelig gave som blir satt høy pris på hos mottaker.

Kyocera keramisk skreller får du kjøpt hos Bakeren og Kokken.

Powerbank 5200 mAh. Foto: Kjell.com

Alle vet hvor kjedelig det er å gå tom for strøm. Med denne Powerbanken i bakhånd, har du nok strøm til å fullade telefonen to ganger. Den er utstyrt med to USB-porter og ladeindikator. Når telefonen er fulladet, skrur den seg selv av.

Powerbanken får du kjøpt hos Kjell & Company.

Klikk på bildet for å komme til Survival Card multiverktøy. Foto: Coolstuff

Multiverktøy i rustfritt stål på størrelse med et kredittkort som passer inn i kortholderen. Denne er genial, og fungerer. En av Startsidens ansatte har nemlig brukt denne til å spikke grillpinner med stort hell.

Det lille multiverktøyet har så mye som 15 ulike funksjoner, blant annet kniv, sag, boksåpner, flaskeåpner og flat skrutrekker. Dette er en rimelig gave som det er lett å sette stor pris på.

Survival Card får du kjøpt hos Coolstuff.

Reflekssele er kjekt å ha. Foto: Celis

Praktisk reflekssele som gjør deg synlig i mørket. Denne er perfekt å bruke på mørke kvelder. Selen har justerbar størrelse i både midje og lengde. Den er i tillegg elastisk og fungerer derfor fint for både voksne og barn.

Refleksselen får du kjøpt hos Celis.

WMF Mini-kasserolle. Foto: Nordic Nest

Gryte som bare rommer 0.5 liter? Denne er utrolig fin å bruke hvis du skal lage saus, koke to egg eller lage en porsjon havregrøt. Det fine med den er at den tar veldig liten plass i oppvaskmaskinen.

Mini-kasserollen fra den tyske kvalitetsprodusenten WMF er laget i rustfritt stål og holder den samme kvaliteten som sine mer kostbare storesøsken. Dette er en minigryte som faktisk vil brukes.

Mini-kasserollen fås kjøpt hos Nordic Nest.