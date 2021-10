Slik legger du inn rabattkoder hos Stormberg

Kjøp jakke – få bukse til 1 krone er helgens store tilbud hos Stormberg. Mange er usikre på hvordan man legger inn rabattkoden. Nå viser Startsiden deg hvordan.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Rabattkoder er et voksende segment i nettbutikkene. Startsiden får ofte spørsmål fra brukere om hvordan det fungerer. Her følger en steg for steg-guide hos Stormberg og hvordan du kan få matchende vattert bukse til 1 krone hvis du kjøper Stormbergs Dalfonna-jakke.

Slik ser bildet ut når du har trykket på «Vis handlekurv».

Når du har funnet jakken og størrelsen du vil ha, så klikker du på «Legg i handlekurv» som er markert med en grønn knapp. Alternativt kan du klikke på en av disse lenkene, så kommer du rett til jakken:

Klikk her for herre - klikk her for dame - Klikk her for barn 7-14 år - Klikk her for barn 1-7 år

Når det er gjort, så får du opp et utvalg med varer merket med «Du kan også være interessert i disse».

Klikk på Dalfonna-buksen, finn riktig størrelse og gjenta prosessen med å trykke på den grønne «Legg i handlekurv»-knappen.

2. Gå til handlekurven din

Når du har klikket på handlekurven ser bildet slik ut.

Trykk på «Handlekurv»-ikonet øverst i høyre hjørne på siden. Her vil det gli frem et vindu med produktene du har valgt. Trykk på den grønne knappen «Til kassen».

3. Legg inn rabattkode

Når du skal legge inn rabattkoden, så trykker du på pluss-tegnet og skriver inn DALFONNA og trykker aktiver.

Ved siden av totalsummen er det et pluss-ikon hvor det står «Legg til rabattkode». Trykk på denne, skriv inn DALFONNA og trykk på den grønne knappen hvor det står «Aktiver». Her spiller det ingen rolle om du bruker store eller små bokstaver. Begge fungerer. Når det er gjort er rabattkoden aktivert, og prisen på buksen går fra 699 kroner til 1 krone.

4. Velg leveringsmetode

Før kjøpet er gjennomført, må du gå ned på siden og velge leveringsalternativ. Det er først når det er gjort at du faktisk kan betale for varene.

Legg inn postnummeret ditt og deretter velg leveringsalternativ.

Når det er gjort, så kan du fullføre kjøpet og få buksen til 1 krone.

