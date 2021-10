Black Friday 2021: Slik sparer du penger under Black Friday og Black Week

Black Friday og Black Week er en av årets største handledager, men det er fort gjort å bruke mer enn du tenkte. Her er tipsene til hvordan du forbereder deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I november 2010 bestemte Norwegian Outlet på Vestby seg for at det var på tide å introdusere oss for en amerikansk handelstradisjon der stikkordene er salg, krangel om de beste varene og lange kassakøer. I 2021 faller den store shoppingdagen på 26. november.

– Til forskjell fra Valentines og Halloween, er Black Friday en dag hvor forbrukeren faktisk kan spare penger , forteller forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, i et tidligere intervju med ABC Nyheter.

– Gir du et smil, får du et smil. Gir du fingeren, får du fingeren tilbake, mener Sandmæl, som har blitt kjent for sitt gode humør. Foto: Tone Knipperud

– Black Friday kan være en fin mulighet til å få gjort noen julegave-kupp før prisene settes opp i desember. Har du ikke skrevet julegaveliste over hvem du skal kjøpe til og hva du skal kjøpe, anbefaler jeg å gjøre det nå før du drar kortet, fortsetter «Luksusfellen»-programlederen.

Sandmæl får støtte fra daglig leder i prissammenligningstjenesten Prisjakt.no, Are Vittersø.

– Statistisk sett så er dette den dagen i året med høyest rabatter og flest produkter på salg, så det er stor sannsynlighet for å kunne gjøre noen gode kjøp denne dagen. Det er også noen merkevarer som sjelden eller aldri er på salg, men denne dagen er mange av de også ofte det, sier han til ABC Brand Studio.

Nettbutikker verdt å holde øye med



Black Friday er fredag 26. november 2021, men mange starter Black Week-tilbudene allerede torsdag 18. og lørdag 20. november.

På grunn av koronasituasjonen er det flere eksperter som forventer at handelen i stor grad vil flytte seg fra fysiske butikker til netthandel, slik som i fjor. For å unngå å samle mange mennesker på én gang, vil det mest sannsynlig være færre timetilbud hos de fysiske butikkene. I stedet spres salget utover Black Week slik vi så i 2020.

Du kan gjøre mange superkupp og spare penger på Black Friday. Samtidig bør du sikre deg selv best mulig ved å bruke kredittkort fremfor bankkort. Foto: Colourbox.com

Gjennom hele Black Week og under Black Friday bugner det av supertilbud hos de aller fleste nettbutikkene. Det er forventet ekstrem vekst i salg på nett sammenlignet med i fjor, med enda flere butikker som deltar og enda flere rekordbillige varer.

ABC Brand Studio har plukket ut nettbutikker du bør notere deg allerede nå og holde øye med frem til Black Week sparkes i gang: