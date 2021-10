Enten han liker å lage god mat eller bare spise den finner du tips til gave til farsdag 14. november 2021 her.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Klikk på bildet for å se hele utvalget av kokebøker hos Norli. Foto: Norli

Det kommer nye kokebøker på markedet hvert år, og det er ikke uten grunn. En god kokebok til en matglad far er alltid en slager og akkurat nå får du blant annet nyhetene «Gladkokkens beste», «Christer redder hverdagen» og «Hellstrøms grønne hemmeligheter» til reduserte priser hos Norli.

Pris: Fra 149 kroner.

Sjekk hele utvalget av kokebøker hos Norli her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Christiania Glasmagasin

Om far er glad i å lage mat, er han nok også ganske opptatt av å jobbe med godt verktøy på kjøkkenet. Ønsker du å gi far noe han trenger i gave er de gode porselensknivene De Cuisson fra Porsgrund Porselænsfabrik et godt tips.

I settet får du både en kokkekniv på 21 centimeter og en grønnsakskniv på 13 centimeter. Knivene er laget av en type porselen som ligger rett under diamant på hardhetsskala og passer utmerket til å kutte grønnsaker, benfritt kjøtt og lignenede. Porselenet vil være skarpt i lang tid og vil ikke ruste eller sette smak på maten.

Nå får du knivene i en lekker, sort utførelse som gjør seg enda bedre på kjøkkenbenken.

Pris: 599,50 kroner.

De Cussion fra Porsgrund Porselænsfabrik får du kjøpt hos Christiania Glasmagasin her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Har kokke-far alt han trenger? Ja, da er det bare én ting å gjøre: Gå for noe spiselig. Coolstuff har samlet en rekke krydder, oljer og snacks i en gaveeske som passer perfekt til grillmesteren.

Pakken er fylt med ulike typer krydder og rub, BBQ-sauser, olivenolje og potetgull.

Pris: 439 kroner.

Hos Coolstuff finner du flere gaveesker fylt med mat, drikke og snacks.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Gi far en brennhet utfordring i adventstida med Jingle Balls julekalender fra Chili-Klaus. Chilien varmer ekstra godt i desemberkulden, og denne julekalenderen for voksne er smekkfull av chilikuler, og chilikarameller hver eneste dag frem til julaften. Dessuten skjuler det seg en spesiell overraskelse på nyttårsaften.

Pris: 599 kroner.

Hos Coolstuff finner du flere julekalendere fylt med smakfull snacks.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Bakeren og Kokken

Dette er en gave som også du får nyte godt av, for med dette settet kan vi nesten love at far kommer til å invitere på pizzakveld ved første mulige anledning. Stenen kan brukes i stekeovn, på grillen og på gasskomfyr. Fungerer også utmerket ved steking av fisk, grønnsaker og kjøtt, den tette stenmassen gjør at maten ikke setter seg fast, selv uten bruk av matfett.

Pris: 599 kroner.

Pizzasettet fra Eppicotispai får du kjøpt hos Bakeren og Kokken her.

Du finner flere gavetips til matglade fedre hos: