Hvis Lars Monsen er fars største helt og det aldri finnes dårlig vær, kun dårlige klær, så er det bare å finne veien til kategorien «Sport og friluftsliv». Her får du gavetips til sporty og naturglade fedre.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Anton Sport / Nike

Det er én ting en sporty mann aldri får nok av: treningstøy. Enten han jogger, sykler, trener styrke på treningssenteret eller gjør yoga hjemme, så blir treningstøyet raskt slitt når det brukes ofte.

Et tips er å gå for en trøye, som for eksempel Nike Run Division Rise Top, tilgjengelig hos Anton Sport. Den fukttransporterende overdelen vil holde far komfortabel selv under de hardeste øktene takket være Nikes Dri-FIT-teknologi.

Pris: 549 kroner.

Du finner flere treningstrøyer hos Anton Sport her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: SmartaSaker

Skiholderen Fastgrip er en smart og etterlengtet løsning for alle langrennsløpere. Den holder staver og ski på plass, og gjør det enkelt å bære alt samtidig.

Fastgrip er en svensk innovasjon og består av et smart bærehåndtak med stålbøyler som festes i bindingene på moderne langrennski. Håndtaket har også plass til stavene. Når alt er montert, kan utstyret bæres med én hånd.

Pris: 169 kroner.

Den perfekte gave til en skiglad far får du hos SmartaSaker her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Anton Sport

Om du føler han fortjener en skikkelig påskjønnelse i år, er en pulsklokke en gave den sporty mannen alltid får bruk for. Med Polar Vantage 2 på armen, får far tilgang til en mengde informasjon om kroppen og kan trene med en smartklokke som kan spore alt han gjør.

Klokken er full av smarte detaljer og løsninger som lar ham tilpasse klokken til sin hverdag og sitt bruk.

Pris: 2999 kroner.

Hos Anton Sport har de et stort utvalg sportsklokker i ulike prisklasser. Sjekk utvalget her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Devold

Hvis far er mye ute på tur, er det én ting han garantert har sagt: «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Og her må vi innrømme at far har rett. Når man skal kle seg for en dag ute i naturen er det viktig å kle seg lag på lag og det innerste laget bør alltid være av ull. Derfor er et sett ullundertøy en perfekt gave til en far som er glad i friluftsliv.

Wool Mesh fra Devold er kåret til best i test av Din Side. Dette er ullundertøy laget for aktiviteter med høy intensitet, der fukttransportering, vekt og pusteegenskaper vektlegges høyest. Plaggene består av ullnetting i 100 % merinoull som er svært elastiske med smarte ventileringsmuligheter.

Pris: 899 kroner per del.

Du får kjøpt Wool Mesh-ulltrøye her og Wool Mesh-ullstilongs her.

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Norli

Hvor mye kan egentlig pappa om sitt store friluftsidol Lars Monsen?

La kunnskapen hans få utfordre seg i en villmarksquiz på hele 1800 spørsmål om det å ferdes i skog og mark. Kategoriene er turliv, artskunnskap, jakt, fiske og fangst, og vill blanding.

Pris: 379 kroner.

«Villmarksquiz» av Lars Monsen og Pål Espen Kilstad får du kjøpt hos Norli.

Du finner flere sporty gaver til far hos: