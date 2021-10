14. november 2021 er det farsdag og har du en far som kan fikse alt, så er det nå din tur til å fikse noe for ham. Her får du 5 gavetips til en handy far.

Forestill deg at det oppstår søt musikk mellom en armékniv og et kredittkort: Vips, så har du et universalverktøy som får plass i lommeboken.

Survival Card er fremstilt av solid, rustfritt stål, og det fungerer som både boksåpner og flaskeåpner, slik at du slipper å gå sulten. Andre praktiske funksjoner er skrutrekker, linjal og kniv. Det som gjerne krever intens romstering i verktøykassen, går raskt og greit med Survival Card.

Pris: 69 kroner.

Bare et par uker etter farsdag står advent for tur og hva passer vel bedre som gave til en handy far enn en julekalender fylt med verktøy?

I Wera Verktøykalender er det 24 luker som skjuler bits og skruverktøy med smarte funksjoner. Verktøyhåndtak, flere forskjellige skrueprofiler og et praktisk tilbehør for magnetisering av verktøy og skruer gjør at far etter denne julen er klar uansett hva som må skrus på.

Pris: 799 kroner.

Har du opplevd at far har klagd på løse dørhåndtak eller møbler som kunne trengt etterstramming når han er på besøk et sted? Alt han trenger er det rette verktøyet, men det ligger hjemme i boden.

Med universalverktøyet Kelvin.36 er far alltid beredt når han setter seg ned på en stol med et løst bein. Kelvin.36 har flaskeåpner og korketrekker, målebånd, hammer og til og med en LED-lampe, slik at du ser hva du holder på med. I tillegg har universalverktøyet en skrutrekker med 13 vendbare bits.

Pris: 599 kroner.

Om far er glad i å fikse og skru på ting så vet du at han ofte oppbevarer skruer og spiker enten i munnen, bukselomma eller på nærmeste stige eller bordoverflate. Uansett hvor skruene oppbevares så kommer det et eller mange sukk i løpet av arbeidet, for minst én skrue vil bli borte.

Med Magnogrip, et magnetisk armbånd, kan far enkelt holde orden på spiker, skruer, bits og annet smått, godt og magnetisk.

Pris: 179 kroner.

Enhver handy far trenger en praktisk verktøykasse og der leverer denne kassa fra Stanley.

Dette er en 2-i-1 verktøykasse på 66 cm som deles i 2 enheter på bare noen sekunder. Den får enkelt plass i bilen, og håndtaket kan felles ned. En ekstra stor verktøykasse med avtagbart trau – rommer det meste. Gigantisk nedre skuff for plasskrevende materialer og utstyr – over 25 liters volum.

Pris: 434 kroner.

