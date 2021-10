14. november 2021 er det farsdag og uansett hvor lei du er av fars vitser fortjener han en oppmerksomhet denne dagen. Her får du 5 gavetips til fedre med pappa-humor.

Du kjenner ham sikkert, faren som skal gjøre humor ut av alle situasjoner. Han med t-skjorte med skriften «5/4 av folk innrømmer at de er dårlige på brøk-regning» og kun morsomme slips i garderobeskapet. Hva med å la akkurat denne faren lyse opp rommene i den kommende høytiden?

Med et LED-lys-slips blir far lett å se på festen – trolig blir han midtpunktet alle vil snakke om den kvelden.

Pris: 99 kroner.

LED-slipset fås i flere ulike farger hos SmarteGadgets her.

Le dere krokete med dette tøysete munnstykkespillet. Her kan fars humor virkelig få utfolde seg. I «Speak Out» skal spillerne prøve å si setninger mens de bruker et munnstykke som ikke lar dem lukke munnen. Klarer noen å gjette hva som blir sagt og vinne spillet? Uansett blir det garantert en morsom spillkveld for alle.

Pris: 269 kroner.

Speak Out får du kjøpt hos Outland her.

Noe som aldri går av moten for en artig pappa, er morsomme og fargesprakende sokker. Hos Happy Socks finner du et stort utvalg sokker som er perfekte å gi til far.

Pris: Fra 99 kroner.

Sjekk hele utvalget av artige sokker hos Happy Socks her.

En far uten en artig julegenser, er trolig en far uten julestemning. For alle juleselskaper trenger pappaen som snubler i teppet og svarer på alle ordre med spørsmålet «Same procedure as last year?», ikledd en julegenser full av farger, blinkende lys og artige sitater.

Pris: Fra 374 kroner.

Hos Silly Santa finner du et stort utvalg julegensere slik at du kan finne den som passer faren din perfekt.

Med disse morsomme plakatene vil både far og fars gjester dra på smilebåndet. Hos Plakatbar finner du plakater som passer på soverommet, kjøkkenet, kontoret og selvfølgelig på toalettet. Her kan fars humor virkelig få skinne gjennom i husets interiørstil.

Pris: Fra 52 kroner.

Se et stort utvalg morsomme plakater hos Plakatbar her.

