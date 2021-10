14. november 2021 er det farsdag. Har du en far som elsker å være oppdatert på de siste tekniske duppedittene? Her finner du 5 tips til farsdagsgave.

Dette er gaven som gleder flere i huset enn bare far. Den smarte antisnorke-sensoren Snooor festes på kroppen og merker når du sover i en stilling hvor du lett begynner å snorke. Da begynner Snooor å vibrere for å vekke deg. Etter et par netter har kroppen vent seg til det, og du skifter automatisk sovestilling når du er på vei til å starte snorkingen. Dermed kan far - og resten av huset - sove godt.

Pris: 599 kroner.

Snooor antisnorke-sensor får du kjøpt hos Coolstuff her.

Etter gjenåpningen, er mange nordmenn tilbake på kontoret. Men det betyr ikke at hjemmekontoret pakkes helt bort. For faren som fremdeles tilbringer noen dager eller timer på hjemmekontor i løpet av uka, er det fort gjort at ergonomien går i glemmeboka.

Med Adapt-A-Desk sammenleggbart laptop-bord, unngår far krum rygg og vond nakke etter en arbeidsdag. Laptop-bordet kan heves og senkes slik at arbeidsstillingen kan varieres, og man kan faktisk jobbe stående uten problemer.

Pris: 329 kroner.

Det sammenleggbare laptop-bordet Adapt-A-Desk får du kjøpt hos Coolstuff her.

Det var en gang da «håndfri» var det beste mobilbrukerne kunne tenke seg, men nå er det bare «hånd» som gjelder. For vet du hva som er bedre enn å slite med å dra av deg hanskene når du skal svare på mobilen en kald vinterdag?

Å snakke i hansken i stedet!

Navnet på vantene gir deg et hint om hva slags teknologi som benyttes. Når telefonen ringer, trykker du ganske enkelt på «svar» på hansken. Så er det bare å lytte til høyttaleren i tommelen og snakke inn i mikrofonen som er plassert i lillefingeren.

Pris: 319 kroner.

Bluetooth-hansker får du kjøpt hos Coolstuff her.

Gi far en perfekt start på dagen med en vekkerklokke med lysbue som etterligner lyset fra en soloppgang som gradvis blir sterkere. I tillegg våkner du til fulladet mobiltelefon takket være den trådløse ladeplaten (Qi).

Pris: 499 kroner.

Rubicson Wake-up light får du kjøpt hos Kjell & Company her.

Ta analoge notater samtidig som du er digital. I den smarte notatboken Rocketbook Everlast skriver du med penn. Men ved hjelp av smarttelefonen din, sender du enkelt notatene til forskjellige skytjenester, som Evernote, Dropbox og iCloud.

Sidene i notatboken kan enkelt tørkes av slik at du kan bruke den igjen og igjen. Dette er den perfekten gaven til fedre som liker å være teknisk, samtidig som setter pris på håndskrevne notater.

Pris: Fra 199 kroner.

Rocktebook Everlast finner du i flere ulike størrelser hos Coolstuff her.

Du finner flere tekniske gavetips hos: