Sommersalg 2021: Her kan du spare mye penger i sommer

Vi har samlet alle de beste sommersalgene til en enkel oversikt slik at du får mest ut av pengene dine.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sommeren er tiden for late dager med ferie, avslapping og opplevelser. Det er også en tid for utallige sommersalg der nettbutikkene gir deg anledning til å spare mye penger. Hver uke hele sommeren gjennom skal vi sørge for å gi deg oversikten over ferske salg og spennende kampanjer, og denne uka er stikkordene blant annet 30% på kjoler og sko hos Ellos, bursdagsfest hos Lyko og opptil 70% rabatt hos Get Inspired.

Klikk på bildet for å gå til salget hos & Other Stories. Foto: & Other Stories

Hos & Other Stories finner du sommerens lekreste styles til dame og nå har de akkurat gått i gang med årets sommersalg. Her kan du spare opptil 50% på flotte sommerkjoler, skjørt, jakker, bluser, sko og tilbehør.

Salget varer til og med 7. juli.

Du finner sommersalget hos & Other Stories her.

Klikk på bildet for å se hele salget hos Ellos. Foto: Ellos

Denne uka kan du sikre deg en rekke sommerfavoritter til en god pris. Ellos gir deg 30% avslag på en rekke kjoler og sko. Om du trenger en ny selskapskjole, et par nye sandaler eller en ny sommerkjole, så er det dette salget du skal benytte deg av.

Tilbudet varer til og med 16. juni.

Gå til sommersalget hos Ellos her.

Klikk på bildet for å se hele utvalget fra Milrab. Foto: Milrab

Milrab er kjent for sitt store utvalg av tur- og sportsutstyr og de er sjelden beskjeden når det gjelder tilbud. Denne uka slår de virkelig til og frister oss med over 450 varer til reduserte priser. Blant annet kan du sikre deg turbukser, jakker, sko, solbriller og mye mer til en god pris.

Se hele Milrabs avspark til sommeren her.

Klikk på bildet for å se hele sommersalget hos Christiania Glasmagasin. Foto: Christiania Glasmagasin

Sommersalget hos Christiania Glasmagasin er i gang, og det bugner av gode tilbud som du vil elske. Om du er på utkikk etter nye lysestaker fra Georg Jensen eller ser etter nytt middagsservise til sommerhytta, er det nå du bør slå til med opptil 50% rabatt på en rekke kjente merkevarer.

Se hele sommersalget fra Christiania Glasmagasin her.

Klikk på bildet for å se hele bursdagsfesten hos Lyko. Foto: Lyko

Lyko markerer 25 år som nettbutikk og inviterer oss alle til å feire med dem. Akkurat nå er det 25% rabatt på parfyme, hudpleie og andre godbiter – perfekt for deg som liker å spare penger på skjønnhetsprodukter.

Tilbudet varer til og med mandag 14. juni.

Se hele bursdagsfesten hos Lyko her.

Klikk på bildet for å gå direkte til sommersalget hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Get Inspired kjører i gang sesongens største salg med over 300 produkter til en knallgod pris. Nå kan du sikre deg trenings- og fritidsprodukter med så mye som 70% rabatt, blant annet tights og t-skjorter, sko og allværsjakker.

Se hele sommersalget hos Get Inspired her.

Klikk på bildet for å se hele utvalget fra Nike Foto: Anton Sport

Anton Sport elsker å gi medlemmene i kundeklubben gode spesialtilbud. Nå kjører se i gang sommeren med 20-50% rabatt på alt fra Nike. Merket er kjent for teknologiske og stilige treningsprodukter med god kvalitet. Meld deg inn i Anton Club i dag for å sikre deg sko, treningstøy og tilbehør til en redusert pris.

Merk at tilbudet ikke omfatter Pegasus 38 og Pegasus Trail 3. Salget kan ikke kombineres med andre tilbud.

Klikk her for å se utvalget av Nike-produkter på tilbud.

Klikk på bildet for å skaffe deg hele sommerapoteket til en god pris hos Farmasiet. Foto: Farmasiet

Farmasiet er Norges ledende nettapotek som sender medisiner til hele Norge, både legemidler på resept, reseptfrie legemidler og handelsvarer. Akkurat nå får du opptil 70% rabatt på en rekke ulike produkter du trenger denne sommersesongen. Alt fra solkrem og førstehjelpsutstyr til insektsspray og reisesyketabletter.

Tilbudet gjelder til og med søndag 13. juni.

Se hele utvalget fra Farmasiet.no her.