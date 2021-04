Sneakers-fest hos Get Inspired: 20% rabatt på alle sneakers

Sneakers er den ultimate fritidssko som går til alt og er en perfekt match til et trendy antrekk. Frem til fredag kan du benytte deg av en rabattkode som sikrer deg 20% rabatt.

Ordet «sneakers» kommer fra amerikansk-engelsk og betyr «snikere» fra gammelt av. Dette kommer av at det var lette sko med myke såler, slik at man enklere kunne smyge seg rundt uten å lage støy. I dag har imidlertid begrepet fått en helt annen betydning, og sneakers er for mange blitt en måte å understreke både stil og personlighet.

Denne uken er det duket for sneakers-kampanje hos Get Inspired: Ved å bruke rabattkoden SKO20, kan du velge og vrake mellom alt av sneakers til 20% nedsatt pris. Nå som våren endelig har meldt sin ankomst, er dette den perfekte timingen til å fornye garderoben. Skoene vil raskt få bein å løpe på, så det er ingen grunn til å nøle.

Merk deg samtidig at kampanjen ikke omfatter allerede eksisterende salg eller outlets.

Kjente merker som Nike og Roberto Rosso inngår i sneakers-kampanjen hos Get Inspired. Klikk på bildet for å komme til utvalget av sneakers. Foto: Get Inspired

Her er noen av de mest attraktive modellene du kan sikre deg til nedsatt pris frem til og med fredag 16. april:

Dette er sneakeren som aldri går av moten og som går til ethvert antrekk. Lekker, velkjent sneaker fra Nike. Nydelig hvit i det stilrene air max-designet. Sikre deg denne herligheten av en sko.

Lekker sneaker fra Nike, perfekt til hverdagsantrekket. Skoen har slank passform og herlige designlinjer sammen med synlig Air-demping i sålen. Denne er både stilren, lett og komfortabel.

Denne joggeskoen fra Nike er lett og laget av en pustende mesh som gir deg super komfort hele dagen og hele treningsøkten. Den myke skumsålen gjør skoen myk og god å ha på foten. Overdelens stilrene design gjør at dette er en kundefavoritt uten like.

Superfine sneakers fra Roberto Rosso med lekker plattformsåle. Disse går perfekt til hverdags og matcher ethvert antrekk. NB: Disse kan oppleves som små i størrelsen, vi anbefaler å gå en størrelse opp.

Med Flavia sneakers rocker du antrekket. Disse er perfekt til hverdags og har en stilig, chunky såle. Skoen har kule mønsterdetaljer, paneler i luftig mesh og passer ethvert hverdagsantrekk.

Råfin sneaker fra HUB med chunky såle som setter prikken over i'en på antrekket. Alle HUB-sko har en myk gel-innersåle som gir super komfort hele dagen. I tillegg har innersålen air-flow-ventilering for gode pusteegenskaper.

En casual og stilig chunky hverdagssneaker fra Skechers med pustende, trykkavlastende og støtabsorberende innersåle. Overdelen er laget av skinn og tekstil. Øverste del av sålen er trukket med Bio-dri-tekstil under et lag av Gel-infused Memory Foam, som har en støtdempende effekt. Bunnen av sålen er designet for å skape ventilasjon under foten.

Lite slår disse stilrene sneakersene til hverdags – med klassiske logostriper og enkelt design blir disse lett dine nye favoritter i skogarderoben. Skoen er utstyrt med komfortabel EVA-innersåle og solid yttersåle i gummi.

Unn føttene dine maksimal komfort med disse sneakersene. Putemyk demping i mellomsålen og yttersålen, samt OrthoLite-innersåle gir deg maksimal komfort hele dagen.

Med en stødig og kraftig såle får du både god komfort og lekkert design – alt i ett. Med asymmetrisk mønster på sidene og snøredetaljer, får du en sko som skiller seg ut i mengden og som kan matches til alt fra kule jeans til lekre skjørt.

