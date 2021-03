Vårkampanje hos Staypro: Nedsatte priser på verktøy fra HiKOKI

Borskrutrekker, vinkelsliper, støvsuger og borhammer: Frem til 15. mars kan du gjøre kupp på alt av verktøy fra HiKOKI.

Artikkelen inneholder annonselenker.

HiKOKI Power Tools (tidligere kjent som Hitachi) er å regne som en av Norges ledende leverandører til elektro-, VVS-, byggevare- og jernvarebransjen. I tillegg er det et svært populært merke hos privatpersoner som vet at gode verktøy er essensielt for å gjøre jobben skikkelig.

Derfor kan det lønne seg å slå til når det først er salg på verktøy fra produsenten, og fra 5. mars kjører Staypro kampanje på alle produkter som er utstyrt med HiKOKI-logo. Kampanjen varer frem til 15. mars klokken 23.59. Samtidig er det verdt å nevne at de mest populære modellene kan bli utsolgt fort som fy, så det kan lønne seg å handle raskt.

Her får du en oversikt over noen av de største kampanjekuppene:

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

HiKOKI DH36DPA er en effektiv og kraftig kombihammer på 36V med SDS-Plus-feste og børsteløs motor. Hammeren har et slagtall på 0-4300 slag i minuttet og et turtall på 0-1100/min. God ergonomi takket være sentrert grep ved maskinens tyngdepunkt.

Batterier og lader er ikke inkludert.

Les mer og se prisen på HiKOKI kombihammer hos Staypro.no her.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

Borskrutrekker på 18V er en av verdens sterkeste og raskeste kompakte borskrutrekkere. Utstyrt med børsteløs motor, integrert LED-lys og 13 mm hurtigchuck. Dreiemoment på 70 Nm med turtall opptil 1800 i minuttet.

Les mer og se prisen på HiKOKI borskrutrekker hos Staypro.no her.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

Det unike med Multi Volt-batteriet er at man nå får 36V i samme kompakte størrelse som 18V-batteriet, takket være ny og revolusjonerende celleteknologi. Meget sterk maskin i tungvektssegmentet med maks moment på hele 1050 Nm, meget kompakt (221 mm) og stor, lett tilgjengelig vippebryter.

Les mer og se prisen på HiKOKI muttertrekker hos Staypro.no.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

Støvsuger (våt/tørr) med høy kapasitet. Har et unikt system for filterrens; egen luft benyttes til å blåse filteret rent under bruk. Leveres uten batteri og lader.

Les mer og se prisen på HiKOKI støvsuger hos Staypro.no.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

Vinkelsliper med effekt på 36 V og skivediameter på 125 mm. Velbalansert med samme størrelse, men 40% høyere avvirkningshastighet enn tilsvarende 18 V vinkelsliper. Batterier og lader er ikke inkludert.

Les mer og se prisen på HiKOKI vinkelsliper hos Staypro.no.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

En av verdens sterkeste og raskeste, kompakte borskrutrekkere. Denne er på 18V med børsteløs motor, integrert LED-lys og 13 mm hurtigchuck. Dreiemoment på 70 Nm med turtall opptil 1800 i minuttet.

Les mer og se prisen på HiKOKI borskrutrekker hos Staypro.no.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

HiKOKI 68020011 er en batteripakke med 2 stykk MULTI VOLT 18V/36V-batterier og batterilader. MULTI VOLT-batteriet i kombinasjon med MULTI VOLT 36V-verktøy utgjør en reell utfordrer til strømdrevet verktøy og gir solid effekt på over 1000 Watt.

Les mer og se prisen på HiKOKI batteripakke hos Staypro.no.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiKOKI

Kompakt og velbalansert sirkelsag for kapping og skråskjæring i ulike materialer. Meget høy kuttekapasitet med en kuttedybde på hele 66 millimeter som tilsvarer sager med bladdiameter på 190 millimeter. Utstyrt med børsteløs motor som gir 30% lenger driftstid mellom hver lading. Leveres uten batterier og lader.

Les mer og se prisen på HiKOKI sirkelsag hos Staypro.no.