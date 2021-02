Mammutsalg 2021: Opptil 80% rabatt på mer enn 700 boktitler

Er du på jakt etter den neste store leseropplevelsen, eller den perfekte gave? Nå kan du sikre deg mer enn 750 bestselgere til fristende lave priser i Mammutsalget, men ikke vent for lenge.

For leseglade bokkjøpere er Mammutsalg en årlig begivenhet der man kan velge mellom hundrevis av titler innen nær sagt alle tenkelige kategorier, og hvor opp mot en million bøker er tilgjengelig til sterkt nedsatt pris. En Ipsos-måling fra 2019 viste at tre av fire nordmenn hadde hørt om Mammutsalg, en salgstradisjon som strekker seg over 130 år tilbake i tid.

Ifølge Bokhandlerforeningen har bokskred vært et fenomen helt siden 1885, men det var først i 1964 at navnet mammut kom i bruk. Bakgrunnen for at man tok i bruk navnet til en ullhåret elefant med digre støttenner som døde ut under den siste store istiden, sier historien fint lite om. På 1960-, 1970- og 1980-tallet ble de kalt Mammutskred, før man gikk over til dagens navn.

Det er ellers visse «krav» som må være oppfylt for at en bok skal kunne havne på salgsbordet under Mammutsalg. Blant annet skal det foreligge mer enn 500 eksemplarer av hver tittel, og et visst antall titler må kunne kalles bestselgere.

Mammutsalg 2021 kan friste med over 700 titler som du kan sikre deg til nedsatt pris – klikk på bildet for å komme til oversikten.

2021-utgaven av Mammutsalg ble sparket i gang 15. februar og frem til og med 13. mars er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder dersom du vil sikre deg de mest populære titlene til opptil 80% rabatt. Her er noen utvalgte smakebiter blant bestselgerne:

Det kan se ut som det er norgesferie mange må belage seg på også i år, men er det noe vårt langstrakte land kan by på så er det flotte destinasjoner i verdensklasse med fantastiske opplevelser og minneverdige overnattinger på menyen.

Ikke minst kan Norge by på et rikholdig utvalg for de som ønsker å oppleve noe nytt og annerledes.

Som tittelen antyder tar boken deg med til 110 unike overnattinger som blant annet inkluderer alt fra overnatting i en vintønne til en natt i et gammelt bilvrak. Eller hva sier du til en natt i tretopphytte formet som en kongle, eller i en glassdome med utsikt mot nordlyset?

Torild Moland har i mange år fartet land og strand rundt som reiselivsjournalist og her har hun samlet de mest spektakulære overnattingsfavorittene sine fra hvert av landets elleve fylker. Her er steder som passer for alle, enten du reiser alene, med vennegjengen, med kjæresten, med barna eller med hele storfamilien.

Boken byr også på interessante møter med mange av dem som har satset tid og penger på å skape sitt eget paradis – til glede for deg og meg.

Skotsk-amerikanske Douglas Stuart har gjort det som må kunne kalle en imponerende overgang fra moteskaper til bejublet forfatter. Stuart vokste opp som skeivt mobbeoffer med en alkoholisert alenemor i det fattige Glasgow, og han jobbet på debutromanen i flere år. Underveis opplevde han å bli avvist av mer enn 30 forlag, men nå har han tatt verden med storm.

Douglas Stuarts «Shuggie Bain» er blitt hyllet av kritikere som den store Glasgow-romanen og sikret forfatteren prestisjetunge litteraturpriser. Her hjemme har anmelderne trillet sekser på terningen og blant annet omtalt boken som «en knyttneve av en roman».

Vi befinner oss i Glasgows arbeiderklassestrøk på 1980-tallet, en tid preget av teknologisk revolusjon og en stadig stigende arbeidsledighetskurve. Agnes Bain ønsker kun det beste for seg selv og sine barn, men når barnas far forlater henne, blir alkoholen en effektiv måte å døyve smerten og håpløsheten på.

En etter en forlater barna henne til kun Shuggie er tilbake – den lille gutten som sliter med å finne seg til rette, som så gjerne ønsker å være «normal» og som elsker moren sin dypt.

Klikk her for å bestille boken som ble kåret til vinner av Bookerprisen 2020 hos Norli.no.

Lars Mytting debuterte med romanen «Hestekrefter» i 2006, men det var med «Hel ved» i 2011 han fikk sitt store gjennombrudd. Boken ble en internasjonal bestselger og ga ham blant annet den britiske bokbransjeprisen for beste sakprosa.

I 2018 kom Mytting med historieromanen «Søsterklokkene» som tok utgangspunkt i sagnet om to kirkeklokker som skal ha blitt støpt til minne om søstrene Halfrid og Gunhild Hekne som var sammenvokst fra livet og ned. Da den ene søsteren ble dødssyk, ba deres far presten om at de to måtte få dø sammen.

Som takk fikk han støpt to kirkeklokker som skal ha hatt en så kraftig klang at klokkeren ble døv etter tre gudstjenester.

«Søsterklokkene» var første bok i en planlagt romantrilogi, der «Hekneveven» utgjør annet bind. Vi er kommet til begynnelsen av 1900-tallet og i fjellgrenda Butangen i Gudbrandsdalen har presten Kai Schweigaard fortsatt sitt virke, fremdeles sterkt preget av sin ulykkelige kjærlighet til avdøde Astrid Hekne. Han er fast bestemt på å holde løftet han ga henne om å finne Hekneveven, slik han lovet henne.

Hekneveven er en «hedensk» billedvev skapt i visjonær inspirasjon av de siamesiske tvillingsøstrene Halfrid og Gunhild Hekne. Den skulle visstnok avsløre betrakterens ansikt i livet og døden, samtidig som den var en foruroligende framstilling av Dommedag, «Skråpånatta». Veven hang i stavkirka i 200 år, men forsvant i 1813.

«Hekneveven» er annet bind i en planlagt romantrilogi som har høstet høye terningkast fra anmelderne.

Japanske Haruki Murakami regnes i dag som en av de viktigste japanske forfattere i perioden under og etter den økonomiske boblen i Japan på 1980-tallet, og internasjonalt nyter han fortjent status som en av de mest leste postmoderne forfattere.

Murakamis litterære stil kan beskrives som humoristisk og surrealistisk , og blant hans populære titler finner vi blant annet «Norwegian Wood» (1998), «Kafka på stranden» (2005), «Elefanten som forsvant» (2017) og «Å forlate en katt» (2020).

I novellesamlingen «Første person entall» serveres vi åtte nydelige noveller der alle på klassisk Murakami-vis fortelles i jeg-person. De åtte historiene tar blant annet for seg nostalgiske ungdomsminner, meditasjoner over musikk, en brennende kjærlighet for baseball og jazz-albu fra fantasien. Fellesnevneren er hvordan historiene utfordrer skillet mellom den virkelige verden og menneskesinnet.

Som NRKs litteraturkritiker Knut Hoem konkluderte sin anmeldelse med:

«De er et godt sted å være, disse novellene. Jeg vil ikke at noen av dem skal ta slutt. Jeg vil ikke at boken skal ta slutt.»

Klikk her for å bestille boken hos Norli.no.

Hundetrener Maren Teien Rørvik er kjent ansikt for de som har sett NRK-seriene «Superhundene» og «Fra bølle til bestevenn». Den foreløpig siste er «Valpeskolen» der vi møter fire ulike valper og deres eiere, og hvor konseptet går ut på at både eier og hund skal få en så god start på tilværelsen sammen med bistand fra Rørvik på sidelinjen.

I boken «Best sammen» handler det om det usynlige båndet mellom eier og hund, en relasjon som er bygget på gjensidig tillit, samspill og felles forståelse. Sammen med ektemann Jørgen Teien Rørvik forteller den kjente hundetreneren om hvordan vi kan gå frem for å få den lydige hunden som alle hundeeiere ønsker seg gjennom trening der positiv forsterkning og klare retningslinjer er i fokus.

Blant annet gir boken deg større forståelse for hvordan din firbente venn reagerer som den gjør, samtidig som du kan lære hvordan du kan ta grep for å sette en stopper for uønsket atferd. Det hele krydres med morsomme øvelser som dere kan gjøre sammen og som vil gjøre at hunden knytter bånd til deg.

Klikk her for å bestille boken som gjør deg til en tryggere hundeeier hos Norli.no.

Berit Nordstrand er lege med 25 års klinisk erfaring, foredragsholder og bestselgende forfatter – og hun elsker god mat. I «Ren nytelse» får du 88 nye fristende antiinflammatoriske oppskrifter. Premisset er at om du spiser maten fra denne boken i 30 dager, så får du en helsemessig omstart der du styrker tarmbakteriefloraen og minsker kroppens inflammasjonsnivå.

Berit Nordstrands mål er å minimere helserisiko gjennom en livsstil med ren og naturlig mat som resulterer i livsnytelse. De aller fleste som gjennomfører en omstart, blir kvitt «vondter», sover bedre og får mer energi. Du kan også ende opp med noen kilo mindre rundt midjen og bedre hukommelse og humør. Kostholdet kan lege lekk tarm og lindre symptomer på livsstilsrelaterte sykdommer. Det kan også virke positivt for mange med autoimmune sykdommer.

Dersom du ønsker å sette deg enda bedre inn i Nordstrans teori om antiimflammatorisk mat, anbefales boken «Omstart30» som lå over et halvt år på bestselgerlistene i 2020.

Klikk her for å bestille boken hos Norli.no og sikre deg kortversjonen av Omstart30-teorien.

Jørn Lier Horst jobbet tidligere som etterforskningsleder i Larvik før han i 2013 sluttet i jobben for å kunne skrive på heltid. Med spenningsromanene om politimannen William Wisting, regnes Horst som en av Norges fremste krimforfattere.

Men det er ikke bare hardkokt krim for de voksne han har på sitt repertoar.

Sammen med illustratør Hans Jørgen Sandnes står Horst også bak den populære barnebokserien om Detektivbyrå nr. 2 som til nå er solgt til 17 land. I «Dekkoperasjon» faller et bildekk ut av en tilhenger, midt i en bratt bakke. Tiril og Oliver havner midt oppi det hele og tar opp jakten på dekket som ruller videre nedover gata. Dermed kommer de på sporet av en bande med utspekulerte biltyver.

Du kan sikre deg en signert utgave av boken ved nettbestilling med hjemsending. Klikk her for å bestille boken hos Norli.no.

Grethe Bøe har bakgrunn som skuespiller og regissør. Blant annet sto hun for regien på den norske eventyr- og familiefilmen «Operasjon Arktis», om tre barn som ved et uhell etterlates i en tom fangsthytte på Svalbard mens en diger isbjørn lusker utenfor. Filmen er bygget på Leif Hamres bok fra 1971 og det var Bøe selv som overførte boken til manusformat.

I 2021 var det klart for debut som krimforfatter med den skremmende aktuelle spenningsromanen «Mayday». Ekstatiske anmeldere trillet høye terningkast mens de beskrev boken som en norsk krimsensasjon.

Samtidig som forholdet mellom Russland og NATO er iskaldt, holder NATO sin største øvelse noensinne i Finnmark. Et F-16-fly med NATO-pilotene Ylva Nordahl og John Evans om bord havner i et sammenstøt med et russisk fly og blir skutt ned. Den dramatiske episoden utløser en storpolitisk krise der både Russland og NATO tolker hendelsen som et angrep.

Ylva og John må komme seg tilbake til Norge for å avsløre hva som skjedde og samtidig hindre en konflikt hvor både Russlands president, NATO-sjefen og den private militærindustrien hvesser knivene, med potensielt alt-utslettende resultat. Samtidig oppdager Ylva at verken John eller dem hun til nå har stolt på, er det de utgir seg for å være.

Klikk her for å bestille den uhyggelig aktuelle, arktisk thrilleren hos Norli.no.

Alle skjuler noe, men ingen vet den egentlige sannheten. Helt til noen åpner en fryser.

Nordmenn elsker å sette tennene i en skikkelig krim der mord, mysterier og kriblende spenning er ingrediensene. Kanskje det skyldes at Norge er et av de tryggeste land å bo i, der vi årlig er i toppsjiktet på internasjonale lykke-kåringer, og vi trenger få utløp for våre mer morbide fantasier, trygt plassert i en god sofa i stua eller på hytta, mens vi kjenner pulsen øke side for side.

En av forfatterne som har funnet seg meget godt til rette i krimlandskapet, er jurist og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde. Hun jobbet 25 år i politiet som advokat, politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. Dette har både gitt henne verdifull innsikt i politiets drapsetterforskning, og ikke minst hvilke mørke krefter som kan skjule i et menneskesinn.

I Rohdes ferske bok i serien om Wilma Lind er det gjort et funn i en fryser som får selv etterforskere med sterke mager til å kjenne det grøsse oppover ryggtavlen. Den aktuelle fryseren står i en enebolig hjemme hos 22 år gamle Ulrik Riiber som tre år tidligere mistet foreldrene i en bilulykke.

Broren Thomas overlevde den fatale ulykken, men han fikk varig skader og bor nå på Sundheim der Wilmas sønn Birk for tiden er på rehabilitering. Gradvis avdekker etterforskningen et meget uvanlig bofellesskap bestående av fire vennepar.

Klikk her for å bestille krimboken hos Norli.no. Sjekk samtidig ut Hanne Kristin Rohdes forestående bøker om Wilma Lind – «Mørke hjerter» , «Bare et barn» , «Gudmoren» og «Offerdyr».

Dette er boken for de som ønsker å bli tryggere på seg selv som leder og som ønsker kunnskap om hvordan lede både seg selv og andre. I boken gis det forklaring på hvilke usynlige faktorer som påvirker oss på jobb og som kan være utslagsgivende med tanke på trivsel, prestasjon og resultat, snarere enn ledelsesmodeller og organisasjonspsykologiske modeller.

«Jobbpsykologi» er skrevet av Carina Carl som er psykolog med spesialitet innen arbeidspsykologi, og Rebekka Egeland som er psykologspesialist innen organisasjonspsykologi. I boken forklarer de hvorfor psykologi er det viktigste verktøyet for en leder, hvordan hjernen vår fungerer og hvordan ulike sinnstilstander virker inn på oppførselen vår.

Den er samtidig skrevet ikke bare for ledere, men også for alle som ønsker personlig vekst og utvikling. Som forfatterne selv understreker i omtalen:

«Ledelse er psykologi. Uavhengig av hvilket nivå du leder på, vil du komme til å trenge grunnleggende psykologisk kunnskap og forståelse for hvilke usynlige mekanismer som påvirker både deg selv og dine medarbeidere når dere møtes på jobb.»

Klikk her for å bestille boken hos Norli.no.

NB: Samtlige titler på listen er også tilgjengelig som e-bok.

