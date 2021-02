Turbukser, turjakker og ullgensere: Get Inspired feirer ny Flåm-kolleksjon med opptil 30% rabatt

Nytt år gir nye kolleksjoner, og nå er det duket for ny sesong med Flåm fra Twentyfour. Det feires med opptil 30% rabatt!

Flåm fra Twentyfour henter inspirasjon fra norsk natur og ikke minst den fantastiske fjellheimen som byr på flotte turopplevelser for små og store i alle aldre. Kolleksjonen består av funksjonelle plagg i flotte farger som er tilpasset lange turer over fjell og vidder, samt kortere turer i skog og mark.

Nå er det duket for en ny Flåm-kolleksjon der den matchende fargepaletten sørger for at alle plaggene kan kombineres enten du velger å gå for klassisk eller fargerik stil. Get Inspired feirer den nye kolleksjonen med introduksjonspriser med opptil 30% rabatt. Kampanjen varer frem til og med 9. februar.

Her kan du se noe av det du kan fornye eller utvide friluftslivgarderoben din med:

Introduksjonspris: 1049 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Flåm Trekking bukse er tilbake i nydelig farge. Klikk på bildet for å gå til varen.

Turbukse fra Twentyfour med god bevegelighet og stretch. På værutsatte steder som foran på ben og på rumpe har buksen vindtett og vannavstøtende GeoTex-materiale. Buksen er ellers designet for både høy og lav aktivitet, kortere og lengre turer – med andre ord midt i blinken for de aller fleste.

Den nye Flåm Trekking bukse får du nå hos Get Inspired.

Introduksjonspris: 489 kroner (veiledende pris: 699 kroner)

Herlig genser med 50% ull og i nydelig farge. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Lett ullgenser som kommer i en i myk ullmiks i nydelig sjøgrønn farge, og den kan brukes til både tur og fritid hele året. Genseren er delvis ribbestrikket og har en høy og god krage med glidelås. Half-zip-modellen gjør det enkelt å justere halsen alt etter vær og temperatur.

Du får Flåm ullgenser i ny, lekker farge hos Get Inspired nå.

Introduksjonspris: 1049 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Denne superfine jakken kupper du nå til 30% introrabatt. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Lett, teknisk 2-lags jakke fra Twentyfour – velg mellom henholdsvis sjøgrønn og rosa farge. Jakken er laget i vanntett materiale, den har tapede sømmer og ventilasjonsglidelåser under armene, i tillegg til hette med justeringsmuligheter. Den har ellers et justerbart liv og er utstyrt med borrelåsjustering nederst på ermene.

Turjakken i Flåm-serien får du kjøpt hos Get Inspired.

Introduksjonspris: 974 kroner (veiledende pris: 1299 kroner)

Vind- og vannavvisende turjakke i lett og komfortabelt materiale. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Lett og komfortabel turjakke med god stretch – tilgjengelig i skifergrå og i blåtoner. Jakken er laget i vann- og vindavvisende materiale, og den har fast hette og sidelommer med glidelås. I tillegg gir den ekstra god bevegelsesfrihet takket være leddet albue.

Turjakken Flåm Hiking får du kjøpt hos Get Inspired.

Introduksjonspris: 599 kroner (veiledende pris: 799 kroner)

Superlett turbukse i softshellmateriale. Superfine farger! Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Superlett turbukse som kommer med et vindavvisende softshellmateriale med god stretch – velg mellom sjøgrønn og blå variant. Buksen er lett vannavstøtende, tørker raskt og den er enkel å bevege seg i. Den er ellers utstyrt med sidelommer, lårlomme, beltehemper og gode justeringsmuligheter i både livet og nederst på beina. Dette gjør den til en komplett turbukse for både korte og lengre utflukter.

Den lette softshellbuksen får du nå hos Get Inspired.

Introduksjonspris: 562 kroner (veiledende pris: 749 kroner)

Nå kan du kuppe herlig capri-bukse fra Twentyfour til 25% introrabatt. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Dette er en superlett capribukse med lett vindavvisende softshellmateriale med god stretch. Den har sidelommer, lårlomme, beltehemper og gode justeringsmuligheter i både livet og nederst på beina. Kortbuksen er i tillegg lett vannavstøtende, tørker raskt og er enkel å bevege seg i.

Kortbuksen er perfekt til sommerens turer og du får den nå hos Get Inspired.

Introduksjonspris: 749 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Akkurat nå kan du kuppe fresh, lett og praktisk anorakk til 25% introrabatt. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Get Inspired

Lett anorakk som er perfekt på tur – velg mellom blåt , og oransje og rosa. Anorakken er laget i lett vind- og vannavvisende materiale, den er utstyrt med glidelåslommer og har justerbar hette. Anorakken kan enkelt pakkes ned i medfølgende kengurulomme og kan gjøres om til en rumpetaske med avtagbare stropper.

Den praktiske anorakken får du nå kjøpt hos Get Inspired.

Hele utvalget i den nye Flåm-kolleksjonen hos Get Inspired ser du her.