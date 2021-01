Gjør et kupp på ull til barn hos Pierre Robert

Gjør et kupp på deilig, myk ull til barn hos Pierre Robert. Nesten alt av ull til barn har har minimum 20% rabatt.

Myk ull innerst er gull på kalde dager. Ulltrøyene til Pierre Robert er laget av 70 prosent merinoull og 30 prosent polyester, og vil oppleves kløfrie for de aller fleste barn. Trøyene finnes i mange ulike farger i størrelse 1-14 år.



Ullstilongs fra Pierre Robert



Også ullstilongsene er laget av 70 prosent merinoull og 30 prosent polyester i størrelse 1-14 år. Velg mellom friske farger som matcher ulltrøyene.

Ullsokker fra Pierre Robert

Velg tynne ullsokker for at det ikke skal bli for trangt i barnets vinterstøvler. De tynne ullsokkene til Pierre Robert består av 63 prosent merinoull, 35 prosent polyamid og 2 prosent elastan og finnes i størrelse 21 til 40. Ullens egenskaper gjør at barnet holder varmen selv om de blir våte. Til innebruk eller i større sko, anbefales de tykke ullsokkene fra Pierre Robert. Disse er laget av 40 prosent merinoull, 30 prosent bomull, 15 prosent viskose, 12 prosent polyester og 3 prosent spandex. Akkurat nå får du 3 par til prisen av 2 hos Pierre Robert.



Tynne luer og hetteluer i 70 prosent merinoull og 30 prosent polyester er ideelt til lek og under skøyte- eller alpinthjelmen. Hetteluene finnes i størrelse 1-4 år. Til tur kan det være lurt med en litt tykkere lue, som ull-luen i 55 prosent merinoull og 45 prosent polyester. Her er deler av luen strikket med refleksgarn, så barnet synes godt i mørket.



Tykke ullgensere og ullbukser fra Pierre Robert



En god og tykk ullgenser og ullbukser er et must når gradestokken kryper nedover. Både ullgenseren og ullbuksene fra Pierre Robert er laget i 55 prosent merinoull og 45 prosent polyester. Velg mellom ulike farger og med og uten striper.



