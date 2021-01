I hele januar måned handler det om kvalitet og komfort til spottpris i form av salg på regulerbare senger og rammemadrasser hos Bedre Nætter.

Artikkelen inneholder annonselenker.

På bedrenaetter.no kan du denne måneden virkelig gjøre et kupp for nattesøvnen. Her kan du spare tusenvis av kroner på deilige senger som er satt ned med inntil 54% rabatt. Samtlige kontinentalsenger og regulerbare senger er i størrelsesordenen 180 x 200 centimeter. Med andre ord er det snakk om klassisk dobbeltseng, men de finnes naturligvis også i andre størrelser til tilbudspris.

I tillegg er det opptil 52% salg på rammemadrasser i størrelsesordenen 140 x 200 centimeter.

Som følge av at de ikke har noen fysisk butikk du kan besøke, tilbyr Bedre Nætter deg 100 dager til å kunne prøve sengen hjemme hos deg selv, samt gratis frakt. I løpet av prøveperioden kan du bytte fastheten i hele sengen for inntil 999 kroner.

Tilbudet er sterkt begrenset, så her gjelder det å være rask!

Pris: 13.999 kroner (veiledende pris: 27.999 kroner)

Danskproduserte Senses er på kort tid blitt en av bestselgerne hos Bedre Nætter og får maks uttelling i tilbakemeldinger fra kundene. Sengen er OEKO-TEX-sertifisert og overmadrassen, som har en tykk kjerne av ekstra ventilerende lateks, er Svanemerket.

Fjærmadrassen til Senses sørger for at du får en omfattende avlastning hver natt, mens rammemadrassen bidrar til sengens samlede komfortopplevelse ved å skape et stabilt leie for kroppen din.

Vegghengt gavl er inkludert i prisen.

Pris: 15.999 kroner (veiledende pris: 32.999 kroner)

Venus er et sikkert valg til soverommet, hvor du får alt du kan og skal forvente i en kvalitetsseng som er OEKO-TEX-sertifisert. Overmadrassen er Svanemerket og har i tillegg en tykk og støttende kjerne av seks centimeter Pulse lateks.

Fjærmadrassen er bygget med pocketfjærer som er delt inn i syv soner, samtlige omgitt av ventilerende lateks. Rammemadrassen er blant annet omgitt av en treramme på 14 centimeter som forlenger sengens levetid.

Vegghengt gavl er inkludert i prisen.

Pris: 19.999 kroner (veiledende pris: 38.999 kroner)

Bergen Natural har en 100% naturlig overmadrass som takket være produksjonsmetoden SonoCore gir lateksen i madrassen dens unike egenskaper: ventilasjon, elastisitet og holdbarhet.

Fjærmadrassen i Bergen Natural er blant de beste, der dens indre består av moderne pocketfjærer som gir støtte i syv ulike soner. Den sterke rammemadrassen sikrer 25 års garanti på ramme- og fjærbrudd.

Vegghengt gavl er inkludert i prisen.

Pris: 29.999 kroner (veiledende pris: 53.999 kroner)

Ovia er kledd i de fineste, italienske klær i form av økologisk ull og det er tatt utgangspunkt i alt som er viktig i forhold til oppbygging, kvalitet, komfort og funksjonalitet.

Overmadrassen er slitesterk og ventilerende, mens fjærmadrassen sørger for at kroppens bevegelser – både for deg og for partneren din – forblir isolert. Den oppgraderte rammemadrassen er utstyrt med to fjærlag i stedet for det typiske ene laget.

Vegghengt gavl er inkludert i prisen.

Pris: 19.999 kroner (veiledende pris: 39.999 kroner)

Den Svanemerkede overmadrassen kommer i luksuriøs kvalitet og har blant annet en tykk kjerne på seks centimeter av Pulse Lateks. Den har dessuten et Tencel-trekk som er antibakterielt og som hemmer bakteriedannelse, mens en komfortabel fjærmadrass sørger for at du føler deg omfavnet og støttet gjennom natten.

Sengen har sterke elevasjonskomponenter og kommer med en støysvak og effektiv motor som gjør susen når du skal regulere sengen etter behov.

Pris: 22.999 kroner (veiledende pris: 44.998 kroner)

Haven Natural er blant de nyeste sengene hos Bedre Nætter, bygget med kjente og holdbare komponenter. Denne regulerbare sengen kan friste med den gode kombinasjonen av både komfort og bæredyktighet. Den har et tidløst og klassisk design som gjør at den glir rett inn i et moderne hjem.

Overmadrassen er som alltid Svanemerket og sengen har en sterk motor til å enkelt kunne regulere etter behov.

Pris: 26.998 kroner (veiledende pris: 51.998 kroner)

Venus Nova er produsert i Danmark, og alle komponentene er nøye utvalgt og sammensatt med et ønske om å ikke kun tilby en bedre seng, men også bedre netter. Sengen er OEKO-TEX-sertifisert, som resten av sortimentet, i tillegg til Svanemerket. Overmadrassen er seks centimeter høy og i gjennomgått kvalitet, mens de ulike komponentene i madrassen sikrer personlig og nær støtte.

En støysvak og effektiv motor gjør det enkelt å innstille og regulere både hode- og fotenden slik at den passer deg uavhengig av hvordan du foretrekker å ligge i sengen.

Pris: 39.998 kroner (veiledende pris: 69.998 kroner)

Ovia Diamant sørger for at du unngår å ha det for varmt om natten. Takket være en grafittholdig overflate i den Svanemerkede overmadrassen, ledes varmen effektivt bort slik at du raskere oppnår å komme i dyp søvn.

Samtlige fjærer i madrassen har en mindre innvendig fjær som gjør at man automatisk får ekstra støtte i de områdene hvor presset stiger. Ovia Diamant er i tillegg tilføyet en motor som er nøyaktig, støysvak, utrettelig og utstyrt med en fjernbetjening som er fleksibel og trådløs

Pris: 8499 kroner (veiledende pris: 17.999 kroner)

Rammemadrassen er utstyrt med en kjerne bestående av et dobbelt fjærlag som er inndelt i syv soner som gir en personalisert og optimal støtte. Ventilerende og pustende komfortskum omgir fjærene, hvilket skiller Senses rammemadrass fra andre rammemadrasser.

Trerammen i bunnen består av massivt furutre med en tykkelse på solide 14 centimeter, og sengen er toppet med Svanemerket overmadrass som har en ekstra tykk kjerne på seks centimeter som både gir støtte og forlenget levetid.

Pris: 9.999 kroner (veiledende pris: 20.999 kroner)

Den tykke, luksuriøse overmadrassen er som alltid Svanemerket, fylt med en tykk kjerne av Pulse lateks på seks centimeter og utstyrt med bakteriehemmende trekk. Fjørene i rammemadrassen sikrer deg god støtte og sikrer samtidig et synt sovemiljø.

Trerammen i bunnen er 20 centimeter høy og utformet i massivt furutre fra de svenske skoger, og den skaper grunnlaget for holdbarhet og komfort.

