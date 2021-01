Opptil 70% rabatt: Gigantisk påfyll i Get Inspireds januarsalg

Januarsalget er i full gang hos Get Inspired, som nå kan friste med mer enn 680 varer til fristende, rabatterte priser.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Januarsalget er i full gang hos Get Inspired som har satt ned prisen på treningsklær, friluftstøy og sko til sporty damer. La deg inspirere av våre tips til kupp du kan gjøre på kjente merkevarer som Kari Traa, Bergans, Swix, Twentyfour og Levis. Her gjelder det å være raskt ute før lageret tømmes.

Pris: 374 kroner (veiledende pris: 499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Med sitt elastiske og mette materiale er denne langermede og komfortable trøyen laget for høyintensitetssport og passer like bra til alle aktiviteter. Stoffets åpne struktur holder et tynt lag med isolerende luft mot huden og tilbyr samtidig god pusteevne for å unngå unødvendig varme.

Klikk her for å sjekke ut Swix-klassikeren i ny utgave.

Pris: 1399 kroner (veiledende pris: 1999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Rabot 365 Pants er en softshellbukse laget av resirkulert polyamid med smarte forsterkninger på setepartiet og knærne. Takket være vanntett Cordura på utsiden og isolerende merinoull på innsiden, er det ikke noe problem dersom du sitter på kaldt og vått underlag. Ytterligere komfort sikres med fuktabsorberende materiale på innsiden av linningen.

Klikk her for å bestille slitesterk, beskyttende og komfortable Bergans-bukser.

Pris: 1259 kroner (veiledende pris: 1799 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Denne hettejakken er utviklet i samarbeid med eventyrer og fjellklatrer Cecilie Skog, og er satt sammen av to lag: ett i merinoull og ett i resirkulert polyester. Denne tolagskonstruksjonen sørger for at stoffet holder mer på luft, noe som gir en høyere isolasjonsevne. Egner seg perfekt både alene og som varmende mellomlag.

Klikk her for å bestille den perfekte turpartneren fra Bergans.

Pris: 584 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Long sleeve laget i 100% merinoull som er naturlig pustende og lukthemmende. Genseren holder deg varm uavhengig om den er våt eller tørr. Flatlock-sømmer sørger for komfort der den kjennes god mot huden.

Klikk her for å bestille ullundertøyet hos GetInspired.no

Pris: 584 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

I likhet med den langermede genseren er også dette undertøyet laget i 100% merinoull og det er både pustende og naturlig lukthemmende. Med denne stilongsen holder du deg god og varm uansett om det er vått eller tørt, den elastiske linningen gir god passform og flatlock-sømmer sørger for maksimal komfort.

Ullundertøyet fås kjøpt her hos GetInspired.no.

Pris: 991 kroner (veiledende pris: 1599 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Tursko tilpasset damer med sneakerlignende passform. Skoen klemmer godt rundt ankelen uten å kjennes stiv, i tillegg har den en klebrig yttersåle som sørger for solid grep og selvtillit uansett terreng du måtte bevege deg i.

Klikk her for å bestille komfortable tursko fra Merrell.

Pris: 899 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

2-lags anorakk med god stretch i vind- og vanntett materiale, utstyrt med lange glidelåser i begge sider for ventilering, og for å få den lettere av og på. Anorakken har enhåndsstramming nede og 2-veis justering på hette. Ellers har den blant annet stor lomme på brystet og sidelommer med glidelås. Gjør seg utmerket både til byturen som til tur i marka.

Les mer og klikk her for å bestille din nye favorittanorakk – velg mellom fem ulike farger.

Pris: 1799 kroner (veiledende pris: 2999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Dette er dunjakken som varmer godt på kalde vinterdager, laget i mykt og matt materiale med fast hette. Parkasen har lange glidelåser langs sidene slik at du kan utvide den når du for eksempel skal sette deg ned.

Klikk her for å lese mer og bestille varm dunparkas hos GetInspired.no.

Pris: 839 kroner (veiledende pris: 1199 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Ikke bare sitter denne buksa som et skudd, den gir deg samtidig lekre bein. Buksa har tettsittende passform og høy midje. Med sin utrolige stretch er denne også superkomfortabel å ha på seg. Passformen er ettersittende, men den er ikke like ettersittende som super skinny-modellene. Her får du med andre ord en bukse som er ettersittende uten å være super tettsittende.

Klikk her for å bestille det perfekte jeansparet hos GetInspired.no.

Pris: 824 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen.

Kastel har virkelig fått sin renessanse med den norske designeren Andreas Malo Dyb. Sjekk ut disse lekre, behagelige vinterskoene fra Kastel. De fôrede skoene har fôr av 100% ull. Enkelte modeller er vanntette og kan brukes som gummistøvler, men har mer komfort.

Klikk her for å bestille klassiske og flotte vintersko hos GetInspired.no.