Valentinsdagen 2021: Gavetips til han og til henne

14. februar skal vi bevise vår kjærlighet en gang for alle overfor vår bedre halvdel gjennom gaver, blomster og konfekt. Den historiske bakgrunnen til valentinsdagen (Valentine's Day) er noe ullen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I år 269 etter Kristi fødsel ble en biskop ved navn Valentin fengslet i den italienske hovedstaden Roma. Han skal ha viet soldater og nektet å avsverge kristendommen, stikk i strid med romerske keiser Claudius II Gothicus' befaling. Nå ventet det kun en dom for ham: henrettelse ved halshugging.

Fransk bokillustrasjon fra 1300-tallet som viser den hellige Valentin og hans disipler.

Før biskopen ble tvunget til å legge hodet sitt på blokka for bøddelens hugg, skal han ha skrevet et avskjedsbrev til sin kjære som han undertegnet «… fra din Valentin».

Legenden sier videre at Valentin helbredet fangevokterens datter kort vei i forkant av henrettelsen, og med tiden ble han gjort til både martyr og helgen.

Ville stanse hedenske ritualer

Det foreligger ingen klare bevis for at dette er en historie fra virkeligheten, og ifølge Store norske leksikon har feiringen av valentinsdagen opprinnelig null og niks å gjøre med martyrdød i det gamle Rom. Valentinsdagen kan derimot ha røtter som strekker seg tilbake til romersk feiring av gudinnen Juno som representerte kvinner og ekteskap. Andre har trukket frem en romersk fruktbarhetsfestival som begynte 15. februar.

I år 496 proklamerte pave Gelasius at 14. februar skulle feires til ære for helgenen Valentin, i et forsøk på å avskaffe gamle, hedenske tradisjoner og ritualer. På 1700-tallet begynte man å ta i bruk gaver i form av konfekt, blomster eller kort som tegn på sin kjærlighet. Disse gavene ble kalt valentiner.

Mange steder i Europa var det vanlig å gi en egen St. Valentinsnøkkel som mottakeren kunne åpne giverens hjerte med.

(Saken fortsetter under)

Valentinsdagen, også kalt alle hjerters dag og kjærlighetsdagen, feires 14. februar. Foto: Colourbox.com

I USA står Valentinsdagen (Valentine's Day) klippesterkt og datoen 14. februar er for lengst etablert som en viktig dato i ethvert parforhold. Også her i Skandinavia har Valentinsdagen etablert seg stadig mer, til tross for at det i en norsk undersøkelse fra 2015 var 73 prosent av de spurte som mente dagen ikke er en viktig merkedag.

Gavetips til valentinsdagen for romantikere

Viktig eller uviktig – det er uansett alltid hyggelig å kunne gi den man er glad i en gave eller overraskelse som et tegn på kjærlighet, og det er enda hyggeligere for den som får. Vi har samlet noen tips til hva du kan gi til din kjære, og husk: Det er lov å gi den andre litt ekstra oppmerksomhet på en helt vanlig ukedag.

Gavepakken med 15 flotte røde roser. Sammen med rosene leveres en stor eske med utsøkte konfektbiter. Foto: Interflora

Hvem setter ikke pris på blomster? Vil du gjøre litt ekstra stas på partneren, legger du til «noe attåt» . Hos Interflora kan du blant annet bestille røde roser med luksuskonfekt , og blomsterbukett i pastellfarger levert med sprudlende eplecider.

Sjekk hele utvalget til Interflora her.

Alpakkavandring er en gave som vil falle i smak hos alle som setter pris på dyr og natur. Foto: YouWish.no

Er du av typen som liker å gi opplevelser i gave, er dette nettstedet helt perfekt. Her kan du bestille alt fra spaopphold og uforglemmelige overnattinger , til alpakkavandring og snorkling med spekkhoggere . Og nå kan de også tilby en rekke digitale opplevelser , som for eksempel ost- og vinsmaking , Escape Room , yoga og pizzakurs.

Hos YouWish kan du velge mellom mer enn 500 opplevelser som vil gi minner for livet til den du gir til, i alle prisklasser. Klikk her for å sjekke utvalget av kandidater til den perfekte opplevelsesgaven.

Hos Godt Levert finner du ingrediensene du trenger til å overraske din kjære med en deilig middag – klikk på bildet for å sjekke ut middagsmenyen. Foto: Godt Levert

Uten mat og drikke duger hverdagshelter ikke, og da er det jo midt i blinken å få en matopplevelse levert direkte på døra. Går vi ti år tilbake, var det mange som så det som utenkelig at vi ville handle matvarer på nett og ikke direkte i butikk. I 2020 har imidlertid stadig flere omfavnet muligheten til å få en matkasse levert hjem på døra.

Blant aktørene som har slått seg opp på dette er Godt Levert som på sine nettsider forteller om hvordan de handler råvarene fra småskala-leverandører. De har mer enn 40 middager å velge mellom for både en person og en hel familie. Hver av dem kommer i en kasse som inneholder en detaljert oppskrift og ferdig porsjonerte ingredienser.

Sjekk hvor Godt Levert leverer og bestill her.

Et gavekort på kino er en perfekt gave til den som har alt. Foto: Colourbox.com

Uansett hvor mange streamingmuligheter det er å velge mellom – film er og vil alltid være best på kino. Det er noe helt spesielt å dele alt fra glede og tårer til skrik og latter med mange fremmede i en kinosal, med eller uten 3D-briller på nesa. Med en bøtte popcorn i fanget er alt klart for en opplevelsesrik aften sammen noen man er glad i.

Kinogavekortet er et digitalt gavekort som oppdateres med saldo etter hvert som det blir brukt. Gavekortet kan benyttes til kjøp av kinobilletter og kioskvarer som popcorn og leskedrikk på de aller fleste kinoer i Norge. Kinogavekortet er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Les mer om og bestill gavekortet her.

Bøker er en populær gave som kan deles med hele familien, både små og store. Foto: Colourbox.com

En skikkelig leseropplevelse kan sitte i kropp og sinn lenge etter siste side er slukt, uansett om det dreier seg om sitrende krim og spenning, historier fra virkeligheten, strikkeoppskrifter eller prisvinnende romaner. Bøker ligger tradisjonelt høyt på nordmenns ønskelister, uavhengig om det er i digitalt eller fysisk format, og hos Norli kan man velge mellom flere millioner titler fra hele verden.

Men Norli kan også friste med et rikt utvalg av puslespill og spill, almanakker og kalendere, kort, sekker og kofferter.

Sjekk utvalget hos Norli her.

I den oppdaterte utgaven av praktverket «Marvel Encyclopedia» får du den komplette oversikten over et rikholdig univers av superhelter og superskurker som bergtar stadig nye generasjoner.

Harry Potter og Ringenes herre, Marvel og DC Comics, Manga, science fiction, LEGO, Disney og Star Wars, Pokemon, Fortnite, Funko Pop! - man trenger ikke være en del av den såkalte «nerdekulturen» for å få gaven som får hjertet til å banke noen hakk ekstra.

Hos Outland finner du et av Norges største utvalg av tegneserier, litteratur og samleobjekter. Du kan fråtse i alt fra kopper, t-skjorter og actionfigurer til romaner, barnebøker, kostymer og effekter, og de er utvilsomt størst når det kommer til kort- og brettspill.

Sjekk utvalget hos Outland her.

Intex Explorer K2 er en oppblåsbar kajakk som er enkel å bære med seg og ligger stabilt i vannet. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Coolstuff.no

Noen nettbutikker tilbyr et sortiment som virker som inneholder det meste mellom himmel og jord. I sortimentet til CoolStuff er fellesbetegnelsen morsomme og praktiske bruksgjenstander med et kult tilsnitt innenfor kategoriene hjem og hage, lek og spill, teknikk, mat og drikke, hobby og fritid, og karneval.

Du finner alt fra massasjepistol , følelsesskåler og -krus fra Tassen, sammenleggbar badebalje for voksne, kroppspute og oppblåsbar kajakk til personlige Freia Melkehjerter og oppladbare varmesåler.

Klikk her og sjekk utvalget hos CoolStuff.no.

Nattkjørebriller forsterker sikt og farger når det er mørkt. Foto: SmarteGadgets.no

Det er alltid vanskelig å skulle finne noe å gi i gave til de som tilsynelatende ønsker seg alt og ingenting. Men det finnes heldigvis trygge havner å legge til kai i, og hos den norske nettbutikken SmarteGadgets.no er det noe å finne for selv den særeste personlighet.

Som navnet tilsier frister SmarteGadgets med en god miks av duppeditter som strekker seg fra det rendyrket morsomme til uomtvistelig nytteverdi til alle anledninger innenfor et bredt kategorispekter.

Blant hundrevis av ting finner vi for eksempel vanntett nesehårtrimmer , polariserte nattkjørebriller , slåsshanskekrus , yoga-tilbehør og alt av reparasjonsdeler til mobiltelefonen når uhellet er ute.

Sjekk utvalget hos SmarteGadgets her.

Fredrik & Louisa kan by på et rikholdig utvalg av produkter fra populære merkevarer. Foto: Fredrik & Louisa

Det sies at ekte skjønnhet kommer innenfra, men noen ganger kjennes det unektelig ekstra godt å føle seg flott på utsiden.

Siden oppstarten i 1984 har Fredrik & Louisa vokst til å bli en av Norges største parfymekjeder med 50 butikker spredt rundt om i hele landet. De tilbyr både kvinner og menn luksusprodukter innen parfyme, makeup, hudpleie og hårprodukter. På listen over ledende merkevarer finner vi blant annet Chanel, Dior, Shiseido, Clinique, Clarins, Biotherm, MAC Cosmetics, Lancôme, KVD Vegan Beauty og Elizabeth Arden.

Klikk her for å finne flotte gavetips hos fredrikoglouisa.no.

Farris Bad på Fritzøe Brygge i Larvik kan skilte med det som er Nordens største spa-avdeling på mer enn 2500 kvadratmeter. Klikk på bildet for å se når det er ledig rom. Foto: Farris Bad

Noen ganger er det unektelig godt å kunne ta seg en liten pause fra hverdagen og nyte en natt på hotell med deilig frokost inkludert. Dette kan jo kombineres med en bytur til for eksempel Tromsø , Stavanger , Bergen eller Ålesund. Eller utgjøre prikken over i-en etter en kveld ute i egen hjemby.

Nordic Choice Hotels har over 200 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Les mer og bestill overnatting på Nordic Choice Hotels her.