Januarsalg og vinterkampanjer du ikke bør gå glipp av

Fikk du ikke alt du ønsket deg til jul? Nå kan du gjøre gode kupp på alt fra interiør og kjøkkenutstyr til klær og sko i årets første salgskampanjer.

Artikkelen inneholder annonselenker.

I hele januar kjører Anton Sport vintersalg med opptil 70% medlemsrabatt på et stort antall varer innen jakker, bukser og sko, undertøy, hodeplagg og elektronikk – for å nevne noe.

Undertøysmerket Pierre Robert har satt ned prisen på en rekke populære produkter og i årets nyttårssalg kan du blant annet få flere av produktene i Jenny Skavlan x Pierre Robert-serien på halv pris.

I vintersalget hos Stayhard kan du velge blant et rikt utvalg av mote- og merkeklær for menn til opptil 70% rabatt. Gensere, jakker, sko og bukser – her er det ikke noe problem å fornye garderoben og samtidig spare penger.

Den norske nettbutikken MyMuse kan friste med eksklusivt undertøy, nattøy og loungewear til kvalitetsbevisste kvinner med sans for det lille ekstra. Velg mellom undertøy i både store og små størrelser og spar opptil 60%.

Nå har Get Inspired satt ned prisen på treningsklær, friluftstøy og sko. Gjør kupp på kjente merkevarer som Johaug, Bergans, Kari Traa, Timberland og mange flere.

Frem til og med 20. januar er det salg på en rekke produkter innen data, elektronikk og verktøy, nettverk, kontor, hjem og fritid, smarte hjem og mobilt hos Kjell & Company. Som hos alle andre er det også her førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Verdt å merke seg at selv om det skulle bli tomt for produkter online, kan de fremdeles finnes i butikk, og omvendt.

Uansett om du er på utkikk etter jaktutstyr eller bare en ny vinterjakke, kan du nå gjøre gode varp hos Skitt Jakt. I januarsalget finner du ytterklær, sko, jaktvåpen og annet jaktutstyr, hundeutstyr, kjøkkenutstyr og kniver og verktøy på tilbud.

Hos Christiania Glasmagasin finner du det du trenger for å lykkes på kjøkkenet. Nå får du opptil 50% rabatt på en rekke produkter fra kjente merkevarer som Rosendahl, Le Creuset, Porsgrunds Porselænsfabrik, Hadeland Glassverk og mange flere.

Staypro har samlet sammen sine beste kupp til en stor vinterkampanje med produkter utvalgt for vintermørket. Her er det mange gode kupp å hente på belysning, varme klær, varmevifter og sikkerhet i hjemmet.

