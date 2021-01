Vintersalg hos Anton Sport: 20-70% på ullundertøy, vinterjakker og treningsklær

Ut januar måned kan du fornye eller utvide beholdningen av klær og utstyr med medlemsrabatt på en mengde varer hos Anton Sport.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Nordmenn er generelt et aktivt folkeslag om vinteren, enten det handler om langrennski eller andre utendørs vinteraktiviteter. Da er det gode penger å kunne spare dersom man benytter seg av januarsalg til å fornye eller utvide garderoben og utstyrsbeholdningen.

I hele januar kjører Anton Sport vintersalg med inntil 70% medlemsrabatt på et stort antall varer innen jakker, bukser og sko, undertøy, hodeplagg og elektronikk – for å nevne noe. Her er noen av de beste kjøpene du kan gjøre:

Medlemspris: 4999 kroner (ikke medlem: 7499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Vind-, snø- og vanntette Patera er designet for byvinteren og er både elegant, sofistikert og teknisk avansert. Varme og komfort er garantert takket være kombinasjonen luftig, lett europeisk gåsedun og syntetisk isolasjon. Parkasens smidige ytterskall gir deg vern mot elementene, den tynne hetten yter varme og full beskyttelse, mens innvendig krage holder på varmen.

Klikk her for å lese mer og bestille parkasen hos AntonSport.no.

Medlemspris: 1499 kroner (ikke medlem: 2499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Denne treningsjakken er midt i blinken uansett om det er langrenn eller andre utendørs vinteraktiviteter som står på treningsprogrammet. Jakken er utstyrt med strategisk plasserte elastiske og pustende paneler for å sikre maksimal mobilitet og komfort, polstret front og en hette med dunfyll. Håndlommene har glidelås og sømmene i jakken er svært elastiske.

Klikk her for å lese mer og bestille treningsjakke hos AntonSport.no.

Medlemspris: 399 kroner (ikke medlem: 899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Med sitt ikoniske mønster gir Rose HZ fra Kari Traa deg optimalt med varme når grademåleren faller nedover. Plagget er laget av 100% merinoull, det puster godt og er naturlig lukthemmende. For å få den perfekte temperatur justeres glidelåsen i halsen, og trøyen har en kroppsnær passform.

Klikk her for å lese mer og bestille ulltrøye hos AntonSport.no.

Medlemspris: 399 kroner (ikke medlem: 799 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Rose Pant er laget av 100% merinoull med fireveis stretch som gir en klassisk, feminin design. Undertøyet føles mykt mot huden, det puster godt og er naturlig lukthemmende. Takket være tynnere materiale i sidene sikres bedre ventilasjon, mens elastisk linning sørger for at buksen holdes godt på plass.

Klikk her for å lese mer og bestille ullundertøy hos AntonSport.no.

Medlemspris: 599 kroner (ikke medlem: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Merinoull er kløfritt, har enestående isolerende egenskaper som sørger for at du holder deg varm selv om du skulle bli våt. Dette ullsettet til herre er laget i 100% merinoull, har god fukttransport og er anbefalt til bruk i friluftsliv året rundt. Settet har flott passform, føles komfortabelt og trenger ikke vaskes like ofte som syntetisk tøy.

Klikk her for å lese om og bestille ullsett til herre hos AntonSport.no.

Medlemspris: 1699 kroner (ikke medlem: 2700 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Med denne skibuksa er du klar for nye eventyr i sporet eller ned langs fjellsiden. På listen over funksjoner kan vi blant annet trekke frem at den er vann- og vindtett, knærne er formsydde, den har forsterkinger nederst på beina, det er nok av lommer tilgjengelig og midjen er justerbar. Tilgjengelig i tre farger.

Klikk her for å lese mer og bestille skibukser hos AntonSport.no.

Medlemspris: 499 kroner (ikke medlem: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Renegade Goggles fra House of Hygge er utstyrt med et bredt panoramasyn/sidesyn på 180 grader. Glasset gir beskyttelse mot UV-stråler og selve rammen er laget i myk silikon slik at det er enkelt å skifte glass. Glassene er beregnet på å tåle solid skogskjøring, og egen mikrofiberveske er inkludert.

Klikk her for å bestille briller hos AntonSport.no.

Klikk her for å sjekke ut hele vareutvalget under vintersalget hos AntonSport.no.