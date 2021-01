Piggsko og brodder som holder deg på beina om vinteren

Har du ikke sikret deg et par gode piggsko eller brodder? Sjekk utvalget av piggsko til bruk i skogen og på asfalt, og brodder perfekt for små turer om vinteren.

Ikke la vinteren stoppe deg fra å holde aktivitetsnivået oppe. For når isen ligger blank og ingen har rukket å strø, er det ikke annet å gjøre enn å ta på seg piggsko og brodder.

For deg som er aktiv om vinteren, er dette en fulldempet piggsko beregnet på sti- og vinterløping. Icebug Pytho5 BUGrip er utstyrt med 17 karbidpigger som i sin tur sørger for å gi deg et optimalt grep på islagte veier og stier. Skoene er dempet og har et hurtigtørkende fôr, som gjør skoen meget behagelig å løpe i.

Dameutgaven av førnevnte løpesko, Icebug Pytho5 BUGrip, utstyrt med 17 karbidpigger i hver sko som gir solid grep på islagte veier og stier. Mønsteret i yttersålen er konstruert for å gripe på både is og snø, og skoen er dempet for en behagelig løpeopplevelse.

Med et slikt sett vanntette og varmfôrede vintersko holder du deg både varm og på beina. Skoen er nemlig utstyrt med vendbare pigger (OC piggsystem) som gir deg trygghet på glatt og islagt føre. Støvlene er ellers utstyrt med solid yttersåle i gummi.

Icebug Stride er en sko for deg som vil ut uansett føre. Denne superlette skoen er lett fleecefôret, har myke, uttagbare såler og er utrustet med 16 pigger av stål. Skoen er vanntett med Icebug BuGrip, mens praktiske refleksdetaljer bak på hælkappe, i lisser og over vrista gir økt synlighet i mørket.

Du får et trygt grep på isen med disse vanntette støvlene med pigger. Støvlene er utstyrt med hurtigsnøring som du enkelt justerer med et hjul på vristen. Støvlene er ellers vattert rundt skaftet og pløsen, og HydroGuard-membran gjør dem vanntette. Overdelen er utarbeidet i tekstil som puster, med forsterkning rundt tå og hæl.

Perfekt vintersko til turer i parken eller skogen: Icebug Wander Bugrip er en pen, klassisk vintersko til herre, produsert i vannavvisende nubucklær og med fleecefôr for å holde føttene varme og komfortable. Takket være den brede lesten og mellomsålen som gir stabilitet er skoene svært behagelige å bruke. Yttersåle med dynamiske BUGrip-pigger gir solid feste på både is og våt asfalt.

Komfortabel, praktisk og lett vintersko til dame der utsiden er laget av gullgradert mokkaskinn i kombinasjon med resirkulert polyester-ripstop. Dette gjør skoene både slitesterke og vannavvisende. Yttersålen på Icebug Ivalo3 har dynamiske BUGrip-pigger av karbid som du selvsikkert kan spasere med vinterstid på både snø, is og asfalt. Reflekterende detaljer gir økt synlighet i dårligere lysforhold.

Vanntett vintersko til fritidsbruk, utstyrt med ni pigger som gir deg optimalt grep når du skal traske på glatte veier og fortau. Komfortabel og vanntett softshell med Climashield-membran sørger for at du kan traske i dyp snø gjennom vinteren uten å bli våt på føttene.

Dette er en mellomhøy tursko som er designet for å gi godt grep og komfort over mange mil. BUGrip yttersåle med stålpigger gir trygghet på is, samtidig som du kan vandre på tørre fortau og andre underlag med æren i behold. Det vanntette membranet i GORE-TEX holder sammen med den mellomhøyet konstruksjonen snø og vann ute, og føttene tørre.

«Ikke bruk pigger/brodder inne!!!» står det ofte med store bokstaver på plakater i butikken på vinterstid. Både piggsko og brodder kan etterlate de fleste gulvflater med stygge merker, men med skotrekk spesialdesignet for Icebug piggsko kan du trygt beholde skoene på når du går til butikken. Skotrekkene dras enkelt på fra tå og bak til hæl og kommer i størrelser fra S til XXL.

Liten og enkel brodd som er utstyrt med to kraftige pigger og som først tres over tuppen av skoen til den er kommet på plass. Brodden gir godt grep både på is og snø, og den er perfekt når man skal ut på små turer om vinteren. Praktisk, liten oppbevaringsboks er inkludert.

Denne hælbrodden har et spesialdesignet friksjonsmønster som gir godt grep selv når piggene begynner å bli slitt. Brodden festes enkelt med borrelås over vristen, den sitter godt på hælen og faller ikke av. Hælbrodden gir et godt grep under alle forhold.

Solide brodder som holder deg på beina gjennom vinteren. De er enkle å ta på og av, og har ni brodder i rustfritt stål på hver fot. Praktisk oppbevaringspose og erstatningsbrodder følger med. Du får broddene i tre ulike størrelser: M for skostørrelse 37-41, L for skostørrelse 40-45 og XL for skostørrelse 44-47.

Enkelt og effektivt bindingssystem i silikongummi og kjetting i rustfritt stål. Komfortabel selv med myke joggesko og sålen er dekket av hele 26 stålpigger. Her kan du trygt løpe på glatt føre. Broddene leveres med praktisk oppbevaringspose.

Sammenlignet med storebroren nevnt ovenfor er denne Light-modellen lettere, har færre pigger (12) og har et mer fleksibelt midtstykke. Ran light passer derfor mykere sko og er således perfekt for joggesko. Praktisk oppbevaringspose er inkludert.

