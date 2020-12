Førjulssalg hos Staypro: Kampanje på verktøy fra Bosch

Borskrutrekker, verktøypakke, stikksag og borhammer: Nå har du mulighet frem til 21. desember til å gjøre kupp på alt av verktøy fra det kjente merket.

Bosch er verdenskjent for sin gode kvalitet, og virkelig god kvalitet er sjelden gratis. Derfor kan det lønne seg å slå til når det først er salg på verktøy fra produsenten, og før jul kjører Staypro kampanje på alt av verktøy som er utstyrt med Bosch-logo.

Kampanjen varer frem til 21. desember klokken 23.59. Samtidig er det verdt å nevne at de mest populære modellene kan bli utsolgt fort som fy, så det kan lønne seg å handle raskt.

Her får du en oversikt over noen av de største kampanjekuppene:

Pris: 2672,50 kroner (veiledende pris: 3500 kroner)

Bosch GLM 120 C er en avstandsmåler som måler opptil 120 meter med en nøyaktighet på ±1,5 mm. Apparatet er utstyrt med et 5 megapiksels kamera og har integrert zoom. I tillegg er den tilrettelagt for tilkobling via Bluetooth med den kostnadsfrie Measuring Master-appen og fjernkontroll. Minnet overføres til datamaskinen via mikro-USB-kabel.

Pris: 5892,50 kroner (veiledende pris: 8550 kroner)

Bosch GRL 400 H Professional er en selvnivellerende rotasjonslaser med synlig rød laserstråle for horisontal bruk. Den har lang rekkevidde med mottaker på opptil 400 meter. I tillegg har den et stort gjengefeste som gjør den kompatibel med 5/8"-stativgjenger. Pakken inneholder Bosch GRL 400 H, stativ, nivelleringsstang og lasermottaker.

Pris: 1221,25 kroner (veiledende pris: 2375 kroner)

Bosch GSA 12 V-LI Professional er en kompaktbajonettsag på 12 V i lite format som gir perfekt håndtering og mange bruksområder i tre, metall og plast. Den er designet med suveren ergonomi der smalt håndtak og lav vekt (kun 1,2 kilo) gjør arbeidet ditt enklere.

Pris: 1982,50 kroner (veiledende pris: 2525 kroner)

Bosch GBH 2-26 er en borhammer på 830 W med SDS-Plus-feste. Det har mange bruksmuligheter for bor-, hammerbor- og meiselarbeid. Vribar børsteplate gir samme kraft ved høyre- og venstregange. Verktøyet er ellers pålitelig og robust med lang levetid takket være kvalitetskomponenter.

Pris: 4518,75 kroner (veiledende pris: 6337,50 kroner)

Bosch GKT 55 GCE Professional er en senkesag på 1400W. Med denne sagen kan du enkelt jobbe innendørs takket være et effektivt støvavsug og lyddempet sagklinge. Ren presisjonssaging sikres takket være kvalitetskomponenter, presisjonssagklinger og matchende styreskinnesystem.

Pris: 2355 kroner (veiledende pris: 3212,50 kroner)

Bosch GSR 12V-15 FC er en fleksibel borskrutrekker på 12V med 30Nm og opptil 1300 o/min. Bitsholderadapter, offset vinkeladapter og vinkeladapter er inkludert. Takket være et svært kompakt design, egner den seg perfekt for bruk på steder som ellers er vanskelig tilgjengelige.

Pris: 8868,75 kroner (veiledende pris: 13368,75 kroner)

Batteridrevet verktøypakke på 18 V med skrutrekker, tigersag, stikksag, sirkelsag og vinkelsliper. Pakken inneholder også tre 4,0 Ah-batterier, lader og verktøyveske.

Samtidig er det verdt å merke seg dette: Maskiner og tilbehør som batterier og ladere fra Bosch Professional er bare kompatible med andre produkter i samme serie, det vil si den blå serien, Bosch Professional. Det betyr at du kan ikke bruke blå Bosch-produkter sammen med produkter fra den grønne serien, Bosch DIY.

Pris: 1168,75 kroner (veiledende pris: 2062,50 kroner)

Bosch GST 12 V-LI Professional er en ledningsfri stikksag på 12V for enkel figursaging selv på vanskelig tilgjengelige steder takket være meget kompakt konstruksjon. Konstruksjonen er optimert for enkel saging fra undersiden. Det smale håndtaket gjør arbeidet både enklere og mindre slitsomt.

