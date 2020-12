Medlemsdager hos Sportsnett: 20-50% rabatt på nesten alle varer

Frem til mandag morgen kan du benytte deg av muligheten til å gjøre jakkevarp fra kjente merkevarer som Arc'teryx, Black Diamond og Mammut.

Klær og sko, ski, topptur og kajakk, klatring og turutstyr – Sportsnett.no er stedet for deg som er friluftsliventusiast. Hvis du i tillegg vet å sette pris på et godt tilbud og liker tilfredsstillelsen ved å kunne gjøre et kupp eller ti, så har du muligheten nå:

Fra 9. til 14. desember er det duket for elleville medlemsdager hos Sportsnett, der man som medlem kan nyte godt av 20-50% rabatt på hele butikken. Unntaket er UBR, og du kan ikke kombinere det med andre tilbud som allerede foreligger.

Tilbudet varer til 14. desember kl 09.30.

Her er et lite knippe av produktene som gir deg spesielt god medlemsrabatt og som alltid – først til mølla får først malt.

Medlemspris: 3199 kroner (veiledende pris: 4699 kroner)

Denne er blant de letteste dunjakkene som ikke er tenkt til mellomlagsbruk, men en klassisk isolasjonsjakke til vinterbruk. Dette skyldes svært høy kvalitet på dunet, i tillegg til lett ytterstoff. Komfort og bevegelsesfrihet sikres gjennom god passform og brede dunkammer. Velg mellom svart og grønn utgave.

Medlemspris: 3199 kroner (veiledende pris: 4699 kroner)

Dette er dameutgaven av Meren IN, som i likhet med herreutgaven er en svært lett og komprimerbar dunjakke beregnet for bruk om vinteren. Jakkens høye dunkvalitet sørger for svært god varme til vekt-forhold. Det lette ytterstoffet gir jakken spenst, og hetten er kompatibel med hjelm.

Medlemspris: 3199 kroner (veiledende pris: 4999 kroner)

Denne minimalistiske dunjakken tilbyr svært god beskyttelse og varme når du befinner deg i kalde forhold. Jakken er utstyrt med Gore-Tex INFINIUM-membran og foret hette, samt håndvarmere med glidelås, brystlomme og to innerlommer.

Medlemspris: 3199 kroner (veiledende pris: 4999 kroner)

Dette er herreutgaven av Ws Xerox-jakken, som i likhet med damejakken har gjennomstrikket Baffle-konstruksjon. Jakken er fylt med 140 gram gåsedun og har en firestorm-konstruksjon for varme, vindmotstand og beskyttelse.

Medlemspris: 1249 kroner (veiledende pris: 2499 kroner)

Jakken er laget for kalde standplasser og overnatting for de som driver med klatring under kalde og fuktige forhold. Yttermaterialet er slitesterkt og beskytter de to lagene med luftig ThermoLite-isolasjon. ThermoLite har et meget gunstig forhold mellom vekt og isolasjon og isolerer svært bra, også når det blir fuktig. Toveis glidelås gjør at du kan trekke jakken godt ned selv om du må ha tilgang til sentralløkka i selen.

Medlemspris: 549 kroner (veiledende pris: 1099 kroner)

Slitesterk som en heisesekk, men med funksjonaliteten du ønsker i dagliglivet, er denne sekken laget for reise og trening. Sekken er riktignok ikke vanntett, men materialene er vanntette, hvilket resulterer i at både sekken og dens innhold tåler en skur. Topplokket har utvendig og innvendig lomme, og sekken har en egen lomme for 13 tommers laptop.

Finnes i svart, askegrå og militærgrønn fargevariant.

Medlemspris: 849 kroner (veiledende pris: 1699 kroner)

Klassisk dagstursekk med fleksibelt volum og smarte løsninger. Inngang til hovedrom via stor, U-formet glidelås i tillegg til toppen. Sekken er utstyrt med stor frontlomme med ekstra lagringsplass bak, organiseringslommer på hoftebeltet og i topplokket, og elastiske sidelommer som egner seg perfekt til drikkeflaske. Regntrekk er inkludert.

