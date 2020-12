Nå kan du handle julegaver til skiglade venner og familiemedlemmer, eller finne dine egne nye favoritter i langrennssporet i Get Inspireds store salg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vi nordmenn liker å beskrive oss selv som et folk født med ski på beina, og for mange av oss blir det ikke skikkelig vinter uten at vi har tilbakelagt flere mil i langrennssporet. Ikke bare er langrenn utmerket til å holde seg i form og trekke frisk luft ned i lungene, det er også en perfekt anledning til å skape gode opplevelser enten sammen med andre eller i eget fortreffelige selskap.

Fra tirsdag 8. desember kokken 16.00 frem til og med fredag 11. desember, er det duket for storstilt julesalg på skiklær for både toppidrettsutøvere og turgåere hos Get Inspired med inntil 25% rabatt på nær sagt alle ordinære varer. Unntatt fra kampanjen er Johaug Concept og Johaug Advance. Husk å bruke rabattkoden SKI25 i handlekurven.

Her er noen av de mest attraktive produktene du kan sikre deg:

Veiledende pris: 1399 kroner

Vind- og vannavvisende softshell-treningsjakke utstyrt med stretchpanel i ryggen for god bevegelighet og ventilasjon. Bionic Finish Eco®-teknologi på stoffets overflate sørger for at lett regn og sludd preller av. Jakken har to håndlommer og en liten brystlomme i front, alle med glidelås samt elastiske mansjetter. Individuell passform sikres gjennom innvendig strammesnor nederst på jakken.

Klikk her for å bestille klassisk og komfortabel langrennsjakke hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 1299 kroner

Lett og varm softshellbukse med vind- og vannavvisende paddet front gir god isolasjon. Vind- og vannavvisende softshell på setepartiet ned til knærne, forlenget med et elastisk stretchmateriale for god ventilasjon og bevegelighet. Lett regn og sludd preller av på overflaten, mens artikulerte knær former seg etter dine naturlige bevegelser.

Klikk her for å bestille treningsbukse på kalde dager i skisporet hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 1199 kroner

Den perfekte buksa for langrennselskere med hjerte for passform. Pants Power er en klassisk langrennsbukse som kombinerer ungt snitt med tøft design. Den er utstyrt med vind- og vannavstøtende, lett softshell i front og bak på leggene, og et supermykt stretchmateriale som gir god bevegelighet. Bred strikk med silikonkant og strammesnor i livet gir økt komfort.

Klikk her for å bestille langrennsbuksa som skinner i langrennssporet hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 1499 kroner

Allsidig langrennsbukse med forside i tre-lags, mykt hardshell-materiale. Stretchmaterialet gir deg fri bevegelse slik at du kan bevege deg akkurat slik du vil. Buksene er vindtett og vanntett, med førsteklasses pusteevne.

Klikk her for å bestille værbestandig langrennsbukse hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 499 kroner

Komfortabel, vannavvisende og pustende langrennsvott med PrimaLoft®-isolasjon. Langrennsvotten er en del av Blizzard-serien som består av moderne produkter med ny teknologi, kombinert med klassisk og retroinspirert design. Silikondetaljer sikrer et godt grep, og vottene egner seg utmerket til skiturer og utekos på kalde vinterdager.

Klikk her for å bestille retroinspirerte votter fra Swix hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 549 kroner

Superundertøyserie fra Swix – laget for høyintensitetssport – som har vunnet utallige tester gjennom årene. Den er superkomfortabel mot huden med sitt lette og elastiske materiale, og den åpne strukturen i stoffet holder et tynt lag med isolerende luft mot huden. God pusteevne sikrer unødvendig varme.

Klikk her for å bestille superundertøy i rødt, hvitt og blått hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 549 kroner

Samme type superundertøy som overnevnte, men i fargekombinasjonen blå, hvit og svart. RaceX Halfzip er et godt alternativ når du ønsker litt mer beskyttelse i halsen. Denne er like fin til løpeturer som til skiløypa.

Klikk her for å bestille superundertøy hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 499 kroner

Allsidige skihansker i rødt, hvitt og blått som egner seg ypperlig både til skiturer og andre aktiviteter vinterstid. Håndbaken har 2-lags vindtett og elastisk polyester og PrimaLoft®-isolasjon, og håndflaten er vannavstøtende med touch screen-funksjon. Hansken har en noe løsere mansjett, og er helfôret med børstet polyester.

Klikk her for å bestille skihansker hos GetInspired.no.

Veiledende pris: 349 kroner

Klassisk strikkelue i ullmiks, perfekt til både hverdags og i skisporet på kalde dager. Luen sitter veldig godt over ørene, uten å skli opp, og kommer med en liten dusk på toppen. Finnes også i hvit og svart fargevariant.

Klikk her for å bestille varm lue av ull hos GetInspired.no.

Utover kampanjen på skiklær så har Get Inspired startet et julesalg med opptil 70% rabatt, fylt til randen med gode kjøp. Sjekk ut dagens utvalg – og på søndag vil julesalget få påfyll av enda flere varer.