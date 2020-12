Gave til henne: De hyggelige overraskelsene som aldri slår feil

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det kan være vanskelig å vite hva man skal gi i gave til noen man er glad i, uansett hvem det måtte være. Heldigvis er det enkelte ting som aldri slår feil hos kvinner, og her har vi samlet tips til gaver til henne i ulike prisklasser.

NB! Priser gjelder per 3. desember 2020 og kan endre seg.

Lekre smykker til henne slår sjeldent feil:

Veiledende pris: 489 kroner

Vakkert sett med dråpeformede krystalløredobber, perfekt for når man vil føle seg ekstra elegant på fest. Øredobbene fra Lily and Rose er dekorert med små, glitrende steiner fra østerrikske, tradisjonsrike Swarovski som er verdensledende innen produksjon av krystallglass. Steinene i dette øredobb-settet kommer i klassisk klar nyanse, mens festet er i sølvbelagt metall. Lengden er 3,2 centimeter, og de er 2,5 centimeter på det bredeste.

Veiledende pris: 1099 kroner

Dette tidløse tennisarmbåndet er dandert med skinnende Swarovski-krystaller tett i tett og i ulike størrelser. Armbåndet, som er håndlaget i rustfritt og sølvdekket stål, setter en nydelig prikk over i-en på ethvert klassisk og stilfullt antrekk. Dette vil vi våge å si er et must i ethvert smykkeskrin, et glitrende smykke som aldri kommer til å gå av moten.

Veiledende pris: 349 kroner

Med dette stilrene og elegante smykket rundt halsen, vil du komme til å glitre i enhver anledning i årene som kommer. Halskjedet med krystallanheng er utformet med en tynn, delikat lenke i sølvbelagt messing og utsmykket med en glitrende Cubic Zirconia-krystall. Enkelt og på samme tid vakkert, med en lengde på 40 centimeter.

Veiledende pris: 1099 kroner

Et par store statement-øredobber i herlige farger fra Lily and Rose. Et par elegante og fargerike øredobber med nikkelfri 14K forgylt legering som vil sprite opp ethvert antrekk. Øredobbene er pyntet med oransje, gullbrune og knallrosa, glitrende Swarovski-krystaller i ulike størrelser. Lengden er 7 centimeter, mens bredden er 2,5 centimeter.

En kvinne på farten trenger alltid en veske:

Veiledende pris: 8799 kroner

Eksklusiv veske i 100% lær og vakker silhuett. Vesken har flere lommer slik at man enkelt kan holde styr på hvor man har det viktigste, samt utstyrt med to håndtak – et håndholdt og en skulderstropp.

Veiledende pris: 4299 kroner

Håndvesken av lær er håndlaget i Italia i vegetabilsk garvet skinn ettersom ATP ikke bruker kjemikalier i håndteringen av læret. Dermed er det desto viktigere å håndtere vesken med forsiktighet for å unngå riper. Vesken kan bæres både over skulderen og i hånden, og den lukkes med en knapp foran. Tilgjengelig i flere ulike farger.

Veiledende pris: 17.399 kroner

For deg som virkelig vil kline til med full kraft på julaften, vil denne eksklusive skulderstroppvesken i kalveskinn høste jubel og kyss på kinnet. Vesken er utstyrt med dekorative metallknotter og en metallplate med svinglås. Interiøret er av slitesterkt lerret og vesken er utstyrt med flere rom, hvorav to har glidelås. Vesken lukkes med en magnetisk lukking på toppen.

Gavene som alltid er en sikker vinner:

Veiledende pris: 1799 kroner

Klassiske hansker laget av italiensk nappalær. Hanskene har en stram, feminin passform kombinert med en moderne vri. Hansken har en dekorativ søm foran, mens fôret er i en eksklusiv og funksjonell kashmirblanding for en varm og luksuriøs følelse. Tilgjengelig i ulike størrelser og farger.

Veiledende pris: 2899 kroner

Når det er vinter, er det godt å kunne kle på seg et varmt og behagelig skjerf som både holder kulden unna og samtidig ser lekkert ut. Dette eksklusivt skjerfet fra Lisa Young er laget i 100% mykt kashmir. Skjerfet har en litt overdimensjonert passform og finnes i flere farger.

Gaver til friluftselskeren:

Veiledende pris: 5499 kroner

Blant nyhetene denne vinteren er denne anorakken fra Amundsen Sports som er utstyrt med et slitesterkt 3L-skall, laget av organisk bomullsblanding med lycra for fleksibilitet. Den vanntette jakken er designet for å være slitesterk og allsidig, samtidig som elektrospunnet bomull sørger for solid pusteevne.

Veiledende pris: 3999 kroner

I likhet med anorakken er også denne knickersen designet for være slitesterk og allsidig. Den har et slitesterkt, tre-lags skall av organisk bomull med lycra og fungerer som tynt beskyttelseslag over andre tekstiler. Knickersen er beregnet på aktiviteter med høy intensitet i høyfjellet, men for full beskyttelse bør det integreres med gamasjer.

Veiledende pris: 2999 kroner

Vinterkulda holdes effektivt ute med denne varme genseren laget av 100% ull, høstet av frittgående sauer som fra juni til september holder til høyt oppe i fjellene i Hallingdal. Ullen er så blitt spunnet og strikket i Italia, og gir oss like god beskyttelse mot tøft vær som for sauen den satt på.

Veiledende pris: 3499 kroner

Med denne dunvesten – fylt med resirkulert dun, ripstop i økologisk bomull og corduroy-skuldre – blir det ikke noe problem å holde på varmen i vinter. Vesten har myk, varm og tettsittende passform og er vannavvisende behandlet. Den er ellers utstyrt med to patcher med doble håndvarmerlommer, mens ullfleeceforet krage setter kronen på verket.

Veiledende pris: 749 kroner

Kari Traa Åkle LS er inspirert av gamle, norske strikke- og vevstradisjoner, men med en moderne og stilfull vri. Denne langermede trøyen er et naturlig valg i kulden med tanke på at det er laget i 100% merinoull. Stoffet kjennes mykt mot huden, det er pustende og naturlig lukthemmende. Tilgjengelig i flere ulike farger.

Til kvinnen som skal på weekendtur:

Veiledende pris: 649 kroner

Romslig veske i slitesterkt, solid materiale som passer perfekt både for forretningsreiser og en vanlig dag på kontoret. Vesken byr på kombinasjonen mote og funksjonalitet, dessuten er den i klassisk sort slik at den enkelt kan matches med ethvert antrekk.

Veiledende pris: 399 kroner

Vesken fra Day Et gir en herlig og lekker miks av funksjonalitet og mote, og kan brukes både til jobb og til trening. Vesken måler 54 x 44 x 14 centimeter, er utstyrt med bærestropper og har glidelåslukking øverst. På innsiden er det en liten innerlomme med glidelås. Velg mellom ulike farger.

Veiledende pris: 899 kroner

Funksjonell, vanntett og minimalistisk sekk fra Rains med lukking på toppen og en justerbar stropp med en løkke for sykkellås eller lignende. Takket være justerbare skulderstropper tilpasses sekken enkelt til ryggen. Sekken er utstyrt med et stort hovedrom, en enkel lomme foran og en laptop-lomme med sidetilgang.

Skjem henne bort med velduftene spa-produkter:

Veiledende pris: 230 kroner

Gavepakken The Ritual Of Sakura inneholder dusjskum, kroppsskrubb, kroppskrem og håndsåpe. Feir hver dag som en ny mulighet med disse pleieproduktene basert på fantastiske aromaer av kirsebærblomst og rismelk.

Veiledende pris: 230 kroner

Gavepakken The Ritual Of Happy Buddha nneholder dusjskum, kroppsskrubb, kroppskrem og romparfyme. Med disse friske og energigivende produktene kan du skape et øyeblikk med lykke hver dag. Denne serien fra Rituals er fylt med søt appelsin og den oppmuntrende kraften fra sedertre.

Veiledende pris: 325 kroner

Gavepakken The Ritual Of Hammam inneholder dusjskum, kroppsskrubb, kroppskrem og håndsåpe. Unn noen du er glad i en av de eldste rensetradisjonene, med disse produktene basert på rosmarin og eukalyptus.

Veiledende pris: 435 kroner

Det luksuriøse gavesettet The Ritual Of Jing inneholder kroppskrem, dusjskum, kroppsskrubb og duftpinner som alle lukter av avslappende jujubær og lotus. Med denne gavepakken vil hun kunne starte hver morgen med en rolig spa-opplevelse.

Har hun virkelig alt? Da er det opplevelser som gjelder:

Veiledende pris: fra 2990 kroner for to personer

Dette er et paradis for den naturglade og absolutt en av de beste måtene å oppleve magien av Norges vakre natur på. Foto: YouWish

Høvringen er ei fjellgrend i vestre del av Rondane, beliggende 1000 meter over havet. Rondane er et av landets mest besøkte områder for fot- og fjellturisme sommer- som vintertid. Det er årsaken til at du kan komme tilbake til Arctic Dome-domen to ganger uten å kjenne deg igjen – domen flyttes nemlig rundt på ulike steder på Høvringen som holdes hemmelig.

Med Jotunheimen som mektig utsiktspunkt, kan du sove trygt og varmt i det åpne teltrommet som er varmet opp av to multifuel-ovner. Det er godt med plass der inne, domen er møblert og omgivelsene gir rike muligheter for naturopplevelser, unansett om du har fjellsko, ski eller truger på beina.

Veiledende pris: fra 1390 kroner for to personer

Teltet består av en peis, stor dobbeltseng og to ekstra sengeplasser. Foto: YouWish

Strøm, varmeovn og peis er kanskje ikke det du forbinder med telttur, men i Trysils vakre landskap er det satt opp flere domer som kombinerer naturopplevelser med både komfort og sovekvalitet. Domene er fullt møblert, store vinduer gir utsikt mot naturen og teltene har plass til opptil fire personer. Ikke lange gangavstanden unna har den enkelte dome sitt eget private bad og lounge.

Denne glassigloen byr på en magisk opplevelse under «åpen himmel».

Mens domene i Trysil har vinduer i to av veggene, kan du i Verdal i Trøndelag overnatte i glassigloer som gir 360 graders utsikt. Igloene, som ligger ved fjorden og er tilknyttet Trones Gård, er bygget av et materiale som skal forhindre at man overopphetes på innsiden. Dusj, garderobe og toalett finnes kort gangavstand unna, og omgivelsene innbyr til en rekke turmuligheter.

Pris: 2850 kroner for to personer

Fra Pålehytta har du fantastisk utsyn over innsjøen og naturen rundt. Foto: YouWish

I motsetning til den klassiske hytta som står trygt forankret inne på fastland, er pålehytta Getaway, som navnet tilsier, bygget på påler ute i vannet. Her kan du sette deg på verandaen og nyte utsikten mens du kaster fiskesnøret ut i innsjøen og prøver lykken på selvfisket til middag. Kombinert med båt rett til døra og bølgeskvulp som sovemedisin, blir det nesten som å være på fiskehytte i Lofoten.

Pålehytta er miljøvennlig i den forstand at den er bygget direkte på fjell ute i vannet og laget av norsk miljøvennlig materiale. Dersom det skulle være ønskelig, kan hytta enkelt fjernes uten at den vil etterlate seg «merker» i omgivelsene. Hytta rommer seks soveplasser og kommer med oppvaskmaskin, kjøleskap og baderom.

