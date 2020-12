Gavetips: Fargerike og morsomme sokker til hverdag og fest

Artikkelen inneholder annonselenker.

Med litt farger og glade mønstre sprites et antrekk enkelt opp, og du trenger ikke nødvendigvis begrense deg til hva du har på overkroppen. Det er nemlig blitt stadig mer populært å kle på seg fargerike sokker som bringer frem smilet hos noen og enhver. Ikke minst kan sokkene brukes til å fortelle omverden hvem du er og kanskje gi et hint om hva du interesserer deg for.

Så la de klassisk ensfargede sokkene i svart, hvitt eller grått få en fortjent og lang ferie, og sjekk ut våre tips til funky, fargerike og morsomme sokkestiler for både damer og herrer:

Pris: 279 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Happy Socks

Dette er den perfekte gaven til de som ikke sier nei til en tur til burgersjappa, som åpenlyst sniker til seg pommes frites fra tallerken din, som synes junk food er det eneste som fungerer dagen derpå og/eller som alltid sikrer seg pizzastykket med det tjukkeste ostelaget. Settet består av tre sokker med ulikt motiv, og de kommer en flott gaveboks formet som en burgerboks. Sokkene er tilgjengelig i størrelsene 36-40 og 41-46.

Klikk her for å bestille junk food-sokker hos HappySocks.com.

Pris: 189 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Happy Socks

Er du hundemenneske, pølseelsker eller kanskje begge deler? Disse sokkeparene kombinerer pølser og hunder i en kombinasjon som nok kommer til sin beste rett i det engelske språket, men som uansett gir føttene dine et dekorativt, morsomt og fargesterkt preg. Parene kommer i en flott, matchende gaveboks, perfekt om du ønsker å gi dem i gave. Sokkene er tilgjengelig i størrelsene 36-40 og 41-46.

Klikk her for å bestille sokker hos HappySocks.com.

Pris: 349 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Happy Socks

Dette gavesettet består av fire par med fargesprakende sokker, der hvert enkelt par har et mønster med distinkt geometrisk design. Med slike sokker på beina er det umulig å ikke bli et naturlig midtpunkt i sosiale lag der sko parkeres ved inngangsdøra. Sokkene er tilgjengelig i størrelsene 36-40 og 41-46.

Klikk her for å bestille fargerike og mønstrete sokker hos HappySocks.com.

Pris: 129 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Happy Socks

Når det kommer til stykket, er det ingen ting som bedre sier at man er glad i noen enn å si det med hjerter, og her er det hjerter tett i tett i nær sagt alle regnbuens lekre farger. Med et slikt sokkepar kommer budskapet tydelig frem, enten du gir dem til venner, familie eller en kjær kollega. Og glem for all del ikke: Det er lov å være glad i seg selv også. Sokkene er tilgjengelig i størrelsene 36-40 og 41-46.

Klikk her for å bestille hjerte-sokker hos HappySocks.com.

Pris: 669 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Happy Socks

Dette eksklusive settet er rett og slett den perfekte gaven til alle Beatles-fans, gamle som nye. Denne spesialutgivelsen inneholder seks par sokker med hver sin unike stil og design, og man overlater ingen tvil til resten av forsamlingen hva resultatet ville blitt dersom valget sto mellom Beatles og Rolling Stones. Sokkene er tilgjengelig i størrelsene 36-40 og 41-46.

Klikk her for å bestille Beatles-sokker hos HappySocks.com.

Happy Socks har en rekke ulike Beatles-sett i sitt sortiment – klikk her for å sjekke utvalget.

Happy Socks har et enormt utvalg av glade sokker og samarbeider blant annet med kreative varemerker og store navn som Disney, Minecraft, Queen, Rolling Stones og Andy Warhol. Sjekk ut hele sokkesortimentet hos HappySocks.com.

Pris: 64,35 kroner (veiledende pris: 99 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kule-sokker.no

Dette er de perfekte sokkene for dem som elsker Netflix-serien «The Crown», som er engasjert i amerikansk politisk historie, eller som bare kjenner på en indre statsleder som foreløpig ikke er kommet til sin rett. Sokkene kommer i One Size-størrelse, og du kan velge mellom henholdsvis dronning Elizabeth og de amerikanske presidentene Abraham Lincoln, George Washington, John Adams og John F. Kennedy.

Klikk her for å bestille statsleder-sokker hos kule-sokker.no.

Pris: 64,35 kroner (veiledende pris: 99 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kule-sokker.no

«Skrik» fra 1893 er et av Edvard Munchs mest berømte bilder, og en av Norges sentrale kunstskatter. For deg som er kunstinteressert, eller om du kjenner noen som lett kan plasseres i den kategorien, så er det ikoniske maleriet et naturlig motiv å ha på føttene. Størrelse: One Size.

Klikk her for å bestille «Skrik» hos kule-sokker.no.

Pris: 64,35 kroner (veiledende pris: 99 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kule-sokker.no

Man blir aldri for gammel til å drømme om å reise i verdensrommet. Hvor mange av oss skulle ikke ønske vi kunne satt vår fot på månen, hoppet omkring på overflaten og sett Jorden utenfra?

Selv om det kanskje vil ta noen år til før det blir aktuelt med charterreiser tur-retur verdensrommet, kan man drøye ventetiden med disse kule astronautsokkene og bruke fantasien mens man hopper rundt hjemme på stuegulvet. Størrelse: One Size.

Klikk her for å bestille romfarersokkene hos kule-sokker.no.

Pris: 64,35 kroner (veiledende pris: 99 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kule-sokker.no

«Den store bølgen ved Kanagawa» er opprinnelig maling på tresnitt fremstilt av den japanske kunstneren Katsushika Hokusai. Det ble første gang publisert i 1832, og er i dag det kanskje mest berømte japanske kunstverket noensinne.

Kule-sokker.no har flere sokker med bilde av noen av verdens mest kjente kunstverk, og der har bølgemotivet en naturlig plass. Perfekt gave til venner og familie med hjerte for havet. Størrelse: One Size.

Klikk her for å bestille sokker med bølgemotiv hos kule-sokker.no.

Kule-sokker har mye å by på i sitt sortiment - klikk her for å sjekke utvalget.