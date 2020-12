Julekalender 2020: Sikre deg årets adventskalender på salg nå

Artikkelen inneholder annonselenker.

Desember er i gang og det betyr at lagrene tømmes raskt. Vi har funnet frem julekalendere til voksne, tenåringer og barn som nå er på salg. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Julekalendere med te

Start hver adventsmorgen med en deilig kopp te. De 24 teposene har ulike smaker og er den perfekte kalenderen for en te-elsker. Disse te-kalenderne får du nå på salg:

Pris: 149 kroner (veiledende pris: 199 kroner)

Den smakfulle julekalenderen er fylt med 24 te-poser med Pukkas beste urte-te, frukt-te og grønn te, utviklet på etisk og bærekraftig vis. Du får den nå til 149 kroner hos Celis.

Pris: 69 kroner (veiledende pris: 139 kroner)

Tell ned til jul med denne adventskalenderen fylt med te med spennene smaker. En perfekt kalender for en som er glad i te, flott som førjulsgave.

Her får du te-julekalender på tilbud til 69 kroner hos Celis.

Pris: 149 kroner (veiledende pris: 199 kroner)

Te-kalenderen fra English Tea Shop er som seg hør og bør også fylt med smakfull te. Denne kalenderen har også en luke for den 25. desember, på ekte engelsk vis. Te-kalenderen fra English Tea Shop er på tilbud til 149 kroner.

Adventskalendere fylt med sminke- og skjønnhetsprodukter



Enten du liker å pynte deg litt ekstra selv eller kanskje har en tenåring som interesserer seg for sminke og skjønnhet, er disse kalenderne virkelig midt i blinken:

Pris: 2079 kroner (veiledende pris: 4346 kroner)

En stor og fin eske med 24 usorterte Clinique-favoritter. Her har du muligheten til å sette sammen din egen drømmekalender – eller ta den for det den er: 24 eksklusive skjønnhetsprodukter til en uovertreffelig pris.

Nå får du den luksuriøse adventskalenderen til halv pris hos Lyko.

Pris: 99 kroner (veiledende pris: 279 kroner)

Her får du kjøpt Ski Chalet Cosmetic adventskalender fylt med 24 sminke- og skjønnhetsprodukter på tilbudspris til 99 kroner.

Pris: 199 kroner (veiledende pris: 349 kroner)

Bak de 24 lukene på denne kalenderen skjuler det seg 24 sminkeprodukter og tilbehør som trengs. Du får den nå til 199 kroner hos Celis her.

Pris: 199 kroner (veiledende pris: 349 kroner)



Denne julekalenderen er fra samme merke som den nevnt over, fylt med 24 sminkeprodukter og tilbehør. Nå får du den hos Celis til kun 199 kroner.

Pris: 199 kroner (veiledende pris: 379 kroner)



I denne flotte adventskalenderen formet som en julestrømpe, skjuler det seg 24 pakker med herlig kremer, såper, badebomber, skrubbhansker, med mer. Du får den nå til kun 199 kroner hos Celis.

Julekalender til barn

De mest populære julekalenderne for barn ryker fort. Men det er fortsatt noen kalendere igjen på lager. Et lite sparetips: Kjøp inn neste års kalender allerede nå. Dette er adventskalenderne til barn som nå er på salg:

Pris: 174 kroner (veiledende pris: 199 kroner)



Den nye storsatsningen fra NRK Super kan i tradisjon tro følges med en egen julekalenderbok. Denne eventyrlige boka har 24 spennende kalenderluker på forsiden. I tillegg følger det med en himmelhvelving-plakat hvor barna kan klistre på selvlysende klistremerker som følger med boka og press-ut-sider. Dette er en helt ny og annerledes julekalender, med press-ut-effekter og spennende aktiviteter for hver dag fram mot julaften.

Du får «Stjernestøv»-kalenderen hos Norli til 174 kroner nå.

Pris: 199 kroner (veiledende pris: 349 kroner)



Tell ned dagene til jul med denne flotte adventskalenderen fra Pixar. Bak hver luke skjuler deg seg biler, banedeler og tilbehør fra den populære animasjonsfilmene «Biler» («Cars»). Den fine julekalenderen får du nå til 199 kroner hos Celis.

Pris: 69 kroner

En morsom julekalender for de minste der du skal klistre et klistremerke for hver dag som går frem til julaften. Klistremerkene er dekortert med den søte grisen Peppa og vennene.

Julekalenderen får du nå til 69 kroner hos Celis.

Julekalendere med byggesett

Er det noen som sa de ønsket seg ny bil til jul? Ta dem på ordet, men gå for en litt mindre versjon. Med disse byggesettene kan mottakeren av kalenderen bygge sin egen bil bit for bit mot julaften:

Pris: 559 kroner (veiledende pris: 799 kroner)



Adventskalender med byggesett av den klassiske 1970 Bobla som modell i 1/43-skala. 24 luker som gjør ventetiden frem mot jul til en lek for VW-entusiasten. I kalenderen dukker det også opp en sokkel, denne vil oppnå muligheten til å spille av motorlyd den 24. desember. Det følger ikke med batterier til denne, så to AA-batterier trengs i tillegg.

Julekalenderen fås nå til 559 kroner hos CDON.no.

Pris: 599 kroner (veiledende pris: 799 kroner)



Adventskalender med byggesett av den klassiske Trabant 601 som modell i 1/43-skala. Det følger også med gratisbillett til August Horch Museumet i Zwickau. I kalenderen dukker det opp en sokkel som spiller av motorlyd på selveste julaften. Batterier (2 stykk AA) er ikke inkludert.

Julekalenderen fås nå til 599 kroner hos CDON.no.

Pris: 559 kroner (veiledende pris: 799 kroner)



Adventskalender med byggesett av en VW T1 1963-modell i 1/43-skala. 24 luker som gjør ventetiden til julaften raskere enn en Golf R bruker på 0-100. I kalenderen dukker det også opp en sokkel, denne vil oppnå muligheten til å spille av motorlyd den 24. desember. Som i de to førnevnte er det heller ikke her inkludert batterier, så 2 AA-batterier må kjøpes utenom.

Julekalenderen fås nå til 559 kroner hos CDON.no.