Cyber Monday 2020: De 12 beste Cyber Monday-salgene

Artikkelen inneholder annonselenker.

Cyber Monday kommer første mandag etter Black Week og Black Friday, og markerer i utgangspunktet starten for julehandelen over internett. I dag foregår stort sett alle Black Week- og Black Friday-salg over nett, og Cyber Monday er nå en forlengelse av den store kjøpsfesten.

Mange nettbutikker utvider Black Week-salgene sine, mens andre slår til med egne (og ofte bedre) tilbud på Cyber Monday. Vi har samlet de beste tilbudene du kan slå til på i dag:

Klikk på bildet for å se hele utvalget av klokker hos Klokkegiganten. Foto: Klokkegiganten

Hos Klokkegiganten finner du noen av markedets mest populære merker, som Casio, Triwa, Festina, Seiko og Skagen, i tillegg til designermerker som Tommy Hilfiger, Hugo Boss og Michael Kors. På Cyber Monday videreføres salget som startet på Black Friday med hele 40% på alle klokker. Her er det mye å spare på klokker til dame, herre og barn.

Se hele utvalget av klokker hos Klokkegiganten her.

Klikk på bildet for å gå til salget. Foto: HiFi Klubben

Fikk du ikke sikret deg ny TV eller nye høyttalere på Black Friday? Fortvil ikke. Hos HiFi Klubben får du flere gode tilbud på Cyber Monday. Men vær rask, det blir fort utsolgt.

Se hele utvalget på salg hos HiFi Klubben her.

Klikk på bildet for å gå til salget. Foto: Fjellsport

Fjellsport har vært en av de mest populære nettbutikkene under Black Week og ikke uten grunn. Butikken har hele uka hatt knallgode tilbud på klær og turutstyr til både voksne og barn, og på Cyber Monday har du funnet frem enda flere produkter de nå har satt ned prisen på. Nå kan du blant annet spare penger på skibriller fra Oakley , bæremeis fra Osprey og ikke minst varme og gode jakker, som denne dunparkasen fra North Face.

Klikk her for å gå til salget hos Fjellsport.

Klikk på bildet for å gå til salget. Foto: Stayhard

Klesbutikken Stayhard fortsetter det gode Black Week-salget ut Cyber Monday og har opptil 60% rabatt på nesten alt. Her finner du klær, yttertøy, sko og annet tilbehør til menn.

Klikk her for å gå til salget hos Stayhard.

Klikk på bildet for å se hele utvalget på salg. Foto: Nordic Nest

Tilbudet gjelder både julebelysning, småbelysning og lamper fra kjente merker som Gubi, Menu, Herstal og Muuto. Har du kanskje hatt en ny julestjerne i kikkerten? Nå kan du få den til rabattert pris hos Nordic Nest.

Se alle lamper og annen belysning på tilbud hos Nordic Nest her.

Klikk på bildet for å gå til salget. Foto: Kitchentime

Skal du ha en god kjøkkenmaskin eller trykkoker, kan det ofte koste skjorta. Slår du til på Cyber Monday, kan du få opptil 70% på kjøkkenutstyr som vil gjøre matlagingen til en lek.

Se hele salget hos Kitchentime her.

Klikk på bildet for å se salget hos Ekstralys. Foto: Ekstralys

Mørketida er her og mange ønsker litt bedre sikt når de er ute og kjører. Da kommer et ekstra fjernlys godt med, og på Cyber Monday kan du gjøre gode kjøp hos Ekstralys.

Se hele salget hos Ekstralys her.

Klikk på bildet for å gå til salget. Foto: Staypro

Staypro leverer verktøy til kvalitetsbevisste håndverkere og hjemmefiksere. Cyber Monday er siste sjanse til å sikre deg verktøy fra blant annet Bosch, Dewalt, Milwaukee og Metabo. Staypro har også andre svært nyttige produkter til hjemmet, som høytrykkspyler og støvsugere.

Klikk her for å gå til salget hos Staypro.

Klikk på bildet for å gå til salget hos Milrab. Foto: Milrab

Hvis du er på jakt etter ny pulsklokke, sportsbriller eller treningsutstyr til hjemmetreningen, bør du klikke deg inn på Milrab nå. Du kan spare opptil 40% på klær og sko, klokker, briller og utstyr hos Milrab på Cyber Monday.

Se hele utvalget på salg hos Milrab her.

Klikk på bildet for å se hele utvalget. Foto: Jule-genser.no

Trenden med morsomme, fargerike og ofte stygge julegensere har tatt helt av og nå kan du gjøre gode kupp på de danske genserne fra Jule-genser.no. Alt i nettbutikken er satt ned med opptil 40%. Flere av genserne er til og med laget i økologisk bomull og vil dermed vare enda lenger enn de du får i syntetiske stoffer.

Se hele julegenser-utvalget på salg her.

De fine julekulene fra Mummi er blant produktene på salg hos Christiania Glasmagasin. Foto: Christiania Glasmagasin

Christiania Glasmagasin fortsetter de gode tilbudene ut Cyber Monday og har opptil 60% på alt i nettbutikken. Det betyr at du kan gjøre gode varp på kjøkkenutstyr, servise og interiør – for ikke å snakke om julepynt!

Se alle produkter på salg hos Christiania Glasmagasin her.

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Tights.no

Hele Black Week har Tights.no kjørt hardt ut med knallgode tilbud, og Cyber Monday er intet unntak. Nå har nettbutikken funnet frem enda flere varer de har satt ned i pris og du kan blant annet spare 500 kroner på den populære tightsen fra BumPro (se bildet).

Se hele salget hos Tights.no her.