Cyber Monday 2020: 10 gode kupp hos Kjell og Company

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vi har funnet frem til de beste tilbudene du kan slå til på hos Kjell & Company. NB! Det blir fort utsolgt, så her gjelder det å være rask.

Pris: 1490 kroner (veiledende pris: 1935 kroner)



Klikk på bildet for å gå til produktet.

Garmin Forerunner 45 er den perfekte sportsklokken for løpere med GPS som hjelper med å måle blant annet tempo, distanse og intervaller. Praktisk aktivitetssporing av f.eks. sykling og yoga, samt løping på tredemølle og trappemaskin. Pulsverdier og annet vises i appen.

Her kjøper du Garmin Forerunner 45 GPS-klokke med pulsmåling.

Pris: 169 kroner (veiledende pris: 249 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Roter du bort nøkler og lommeboka? Tile Mate (2020) er en oppdatert versjon av den populære Bluetooth-sporingsbrikken som hjelper deg å finne mistede gjenstander ved hjelp av mobilen.

Klikk her for å kjøpe Tile Mate sporingsbrikke

Pris: 1299 kroner (veiledende pris: 1990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Kjell.com

D-link Covr 1103 er en pakke med tre trådløse mesh-noder som sammen skaper et sømløst, trådløst nettverk med heldekkende dekning på opptil 464 m². En node kobles til internett (f.eks. til modem, nettverksuttak eller fibertilkobling) med den medfølgende nettverkskabelen. De andre nodene plasseres rundt i boligen og sprer signalet videre trådløst. Perfekt for det moderne hjemmet med mange oppkoblede enheter.

Klikk her for å kjøpe Mesh-systemet fra D-link.

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Pris: 99,90 kroner (veiledende pris: 249,90 kroner)

Popkornmaskin som popper popkornet direkte ned i bollen. Tilberedes helt uten fett. Bruk den sammen med Rubicsons popkornbegre for en ekte popkornfølelse. Drives direkte fra strømnettet (230 V). Leveres med et praktisk målebeger. Mål: 11x25 cm.

Klikk her for å kjøpe Rubicson popkornmaskin hos Kjell.com.

Pris: 1299 kroner (veiledende pris: 2249 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Garmin Dash Cam 56 er et kompakt og kraftig bilkamera som automatisk starter innspilling når bilen startes. Spiller inn film i opptil 1440p (60 FPS, HDR) med vidvinkel (140°), og tar også stillbilder (3,7 MP). Utstyrt med wifi for bruk med app (iOS og Android), der innstillingene kan endres og innspilt materiale kan vises. Kjør med økt oppmerksomhet med varsler om frontkollisjoner og kjørefeltsbytte samt varsler om «rødt lys-kameraer» og fartskameraer.

Klikk her for å kjøpe bilkamera med bevegelsessensor hos Kjell.com.

Pris: 199,90 kroner (veiledende pris: 499,90 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Kjell.com

Kraftig arbeidslys med innebygd oppladbart batteri. LED på 10 W og 600 lumen. Lyskasteren har innebygd stativ som kan vinkles. Konstruert med et robust metalldeksel. IP44-klassifisert og dermed værbestandig. Kan brukes mens batteriet lades.

Spredningsvinkel: 110°

Fargetemperatur: 4000 K

Ladetid: 3 t

Driftstid: opptil 5 t

Klikk her for å kjøpe arbeidslampen hos Kjell.com.

Pris: 549 kroner (veiledende pris: 1199 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Skullcandy Indy Evo er et par True Wireless-hodetelefoner med funksjoner som touchkontroll for styring av musikk og samtaler. IP55-klassifiseringen gjør hodetelefonene svette- og fuktbestandige og dermed perfekte for trening. Sammen med ladeetuiet har hodetelefonene lang batteritid på opptil 30 timer. Hurtigladingen innebærer at bare 10 minutters lading i etuiet gir hele 2 timers lytting.

På grunn av den lille størrelsen på øretelefonene er det fort gjort å miste dem, men det har Skullcandy en løsning på. Ved å laste ned Tile-appen og følge instruksjonene, kan du enkelt finne igjen ørestykkene når de er forsvunnet.

Klikk her for å kjøpe Skullcandy Indy Evo Trådløse hodetelefoner hos Kjell.com.

Pris: 314,93 kroner (veiledende pris: 449,90 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Dekorativ lyslenke med 1512 tett plasserte og varmhvite LED-pærer som gir et behagelig og koselig lys. I tillegg har lenka hele 8 lyseffekter, styrt med en kontroller som kan lagre effekten du brukte sist.

Klikk her for å kjøpe den dekorative lyslenka hos Kjell.com.

Pris: 1990 kroner (veiledende pris: 2690 kroner)

Klikk for gå produktet.

Lev nøkkelløst med elektronisk dørlås. Gi gjestetilgang om noen må inn i hjemmet ditt når du ikke er der, og spor låsens status via appen. Låsen kommuniseres via Blutooth og WiFi. Veldig enkel installasjon – bare vrideren/vridestykket på innsiden må skiftes ut.

Klikk her for å kjøpe Glue Smart Lock Pro V3 Elektronisk dørlås.

Rubicson Smørbrødgrill

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Pris: 99,90 kroner (veiledende pris: 149,90 kroner)

Smørbrødgrill med ekstra stor grilloverflate for smørbrød. Passer et stort smørbrød eller to smørbrød av normal størrelse. Høy effekt (750 W) gjør at oppvarmingen og stekingen går fort. Grilloverflaten har non-stick-belegg som gjør rengjøringen enkel. Kan oppbevares loddrett.

Klikk her for å kjøpe Rubicson smørbrødgrill hos Kjell.com.