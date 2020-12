Røverkjøp hos CDON: Cyber Monday-salg på tusenvis av varer

Artikkelen inneholder annonselenker.

I en jungel av Cyber Monday-tilbud, er det fort gjort å gå seg bort og helt glemme hva man egentlig var på utkikk etter i utgangspunktet. Hos CDON.no kan du imidlertid finne det aller meste og litt til, fordelt på de ulike varekategoriene.

Frem til 1. desember kan du gjøre flere gode røverkjøp på tusenvis av artikler, men som med alt annet så handler det om å vær raskt ute for de beste tilbudene forsvinner fort. Det er med andre ord ingen grunn til å skulle nøle.

Her har vi plukket frem noen av de beste kuppene du kan gjøre på CDON.no:

Pris: 2090 kroner (veiledende pris: 4390 kroner)

Denne geniale robotstøvsugeren kan du enkelt styre via en app selv om du ikke er hjemme. Takket være kartlegging av bevegelsesmønstre, unngår den å rengjøre samme steder igjen og igjen. S 930 er utstyrt med lette berøringssensorer, IR-sensorer og ledgesensorer, noe som betyr at den fungerer trygt og effektivt. Robotstøvsugeren er også utstyrt med en effektiv rullebørste for best rengjøringsresultat.

Pris: 729 kroner (veiledende pris: 1099 kroner)

I motsetning til vanlige frityrkokere, trenger du ikke bruke ekstra olje når du bruker Aero Fryer som kan steke og grille alle typer råvarer uten at det er nødvendig å skulle tilsette fett. I tillegg til sunnere mat, avgir den langt mindre røyk/stekeos når den er i bruk siden det ikke benyttes ekstra fett. Temperaturen kan justeres fra 80 ºC - 200 ºC.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2499 kroner)

Denne moderne luftavfukteren har blant annet digitalt display for å vise fuktighet i rommet, elektroniske brytere for betjening, energieffektiv rotasjonskompressor og lavt strømforbruk (nominelt 160 Watt). I tillegg er dette Meacos mest stillegående kompressorbaserte avfukter - i stillemodus gir den kun 35 dB.

Pris: 339 kroner (veiledende pris: 699 kroner)

Med et Non-Contact febertermometer kan du enkelt måle temperaturen uten å være i berøring. Kort fortalt holdes termometeret cirka 3-5 centimeter fra vedkommendes panne i et sekund. Via skjermen kan du enkelt se om det er feber; skjermen lyser grønt ved sikker temperatur, gult ved lett feber og rødt ved høy feber.

Nå som vi befinner oss i mørketiden, er det ekstra hyggelig å kunne benke seg hjemme i sofaen og nyte en god film enten i eget fortreffelig selskap eller sammen med familie eller venner. Denne helgen kan du sikre deg storfilmene til uhyggelig gode priser, som Oscar-vinnerne «1917» , «Parasitt» , «Little Women» og «Joker» , Disneys animasjonseventyr «Frost 2» og mordmysteriet «Knives Out» . Eller hva med en god, gammeldags filmmaraton med filmseier som Harry Potter , John Wick og/eller Star Wars?

I forbindelse med Black Week og Black Friday kjører CDON.no kampanje på Playstation 4-spill der du kan gjøre gode kupp på topp-titler som «Assasins Creed: Odyssey», «The Crew 2» og «Call of Duty: Black Ops 4». Her er det både gamle favoritter og nye bestselgere å velge mellom.

Pris: 297 kroner (veiledende pris: 573 kroner)

Den kompakte Nintendo Switch-kontrollen har en trådløs Bluetooth-rekkevidde på 8,5 meter. Sensitive sensorer og presis vibrasjon gir spilleren absolutt kontroll over Nintendo Switch-spill som «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» , «Bioshock: The Collection» og «Mario Kart 8 Deluxe». Spillopplevelsene kan enkelt deles med venner via en skjermbilde-knapp.

Pris: 319 kroner (veiledende pris: 916 kroner)

Calvin Klein Secret Obsession er en orientalisk og sensuell parfyme for kvinner. Parfymen har toppnoter av plomme, muskatnøtt og rose, og går deretter over i hjertenoter av natthyasint og sjasmin. Avslutningsvis avsundes Calvin Klein Secret Obsession i basenoter av vanilje, sedertre og amber.

Pris: 539 kroner (veiledende pris: 1490 kroner)

Hugo Man fra Hugo Boss er en frisk og sporty duft med toner av sitrus, eple og sandeltre.

Pris: 165,80 kroner (veiledende pris: 315 kroner)

Denne ansiktsrenseren bruker den nyeste støvsugerteknologien og kan effektivt fjerne gjenstridende hudormer, død hud, fett og sminkerester. Ved hjelp av vakuumteknologi som skaper luftstrøm og sentrifugalkraft, kan du enkelt bli kvitt hudormene dine uten smerter. Ansiktsrenseren har et kraftig sug og renser huden din dypt.

Pris: 399 kroner (veiledende pris: 1048 kroner)

Takket være den nyeste V5.0 Realtek-chip-teknologien, kan disse trådløse øretelefonene tilby en fantastisk lydkvalitet. De kan brukes sammen eller separat, og de gir klar stemmegjengivelse i handsfree-samtaler. Bonus: De sitter godt og meget komfortabelt i ørene, selv over lengre tid.

Pris: 699 kroner (veiledende pris: 995 kroner)

På utkikk etter en høyttaler du enkelt kan ta med deg til uteplassen eller på stranden? JBL Flip Essential er en bærbar Bluetooth-høyttaler som er IPX6-sertifisert. Det betyr at du ikke behøver tenke på om høyttaleren skulle bli våt i regnet eller om den står inntil kanten på bassenget.

Høyttaleren har dessuten 360 graders design som sørger for at lyden høres like god ut uansett hvordan du sitter i forhold til den.

