Black Friday-salg på populære leker og spill hos Extra Leker

Å skulle finne den perfekte julegaven til barn er kanskje det vanskeligste punktet på gavelisten. Det er ikke uten grunn at man ser foreldre som med panikk i blikket haster gjennom lekebutikker for å finne noe som arvingen blir glad for å pakke opp.

Heldigvis er det fremdeles tid til å gjøre unna gavejakten hos Extra Leker som kan friste med Black Friday-tilbud på en rekke av sine mest populære artikler til barn i ulike alderstrinn. Her er noen av dem:

Pris: 399 kroner (veiledende pris: 799 kroner)

Barbie går aldri av moten, og nå kan en ny gerenasjon glede seg over å få sitt første Barbie-hus i julegave slik mødrene gjorde på 80- og 90-tallet. Denne siste utgaven av Barbie-huset er designet med tanke på bærbarhet: det kan foldes sammen for enkel oppbevaring og transport. Utfold huset for å avsløre et to-etasjes hjem med flere rom. Inneholder hus, møbler og 1 Barbie-dukke. Huset er cirka 68 cm bredt. Anbefalt alder fra 3 år.

Pris: 399 kroner (veiledende pris: 799 kroner)

Paw Patrol-gjengen kommer fram raskere, i alle typer terreng, med dette tøffe Paw terrengkjøretøyet. Ved å trykke på Paw-merket aktiveres kule lys- og lydeffekter for ekstra morsom lek.

Pris: 1699 kroner (veiledende pris: 1999 kroner)

Det store, flotte lekesettet fra L.O.L. Surprise inneholder et fantastisk univers av morsomme og utrolige musikalske elementer. Pakken kommer med fire musikkinstrumenter og kan omdannes til en kul scene. Inkluderer fire L.O.L. Surprise! OMG-dukker, 4 L.O.L. Surprise! Tot-dukker og fire musikkinstrumenter som kan spilles. Passer fra 6+ år.

Pris: 29,90 kroner (veiledende pris: 329 kroner)

Venner og familie samles og ler godt med spillet Speak Out der spillerne prøver å si setninger mens de bruker et munnstykke som ikke lar dem lukke munnen. Klarer noen å gjette hva som blir sagt og vinne spillet? Uansett blir det garantert en morsom spillkveld for alle.

