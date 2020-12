Black Week 2020: Her finner du julepynt og julebelysning

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mørketiden er her, julaften er en knapp måned unna og det finnes derfor ingen grunn til ikke å skulle skape stemning med lys fra LED-pærer montert på lysslynger, grønne glitrende juletrær og julepynt i alle farger og fasonger. Ikke overraskende finner du det du måtte trenge til hyggelige, nedsatte priser nå under Black Week:

Pris: 2233 kroner (veiledende pris: 3190 kroner)

Bra pris trenger ikke nødvendigvis å bety puslete utseende. Denne modellen er tett og fin med en flott grønnfarge. Treet har middels bredde og det tradisjonelle, naturtro utseendet som mange liker. Treet er 180 cm høyt og har 200 varmhvite LED-lys tilpasset treets høyde som enkelt kan fjernes dersom du ønsker andre lys.

Juletreet med 200 LED-lys får du bestilt hos LightUp.no.

Pris: 188 kroner (veiledende pris: 269 kroner)

Denne lysslyngen er perfekt for deg som vil pynte opp det lille treet utenfor huset med 80 små LED-lys for virkelig å skape julestemning, både for din egen del og for dine gjester. Den totale lengden fra stikk til første lyskilde er på 1000 meter. Lampeavstanden er på 16 centimeter, og lengden med lys er 1264 centimeter. Den totale lengden på hele slyngen er solide 2265 centimeter.

Pris: 178 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Julestemningen blir garantert sikret med disse LED-lysene som du kan henge opp i vinduet, på soverommet, i stuen eller andre steder du ønsker å pynte opp litt ekstra med koselig julebelysning. Lenkene inneholder totalt 300 LED-lys, og måler 3x3 meter. Det følger med fjernkontroll slik at du kan veksle mellom ulike farger.

Pris: 1424 kroner (veiledende pris: 1899 kroner)

Utrolig vakker julepynt i pakke på 8 stykker fra Georg Jensens julekolleksjon for 2020 der art nouveau- inspirerte uttrykk møter det tradisjonelle. Settet er designet av Sanne Lund Traberg, og det følger med to bånd i henholdsvis rødt og grønt slik at pynten kan henges som dekorasjon i et vindu eller på juletreet.

Pris: 224,50 kroner per stykk (veiledende pris: 299 kroner)

Selveste Mummitrollet og vennene hans pryder julekuler fra Porsgrund Porselænsfabrik. Julekulene selges separat, kommer i flotte gaveesker og kommer til å bli en glede å ta frem år etter år når det er tid for omsider å pynte juletreet. Det er planlagt å lansere en ny Mummikule hvert år fremover før jul, og på de seks første finner vi Mummitrollet, Snorkfrøken, Lille My, Sniff, Snusmumrikken og Hattifnattene.

Pris: 261,75 kroner (veiledende pris: 349 kroner)

Med sitt blodrøde bryst er dompapen den fuglen som først og fremst forbindes med julen her i Norge. Disse dompapene fra Hadeland Glassverk kommer i sett på to og er inspirert av den nordiske vinteren. Sammen skaper de både jule- og vinterstemning gjennom hele den kalde årstiden.

Pris: 405 kroner (veiledende pris: 579 kroner)

Ønsk gjestene god jul før de setter sine ben i din bolig med denne stemningsfulle gulvmatten. Det følger med en tre meter lang ledning og matten tåler å ligge ute (IP44).

Pris: 519 kroner (veiledende pris: 669 kroner)

Den grønne kransen har 30 varmhvite LED-lys og gir en fin og innbydende glød i mørket. Dekorer med kransen innendørs eller utendørs, for eksempel mot en vegg eller på en dør.

Pris: 735 kroner (veiledende pris: 1049 kroner)

Dette er en tung, vannfylt lykt i metall/plast med glittereffekt, der julenissemotivet sørger for den gode julestemningen. For at du skal slippe å måtte riste i den hver gang, er den utstyrt med vifte. Lykten er i tillegg utstyrt med en timer som sørger for at den slår seg automatisk av etter 5 timer. Når det er gått 19 timer, skrur den seg på igjen.

Pris: 442 kroner (veiledende pris: 589 kroner)

En lekker krans med en diameter på 45 centimeter, stilrent utformet i stål med kobberfarge og dandert med 48 LED-pærer som avgir varmhvitt lys.

Pris: 998 kroner (veiledende pris: 1489 kroner)

Med sitt praktfulle design vil denne majestetiske og klassiske adventsstaken skape stemning og ikke minst dra alle blikk mot seg. Produktet kan leveres i fargene krom eller messing.

