Helsprø Cyber Monday hos Stayhard: Opptil 60% på klær, sko og accessoirer

Artikkelen inneholder annonselenker.

Dagens menn er ikke redd for å være bevisst hva de har på seg, og hos Stayhard finner man klær som både faller i smak og som matcher livsstilen. Under årets Cyber Monday kan du gjøre kupp på bestselgende merkeklær innen jakker, gensere, sko, bukser, sko og accessoirer.

Under har vi plukket ut et knippe av de mest populære varene akkurat nå fra internasjonale merker og nordiske designere. Og du vet hva det betyr – her må du være rask på avtrekkeren slik at du ikke går glipp av ditt kommende favorittplagg.

Pris: 1574 kroner (veiledende pris: 3149 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Parkas fra Carhartt med vanntett overflate og varmt fôr. Jakken har to sidelommer og to brystlommer med klaff, samt én innerlomme. Hette med justerbar snøring og avtagbar fuskepels. Vrangbord i ermekantene og rett nederkant. Kommer i to fargevarianter.

Klikk her for å kjøpe parkas fra Stayhard.no.

Pris: 644 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Bukse Pisa Jersey Pant fra Gabba i myk jerseykvalitet med avsmalnende ben. Linning med stropper, knapp og glidelåsgylf. To sidelommer og to innfelte baklommer. Glidelås og sydd oppbrett i benkantene. Indre benlengde ca. 75 cm i størrelse M. Velg mellom to fargevarianter.

Klikk her for å kjøpe buksene hos Stayhard.no.

Pris: 1599 kroner (veiledende pris: 3099 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Jakke fra Carhartt med varmt fôr. Jakken har to utenpålommer, to brystlommer samt en innerlomme. Vrangbord i ermekantene, og justerbar snøring i nederkant. Hetten er avtagbar og fôret. Jakken lukkes med trykknapper samt glidelås. Kommer i to ulike blånyanser.

Klikk her for å kjøpe vinterjakke fra Stayhard.no.

Pris: 719 kroner (veiledende pris: 1349 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Støvler fra Björn Borg med overside i skinn. Støvlene er fôret med myk fuskepels, og har logomerke på pløsen. Yttersålen er av gummi.

Klikk her for å kjøpe sko fra Stayhard.no.

Pris: 749 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Hettegenser som er framstilt i et samarbeid mellom Stayhard og Les Deux. Hoodien har normal passform, og innsiden har en børstet overflate som gir en myk følelse. Vrangbord i erme- og nederkant. Rett nederkant og hetten har snøring. Velg mellom tre ulike fargevarianter.

Klikk her for å kjøpe hettegenseren hos Stayhard.no.

Pris: 3999 kroner (veiledende pris: 2799 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Dunjakken Duncan Down Jacket fra Morris er en quiltet jakke med ytterstoff i nylon og fyll av RDS-sertifisert dun. Jakken har en avtagbar hette og ribbestrikket krage. Toveisglidelås. To lommer med trykknapp, en innerlomme med glidelås, og ventilasjonshull under ermene. Velg mellom blå og grønn utgave.

Klikk her for å kjøpe dunjakke fra Stayhard.no.

Pris: 1449 kroner (veiledende pris: 2899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Jakke fra Carhartt med vanntett overflate og varmt fôr. Jakken har hette med avtagbar fuskepels, samt vrangbord i erme- og nederkant. To sidelommer, to brystlommer og en innerlomme.

Klikk her for å kjøpe jakken fra Stayhard.no.

Pris: 2438 kroner (veiledende pris: 3499 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Quiltet dunjakke fra Morris som kommer i to fargevarianter. Jakken er tynt fôret og har et emblem med gravert logo på det ene ermet. Hull for ventilasjon under ermene. I tillegg er den utstyrt med elastiske ermekanter, to sidelommer, en brystlomme og to innerlommer.

Klikk her for å kjøpe jakken fra Morris hos Stayhard.no.

Pris: 387 kroner (veiledende pris: 699 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Stayhard.no

Sneakers fra Björn Borg med overdel i tekstil, med logo på den ene siden. Skoene har et logomerke på pløsen, og yttersålen er av gummi. Velg mellom to ulike vargevarianter.

Klikk her for å kjøpe Björn Borg-sneakers hos Stayhard.no.

Klikk her for å sjekke ut StayHards heftigste Black Week noensinne – opptil 60% på nesten alt innen mer enn 250 varemerker!