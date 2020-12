Artikkelen inneholder annonselenker.

NB! Kampanjen er avsluttet.

Hos NA-KD finner du et enormt utvalg av dameklær til alle anledninger, hverdag og fest. Denne uken markeres Black Week med brask og bram, og i dag torsdag har du en gylden mulighet til å gjøre kupp på kåper, blazere og jakker til solide 40% nedsatt pris på samtlige modeller.

Her er et utvalg av det lekre yttertøyet du kan sikre deg frem til klokken slår midnatt.

Pris: 533,40 kroner (veiledende pris: 889 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne kåpen finnes i svart og har et jakkeslag, lange ermer, to skråe lommer i sidene, en trykknapplukning og en beltestropp. I tillegg er den utstyrt med et avtakbart knytebart midjebelte, en litt kortere stil og et fullt, mykt fôr.

Klikk her for å kjøpe kåpen hos NA-KD.

Pris: 665,40 kroner (veiledende pris: 1109 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Kåpen har en midilengde, en oversized passform, et jakkeslag og lange ermer med en mansjett med en knapp. Den er ellers utstyrt med to beltestropper med et avtakbart belte, en knappelukking på framsiden og en åpen brystlomme med klaff. Denne kåpen finnes i svart.

Klikk her for å kjøpe kåpen med oversized passform fra NA-KD.

Pris: 533,40 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: NA-KD

Det er ingen tvil hvilken jakke som har slått mest an i høst – nemlig skjortejakken. Nå får du denne korte varianten med krage, store knapper foran og to store åpne lommer på framsiden til 40% rabatt hos NA-KD. Skjortejakken kommer i en lekker, lys gråfarge og er oversized i passformen.

Skjortejakken, som inneholder 40% ull, får du nå til rabattert pris hos NA-KD.

Pris: 467,40 kroner (veiledende pris: 779 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: NA-KD

Alle garderober bør inneholde en klassisk, svart blazer. Den kan styles både opp og ned, og passer perfekt når du «ikke har noe å ha på deg». Denne blazeren er oversized i passformen, har et jakkeslag, lange ermer, knappelukkinger på framsiden, to frontlommer, en liten detalj med splitt i ryggen og et materiale i twill. Blazeren kommer også i beige og sandfarge.

Klikk her for å kjøpe den klassiske blazeren hos NA-KD.no.

Pris: 731,40 kroner (veiledende pris: 1219 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Kåpen med hundetannmønster har et jakkeslag, polstrede skuldre, lange ermer, doble knapper foran, en beltedetalj på ermene med knappelukkinger og to skrå lommer i sidene. Kåpen kommer med en rett passform, en midilengde, en detalj med splitt i ryggen og en tung følelse.

Klikk her for å kjøpe den mønstrete kåpen fra NA-KD.no.

Pris: 599,40 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne svarte jakken er så råflott at du aldri kommer til å ville ta den av deg. Jakken med det kule pilotdesignet kommer med en klassisk krage og lange ermer i fuskepels, og en glidelåslukking nede på framsiden. Jakken er laget i PU-lær på utsiden, med et fuskepelsmateriale på innsiden.

Klikk her for å kjøpe pilotjakken med fuskepels fra NA-KD.no.

Pris: 401,40 kroner (veiledende pris: 669 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne jakken i 100% polyester har lange ermer, et polstret hettegenser-design med to skrå lommer på framsiden, samt trekksnordetaljer ved hetten og ved midjen. Jakken har en lett oversized passform, en glidelås- og knapplukking og er fôret. Du får jakken i svart, beige og khaki.

Klikk her for å bestille vattert jakke fra NA-KD.no.

Pris: 797,40 kroner (veiledende pris: 1329 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne vakre kåpen i lys beige har fuskepels på utsiden, en klassisk krage, en knappelukking nede på framsiden og lange ermer. Kåpen har to skjulte, åpne sidelommer, en avslappet passform og en litt lengre lengde.

Klikk her for å bestille den beigefargede kåpen fra NA-KD.no.

Pris: 665,40 kroner (veiledende pris: 1109 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne klassiske kåpen har et jakkeslag, en knappelukking nede på framsiden, lange ermer og beltestropper ved midjen med et avtakbart bånd som kan knytes. Den er ellers utstyrt med to åpne sidelommer og sømdetaljer på baksiden, i tillegg til en detalj med splitt i ryggen. Kåpen har en behagelig passform og en midilengde, og kommer i beige og svart.

Klikk her for å kjøpe den klassiske kåpen fra NA-KD.no.

Pris: 587,40 kroner (veiledende pris: 979 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne lekre, karamellfargede trenchcoaten har lange ermer med knytbare detaljer, en krage med et jakkeslagdesign og en knappelukking. Midjebeltet er avtagbart, kåpen har to sidelommer og en midilengde.

Klikk her for å bestille trenchcoaten fra NA-KD.no.

Pris: 629,40 kroner (veiledende pris: 1049 kroner)

Klikk på bildet for komme til varen. Foto: NA-KD

Denne fuskepels-jakken har en myk, koselig følelse, et jakkeslag, en knappelukking og sidelommer. Du får jakken i lys beige og dusty pink.

Klikk her for å kjøpe den, korte fuskepelskåpen fra NA-KD.no.

Klikk her for å sjekke ut samtlige jakker, kåper og blazere som er satt ned med 40% hos NA-KD nå.

Sjekk samtidig ut Black Week-kampanjen som kan friste med 30% avslag på absolutt alt. Klikk deg inn her og bruk koden BLACKWEEK.