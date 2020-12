Cyber Monday 2020: Gjør et kupp på klær og utstyr til barn

Artikkelen inneholder annonselenker

Det er mange ting barn ikke trenger, men varmt vintertøy og klær som det går an leke i, er essensielt når man bor her vi bor. Vogner, bilseter og annet sikkerhetsutstyr kommer man heller ikke utenom. Her har vi hentet fram et lite utvalg av klær og utstyr du kan spare mye på Cyber Monday:

Pris: 799 kroner (veiledende pris: 1699 kroner)

Fjellsport.no er kanskje ikke det første nettstedet man tenker på når man skal handle sko og klær til barn, men de har mange av de kjente merkevarene. Både innen bekledning og sko til hverdagsbruk. Denne vinterdressen fra Didriksons er vind- og vanntett. Hetten er avtagbar, og dressen kan enkelt forlenges med én størrelse.

Pris: 329 kroner (veiledende pris: 849 kroner)

En god og varm vinterstøvel er helt essensielt for små føtter som skal være ute lenge og leke. De klassiske Sorel-støvlene finnes også i barneutgave. De har uttagbar innerstøvel i filt, som er både vaskbar og hurtigtørkende. Praktisk!

Pris: 349 kroner (veiledende pris: 799 kroner)



Ull er gull i norsk vinterklima. Fjellsport har nå tilbud på flere av ullplaggene til Devold, som denne deilige genseren i 100 prosent ren, ny ull. Dette er kvalitetsplagg som holder i mange år.

Pris: 499 kroner (veiledende pris: 999 kroner)



Har du en liten, aspirerende skikjører i hus? Dette fine skisettet bestående av jakke og bukse med seler, vil holde småen varm og tørr i skibakken. Settet selges nå til halv pris hos Babyshop.

Pris: 449 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Til de minste barna er det også mange gode tilbud under Black Week. Hos Babyshop får du nå et utvalg vognposer til opptil 50% rabatt, som denne fine posen fra Kuling med kirsebærmønster. I denne holder småtassen seg god og varm på trilletur i vinter.

Pris: 549 kroner (veiledende pris: 833 kroner)



En babymonitor er et verktøy de fleste spedbarnsforeldre setter pris på å ha. Hjemme, på hytta, hos naboen eller i barnevogna når babyen sover dagduppen sin. Motorolas babymonitor har toveiskommunikasjon, nattlampe og rekkevidde på opptil 300 meter.

Pris: 649 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Simple Jogger fra Moweo er en hendig sportsvogn med tre hjul (doble framhjul) og et lett understell med en ekstra stor varekurv. Setet har fempunktsbelte, justerbar seterygg og fotstøtte, og en frontbøyle med sikkerhetsrem mellom beina. Vognen er enkel å slå sammen.

