Van(n)vittig Cyber Monday-fest hos Skitt Fiske: Opptil 60% på alt du trenger til fisketuren

Vi nordmenn er et friluftselskende folk, og for mange barn er fisketuren deres første skikkelige møte med erfaringen om at det vi spiser og drikker kommer fra naturen. Samtidig er det noe eget med roen man kjenner på mens man fisker, for mange er fisketur det samme som å ta en pause fra hverdagens stress og mas. Og få ting kan måle seg med spenningen og brusende adrenalin når fisken hugger til.

Cyber Monday kjører SkittFiske.no full kampanje fylt med saftige priser på tusenvis av varer innen alle kategorier. Her er noen utvalgte godbiter som er den perfekte gave til både den erfarne entusiasten og til nybegynneren:

Pris: 249 kroner (veiledende pris: 859 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Her kan du faktisk spare solide 71% på Alivio DX Spinning som er utstyrt med lette hardmetall-ringer som kan brukes med både mono og flettet line. Serien kommer med korkhåndtak og kosmetikk som passer Alivio-snellene, og leveres med stangtrekk. Med sitt progressive XT-30 stangemne, er Alivio DX Spinning beskrevet som raskere og slankere enn noensinne.

Klikk her for å bestille stangen hos SkittFiske.no.

Pris: 584 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Saltvannssett som er ypperlig til saltvannsfiske i alle nordiske forhold. Klassisk design gjør Powercore-snellen i stand til å takle et stort spekter av fiskeformer. Stangen, som er laget i solid glassfiber, er supersterk og samtidig lettere enn de fleste andre grunnet nye og moderne produksjonsmetoder.

Klikk her for å lese mer og bestille havfiskecombo fra SkittFiske.no.

Pris: 2879 kroner (veiledende pris: 3599 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Fluefiskesettet Laxa Switch #7/8 er midt i blinken for alle som ønsker å prøve seg på sjøørretfiske på kysten eller sjøørret og smålaks i elv. Settet består av kvalitetskomponenter som er ferdig montert. Klingene har vesentlig mindre resin i karbonduken som gir lettere og mer responsive stenger, samt FAVO-snelle. Det er nybegynnere som er målgruppen her, derfor er snørene letthåndterlige.

Klikk for å bestille komplett fluefiskesett fra SkittFiske.no.

Pris: 194 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Fiske er den perfekte friluftslivsyssel som både små og store kan dele sammen, og med skikkelig utstyr på plass er det duket for at de yngste både kan få sine første fisk på kroken og gode fiskeminner som varer livet ut. Dette settet med lukket, avtagbar snelle fra Lille Viking er perfekt for fiske i både ferskvann og saltvann.

Klikk her for å bestille fiskestang for barn fra 4-6 år hos SkittFiske.no.



Klikk her for å sjekke ut utvalget av fiskesett som inngår i Black Week-kampanjen hos SkittFiske.no.



Pris: 39 kroner (veiledende pris: 69 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Uansett hvor det skal fiskes, hører Møresilda hjemme i slukboksen. Denne tradisjonsrike sluken passer like godt til ørretfiske som til grovere sjøfiske etter torsk og stor-sei. Og hvis det er laksen du er på utkikk etter å få i enden av snøret, så er Møresilda et must.

I tillegg kjører Skitt Fiske med Black Week-salg på disse nyhetene:

Sjekk ut det komplette utvalget av sluker satt ned med opptil 35%. Dersom du kjøper åtte sluker, får du med en slukboks på kjøpet.

Pris: 454 kroner (veiledende pris: 699 kroner)

Klikk her for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Kompakt og brukervennlig håv der du selv kan tilpasse lengden og hvor du åpner den på få sekunder takket være en «one touch»-mekanisme. Med et enkelt vrihåndtak kan håven utvides og være klar på et øyeblikk til å få fangsten opp av vannet.

Klikk for å bestille håv med kompakt størrelse fra SkittFiske.no.

Pris: 52 kroner (veiledende pris: 69 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Den populære Driva-duppen egner seg spesielt godt til fiske etter blant annet laks og sjø- og fjellørret. Duppen er solid, gir lange og presise kast, og det er enkelt å justere vekten på den.

Driva-duppen finnes også i fargene rød, gul og rød/hvit.

Klikk for å bestille dupp fra SkittFiske.no.

Pris: 149 kroner (veiledende pris: 249 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Praktisk multiverktøy i ordets rette forstand, som du kan ta med deg overalt. Ikke bare er den plassbesparende, men du har samtidig alltid med deg «alt» du trenger. Den er praktisk og er laget i rustfritt stål.

Klikk for å bestille multiverktøy fra SkittFiske.no.

Her finner du det komplette utvalget av fiskeutstyr med opptil 60% rabatt hos SkittFiske.no.



Pris: 49 kroner (veiledende pris: 79 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Etter at dagens fangst er dratt inn med fiskestanga og du skal forberede fisken til å bli grillet på bålet, sørger Mustads filetkniv for at du enkelt kan sløye og filetere den. Kniven består av et mykt og ergonomisk håndtak, og et knivblad i rustfritt stål.

Klikk her for å bestille fileteringskniv fra SkittFiske.no.

Her finner du det fulle utvalget av kniver og verktøy med opptil 30% rabatt hos SkittFiske.no.

Pris: 1799 kroner (veiledende pris: 3495 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Robust 3-lags offshore fiskejakke for røft vær, uten linning for optimal bevegelighet. For å maksimere mobiliteten og samtidig unngå at man føler seg «utstoppet», er ikke jakken foret. På kjøligere dager er det bedre å ta på seg en ull- eller fleecegenser.

Klikk her for å bestille robust fiskejakke hos SkittFiske.no.

Pris: 979 kroner (veiledende pris: 1399 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Myk og superlett jakke med hette, perfekt til mellomlag som varmer i de kaldeste månedene av året. Kan også brukes som en tynn jakke takket være 100% vindtett stoff. Med 4-veis stretch så har du en jakke som gir deg full bevegelsesfrihet.

Klikk for å bestille varm og lett jakke fra SkittFiske.no.

Pris: 699 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

MoveOn Lyngen jakke er en allsidig jakke for tur i skog og mark som er vindtett og vannavvisende. Leveres i størrelsene 36 til 46.

Klikk for å bestille turjakke for dame fra SkittFiske.no.

Klikk her for å sjekke ut det komplette utvalget av jakker og vester til Black Week-priser hos SkittFiske.no.



Pris: 1299 kroner (veiledende pris: 1999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Med Guardian flytedress kan du fokusere på å fange drømmefisken, og være sikker og varm. Flytedressen er 30% lettere sammenliknet med andre dresser, i tillegg til å være fleksibel og komfortabel. Vanntett nylonsmateriale med innbygde flytelementer gir god flyteevne og isolasjon som utsetter hypotermi ved eventuelle ulykker i vann.

Klikk her for å bestille 2-delt flytedress fra SkittFiske.no.

Pris: 599 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Gjør fisking med vadere langt mer behagelig og effektivt med denne vadejakken som holder deg tørr i våte forhold med sin 2-lags vanntette og pustende membran. Jakken er ellers utstyrt med justerbar hette, tre brystlommer, D-ring på ryggen og justering rundt livet.

Klikk her for å bestille olivengrønn vadejakke fra SkittFiske.no.

Pris: 584 kroner (veiledende pris: 899 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Med disse vadestøvlene som er utformet for krevende forhold, sikrer du deg skikkelig grep når du trasker gjennom gjørmete grunn og sleipe myrområder takket være gummisåler.

Takket være passform og med støtte fra innersåle kan du stå en hel dag i vannet. Det er lett å stramme skoene, og festepunktene er sterke og gode.

Klikk her for å bestille gummisko i mørk olivengrønn farge fra SkittFiske.no.

Klikk her for å se hele utvalget av flytedresser og vadeutstyr til Black Week-nedsatte priser hos SkittFiske.no.

Pris: 7499 kroner (veiledende pris: 9999 kroner)

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Skitt Fiske

Telt hører med når man skal på fisketur over flere dager, og romslige Helsport Lofoten Pro Camp 4 kombinerer vekt og volum med smarte løsninger. Dette er et svært robust tunneltelt for fire personer som sørger for god komfort hele året rundt, der den aerodynamiske utformingen gir svært god vindstabilitet på turer der du utsettes for kraftig vind.

Klikk for å lese mer og bestille allsidig helårstelt fra SkittFiske.no.

Her kan du sjekke ut hele utvalget av Black Week-varer hos SkittFiske.no.