Proffutstyr for hobbykokken til uslåelige Black Week-priser

Liker du å svinge deg på kjøkkenet, eller er du på jakt etter en julegave til en ivrig hobbykokk? Vi har gjort jobben for deg og funnet noen av de mest spennende produktene som er på tilbud Cyber Monday:

Pris: 1899 kroner (veiledende pris: 2240 kroner)

En Sous Vide-sirkulator fra Anova gjør jobben. Denne kan du fint plassere i en vanlig gryte, eller et større vannkar. Foto: Bakeren og Kokken

Sous Vide har tatt norske hobbykokker med storm det siste tiåret. Metoden ble tatt i bruk på et kjøkken for første gang i 1974, da den franske mesterkokken Pierre Troisgros ville finne en måte å lage perfekt fois gras uten svinn. Han pakket gåseleveren inn i plast og hadde den i et vannbad i stedet for å steke den i pannen. Resultatet ble utsøkt, og siden har profesjonelle kokker omfavnet matlagingsmetoden.

Hvis du ikke er kjent med begrepet «sous vide», så er det fransk og betyr «Under vakuum». Maten vakuumpakkes og lages i et vannbad på kontrollerte temperaturer. De siste ti årene har sous vide gjort sitt inntog i private hjem, og det er ikke så rart. Det er enkelt, og resultatet blir perfekt hver gang.

Skal du gå i gang med sous vide, er det anbefalt at du også kjøper en vakuumeringsmaskin. Bakeren og kokken har flere tilgjengelige, blant annet denne fra Anova til 999 kroner. Foto: Bakeren og Kokken

I løpet av 2010-tallet har flere og flere nordmenn fått seg sous vide hjemme på kjøkkenet. I starten kjøpte mange sous vide-maskiner med vannbad. Ulempen med disse er at de er lite fleksible og tar stor plass på kjøkkenbenken. Derfor er sirkulatorene blitt mer populære – det beste av alt er at de også er rimeligere.

En Sous Vide-sirkulator er på størrelse med en stavmikser og kan legges i kjøkkenskuffen når den ikke er i bruk. Den kan skrus på på en vanlig gryte hvis du bare skal lage mat til familien. Du kan også skru den på et større vannbad hvis du skal lage mat til mange, eller lage store kjøttstykker som ribbe eller lammelår.

Akkurat nå er det Black Week-tilbud på Sous Vide-sirkulator fra Anova til 1899 kroner. Førpris var 2240 kroner.

Vil du prøve ut Sous Vide, bør du også ha en vakuumeringsmaskin. Denne vakuumeringsmaskinen fra Anova fungerer utmerket, og koster 999 kroner.

Pris: 729 kroner (veiledende pris: 1125 kroner)

Pizzastein er et kjent begrep, men pizzastål tar den hjemmelagde pizzaen til nye høyder! Matlagingsguruene bak den gastronomiske bibelen «Modernist Cuisine» jobbet lenge med å prøve å gjenskape pizza laget i stenovn. Etter mye prøving og feiling, fant de ut at hvis du snudde en støpejernsgryte på hodet i ovnen og varmet den opp i ovnen og stekte pizzaen på grytebunnen, ga det utrolige resultater. Ut fra denne ideen ble pizzastål skapt. Stål leder varme bedre enn stein. Du kan også korte ned steketiden med 30 prosent. Summen av dette er bedre skorpe og at pizzaen stekes enda raskere. Det gjør at skorpen blir enda sprøere.

Pizzastålet må forvarmes i ovnen i en time før det brukes. Bruk full varme. En vanlig ovn går enten til 270 eller 300 grader. Når det er gjort, stekes pizzaen på få minutter – det gjelder også ferdigbunner fra butikken.

Kitchentime har 36% rabatt på pizzastål med håndtak fra Nordwik.

Pris: 1090 kroner (veiledende pris: 1290 kroner)

Isi Gourmet Whip er elsket av kokker verden over. Isi er en produsent fra Østerrike, og har blant annet verdens største kaffekjeder som sine største kunder, men kokker over hele verden elsker den til matlaging. Foto: Bakeren og Kokken

Spumaflaske er i bunn og grunn en kremblåser som lager krem av fløte ved hjelp av gass. Skal du ha multekrem på julaften, er denne helt genial. Kremen lages på sekunder uten å vispe den.

Kokker over hele verden har lenge trykket denne til sitt bryst. Hvis du noen gang har vært på restaurant og fått servert saus-skum, så er denne flasken hemmeligheten. Genial er den også hvis du er glad i å lage matoljer med smak. Hvis du skal lage hjemmelaget chili- eller hvitløksolje, må som regel chilien eller hvitløken ligge i oljen i mange dager for at den skal ta til seg smaken. Med en Spuma-flaske kan du hurtiginfusere oljen og ha den klar på sekunder – rett og slett på grunn av det høye trykket flasken leverer.

Er du på jakt etter en gave til en avansert hobbykokk, vil han eller hun bli svært glad for denne.

Den har tidligere kostet 1290 kroner, men selges nå til 1090 kroner hos Bakeren og kokken.

Pris: 1198 kroner (veiledende pris: 1798 kroner)

Global-kniver er både gode og bruke, og tar seg veldig godt ut. Knivsliperen som følger med er enkel å bruke. Du fyller den med vann, så vil slipesteinene som er inni tilpasse seg knivbladet perfekt. Foto: Christiania Glasmagasin

Global kokkekniver er svært populære, og det er ikke uten grunn. De japanske kokkeknivene er gode og veldig stilige. Investerer du i en god Global-kniv er det viktig å holde den ved like. Det gjør du ved å slipe den regelmessig og vaske den for hånd.

Akkurat nå har Christiania Glassmagasin en svært gunstig pris på den mest populære modellen, en 20 centimeters G2. Med på kjøpet får du også Globals knivsliper som er en enkel form for slipestein som gjør det lettere å holde den skarp.

Dette settet har tidligere kostet 1798 kroner, men er nå på tilbud til 1198 kroner hos Christiania Glassmagasin.

25% rabatt på alle kverner

Peugeot-kverner i ulike størrelser får du på tilbud hos Christiania Glasmagasin. Foto: Christiania Glasmagasin

Har du opplevd at salt- og pepperkvernen du bruker har tettet seg, og selv om du kverner så kommer det ingenting ut? Det slipper du med salt- og pepperkvernene fra Peugeot. De lar seg nemlig ikke påvirke av kondensen fra maten.

Legger man til at Peugeot også lager de beste salt- og pepperkvernene på markedet, så har du to gode grunner til å bytte ut de gamle salt- og pepperkvernene dine.

Kverner fra Peugeot er sjeldent på tilbud, men akkurat nå får du 25 prosent rabatt hos Christiania Glassmagasin.