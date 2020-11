Black Week 2020: Vektdyner, pledd med ermer og kroppspute hos CoolStuff

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er det evige spørsmålet som melder seg hver bidige førjulstid: Hva i all verden skal man finne på å gi i gave til familie, venner og kjente som i utgangspunktet har alt og som selv ikke vet hva de ønsker seg til jul?

Svaret gir seg til kjenne hos nettbutikken Coolstuff.no, der du frem til søndag 29. november kan gjøre solide Black Week-kjøp med opptil 90% rabatt på en mengde kule varer. Vi har plukket ut en smakebit av deres omfattende kampanjepakke – kanskje du til syvende og sist velger å gi deg selv ekstra mange julegaver i år?

Pris: 921 kroner (veiledende pris: 1535 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Coolstuff

For de som sliter med å sove til tross for intens telling av sauer, bølgesus fra søvn-appen og flere timer lang pause fra kaffekoppen, kan veien til en god natts søvn ligge i denne populære vektdynen fra Zenkuru. Navnet kommer av at den er fylt med små glassperler som sammen skaper et mykt trykk over hele kroppen, nesten som om du skulle få en god og trygg klem. Dette hjelper kroppen med å falle til ro slik at søvnen blir dypere og stresset minker, i tillegg til at man føler en trygghet.

Klikk her for å lese mer om vektdynen som kommer i ulike vekter og kan bestilles hos CoolStuff.no.

Pris: 449 kroner (veiledende pris: 749 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Coolstuff

Denne U-formede puten i størrelse 140 x 80 x 20 cm fra Zenkuru er utformet med en kurvet innside som støtter opp nakke, rygg, mage og bein mens du sover. Ikke bare slipper du å våkne med dyna som en haug mellom beina, men du finner også en stilling som gir deg god søvnkvalitet når du sover på siden. Selve puten kan ikke vaskes, men bør luftes ved behov.

Klikk her for å lese mer om puten som leveres fra CoolStuff sammen med et avtakbart putevar som du enkelt vasker i maskinen.

Pris: 209 kroner (veiledende pris: 349 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Mørke vinterkvelder og filmaften i sofaen hjemme er ikke det samme uten et godt pledd som holder deg varm mens du koser deg med film. Snug Rug Deluxe er neste generasjons pledd som med sine innebygde ermer lar deg bevege deg fritt uten at det glir ned.

Pleddet måler 152 x 213 centimeter, det er laget i 100% polyester og er utstyrt med praktisk lomme. Du kan velge mellom flere farger, blant annet grønn, blå og rød. Et tips er forresten å vaske det før du tar det i bruk, da loer pleddet mindre.

Pleddet får du bestilt her hos Coolstuff.no.

Pris: 524 kroner (veiledende pris: 699 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Coolstuff

Når man skal kose seg med en film hjemme i sofaen, smaker det godt med litt iskald soda til snacksen. Med dette minikjøleskapet kan du både ha brusboksene innen armlengdes avstand, og kjøleskapet kan enkelt kobles til stikkontakt og strømuttak i bilen. Dermed kan du fint ta det med deg ut på biltur neste gang det planlegges middag ute under åpen himmel. Skapet har plass til en sekspakning med 0,33 liters bokser.

Klikk her for å bestille stilrent minikjøleskap som også kan brukes som varmeskap.

Pris: 116 kroner (veiledende pris: 179 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Coolstuff

Siden mennesket første gang satte spiker og skruer inn i veggen, har spørsmålet meldt seg: Hvor er det mest effektivt å oppbevare dem mens man er i full gang med arbeidet? Å putte dem i munnen gir den ekle smaken av metall, oppbevaring i lomma blir keitete når man skal ha de ut igjen, og de triller bare ned om man legger de midlertidig på stigen.

Magnogrip er et armbånd i slitesterkt canvasstoff, utstyrt med en kraftig magnet som gjør hverdagen mer effektiv. Her er det bare å feste skruer, muttere og spiker på armbåndet, og så napper du de bare av én etter én etter hvert som du trenger dem. Enklere kan det knapt gjøres.

Det perfekte armbånd for handyfolk, snekkere og håndverkere får du bestilt her hos Coolstuff.no.

Pris: 119 kroner (veiledende pris: 199 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Coolstuff

Denne luen kombinerer to ting som vi mennesker har et desperat behov for i vinterhalvåret: lys og varme. Luen er utstyrt med en LED-lampe på forsiden som lyser opp slik at du ser hvor du setter føttene når du er ute etter mørkets frembrudd uten å måtte bruke lommelykten på mobiltelefonen. I tillegg holder den deg varm på hodet, slik luer jo skal gjøre. Velg mellom tre ulike lysstyrker.

For å kjøpe lue med hodelykt fra Coolstuff.no klikker du deg inn her.

Pris: 461 kroner (veiledende pris: 659 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Her snakker vi varmevest med infravarmetråder som er sydd inn i ryggpartiet. Disse trådene sprer en behagelig temperatur langs ryggen din. Varmevesten har tre temperaturnivåer som man enkelt veksler mellom med knappen på vestens forside. Vesten drives av en powerbank (ikke inkludert) som du kobler til via USB-kabel i den ene innerlommen.

Klikk her for å kjøpe vesten som passer like godt til friluftsaktiviteter som til kalde kvelder hjemme.

Har du ikke powerbank? Klikk her for å se et rikelig utvalg, så er du klar til å holde deg god og varm vinteren gjennom.

Pris: 179 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Hvis du synes det kunne friste å få eget kjøkken til å bli noe som minner om frokostbuffeten du nyter når du er på hotell, så er denne dispenseren et godt sted å begynne. Her kan du fylle opp med dine favoritter innen frokostblanding og müsli, og servere deg selv uten å risikere å grise utover gulvet. Og skulle du ikke være den store frokostblandingsentusiasten så kan du enkelt fylle opp med nøtter og godteri slik at man slipper å putte fingrene oppi den samme godteskålen.

Dispenseren som sørger for lufttett oppbevaring og hygienisk servering kan bestilles her hos Coolstuff.no.

Pris: 119 kroner (merverdiavgift: 179 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Coolstuff

Et problem med å skulle bygge puslespill som har et solid antall brikker, er at du trenger god plass til å kunne gjøre det. Men det finnes en enkel løsning, og det er å gå for miniutgaven som med sine samlede mål på 42 x 29 centimeter er kun en firedel av størrelsen til et normalt, ferdig lagt 1000-biters puslespill. Og bare så det er sagt: mindre betyr ikke enklere – tvert imot!

Velg mellom flere ulike motiver av kjente severdigheter fra rundt om på kloden og bestill her fra CoolStuff.no.

