Cyber Monday: Nå får du piggsko og brodder på tilbud

Når isen ligger blank og ingen har rukket å strø, da er det ingenting annet å gjøre enn å ta på seg piggsko og brodder. Har du ikke sikret deg et par gode piggsko? Da har du muligheten til å slå til på gode tilbud Cyber Monday. Vi har samlet de beste tilbudene på piggsko og brodder her:

Pris: 1500 kroner (veiledende pris: 2000 kroner)

Boots Metro2 W BUGrip® er Icebugs mest solgte vintersko. Metro2 BUGrip® er komfortable, stilrene og framfor alt boots med pigger som du kan spasere i om vinteren uten risiko for å gli. 16 BUGrip-pigger i karbidstål gir grep på islagte gater, og du kan gå mange mil på asfalt uten å være redd for å slite ut bootsene. Overdelen er i vannavvisende semsket skinn med solid forsterkning rundt hele foten. Bruk koden CYBERMONDAY25 for å få 25% rabatt hos Ellos.

Du får vinterskoene i både sort og rød på salg hos Ellos nå.

Pris: 1875 kroner (veiledende pris: 2500 kroner)

Adak M BUGrip Woolpower fra Icebug er et par vanntette og varmfôrede vinterstøvler som fungerer like bra for eventyr som for hverdagen. Skaftet i tovet merinoull i kombinasjon med nubuckskinn skaper et klassisk, skandinavisk design.

BUGdri®-membranet holder føttene tørre og Primaloft® Bio-isoleringen holder dem varme. Fleecefôr og en bred lest bidrar ytterligere til at skoen er godt rustet for skikkelig kalde dager. BUGrip®-yttersåle med 17 dynamiske knotter i karbidstål holder deg alltid på bena. Bruk koden CYBERMONDAY25 for å få 25% rabatt hos Ellos.

Du får de varme vinterstøvlene fra Icebug hos Ellos.

Pris: 1500 kroner (veiledende pris: 2000 kroner)

Chelseaboots Boda W BUGrip fra Icebug. Overdelen er i vannavvisende semsket skinn med solid forsterkning rundt hele foten. Strikkinnfellinger på begge sider av skaftet og glidelås på innsiden. Skoene er fôret med varmende fleece. Innersålen er i tovet ull og yttersålen har godt grep med 16 BUGrip®-knotter i karbidstål. Bruk koden CYBERMONDAY25 for å få 25% rabatt hos Ellos.

Chelseaboots til herre fra Icebug får du rabatt på hos Ellos nå.

Pris: 1500 kroner (veiledende pris: 2000 kroner)

Støvler Stride W BUGrip fra Icebug er en mellomhøy modell med varmende fleecefôr. Støvlene er vanntette med en vanntett BUGdri®-membran, og skaft og pløse er behagelig vatterte. Uttagbar Ortholite Hybrid®-innersåle og yttersåle med godt grep med 16 BUGrip®-knotter i karbidstål. I tillegg har skoen refleksdetaljer. Bruk koden CYBERMONDAY25 for å få 25% rabatt hos Ellos.

De varme og gode støvlene med pigger får du nå rabatt på hos Ellos.

Icebug har også sko med andre typer såler, blant annet såler laget i samarbeid med dekkprodusenten Michelin. Se hele utvalget hos Ellos her.

Pris: 1249 kroner (veiledende pris: 1799 kroner)

Hvis du skal ut på løpetur når snø og is ligger på bakken, er det spesielt viktig med piggsko. Løpeskoene Salomon Speedspice CS har innebygde brodder for godt grep på snø og is. Skoen er bygd for å gi deg stabilitet på glatt underlag, og med Quicklace-systemet er det enkelt å ta av og på. Injisert EVA mellomsåle som gir god komfort og Clima Shield membran som hjelper deg å holde varmen.

Du sparer 550 kroner hvis du kjøper skoen hos Sportsdeal nå.

Pris: 99 kroner (førpris: 149 kroner)

Solide brodder som holder deg på beina gjennom vinteren. De er enkle å ta på og av, og har ni brodder i rustfritt stål på hver fot. Praktisk oppbevaringspose og erstatningsbrodder følger med. Du får broddene i tre ulike størrelser: M for skostørrelse 37-41, L for skostørrelse 40-45 og XL for skostørrelse 44-47.

Du får broddene på tilbud hos Magasinet nå.

Pris: 299 kroner (førpris: 399 kroner)

Enkelt og effektivt bindingssystem i silikongummi og kjetting i rustfritt stål. Komfortabel selv med myke joggesko og sålen er dekket av hele 26 stålpigger. Her kan du trygt løpe på glatt føre. Broddene leveres med praktisk oppbevaringsbag. Broddene Grivel Ran er på lager i størrelsene M, L og XL.

Du får broddene på tilbud hos Der Ute nå.